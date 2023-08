Mitől olyan különleges a Balaton színe?

Lángos, hekk és vízibicikli – vannak dolgok, amikre mindenki azonnal rávágja, hogy ettől Balaton a Balaton. Idén különleges jelöltek mutatják meg, hogy mitől is lett az ország és Európa egyik nagy kedvence a magyar tenger.

A Best of Balaton kínálata szigorúan szubjektív, de ez nem jelenti azt, hogy a kurátorok csapata ne lenne nyitott mindenre, ami miatt szerethető a magyar tenger. Az elmúlt években több mint hetven ajánlást gyűjtöttek össze, idén pedig a közönség csaknem ezer jelöltjéből válogattak. Nemcsak éttermek, büfék és piacok kerültek fel a listára, hanem különleges programok és természeti kincsek is.

A sokszínű tó mindenkinek mást jelent, de vannak közös pontok. Ilyen a Balaton-átúszás, a nyár egyik olyan, tömegeket megmozgató csúcspontja, amely nélkül már évek óta elképzelhetetlen a szezon.

Az új hullám sportjaként került be az ajánlatok közé a SUP-pal a Balatonon, ami tökéletes zárása lehet a napnak.

A tevékenységek között ajánlatokban a retró vonal képviselője, a Vízibiciklivel a Balatonon hódít, hiszen ezt az élményt mindenkinek át kell élni legalább egyszer.

A kurátorok csapata hisz a négy évszakos Balatonban, az ajánlatok közé éppen ezért bekerült az Őszi a nyitott pincés teljesítménytúra, hogy a Balaton őszi arcát is megmutat hassa azoknak, akik a borkóstolás szerelmesei.

Az idei ajánlatok között olyan szokatlan jelölt is felbukkant, mint a Balaton vizének színe. A víz állandó változása, sokszínűsége és a csak rá jellemző motívumok azok, amik miatt mindannyian szeretjük a Balatont.

A nyaralók előtt, kihelyezett asztalokon becsületkasszás gyümölcsök és zöldségek várnak az arra járókra, hogy mindenki élvezhesse a balatoni ízeket.

A Best of Balaton idei listájának szereplőivel augusztus 26-án este, a Balaton Ünnepén, a Strand Fesztiválon találkozhat, ahol a Mol, az MBH Bank és az Index is különdíjakat ad át.

(Borítókép: MTI/Varga György)