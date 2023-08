Milyen lenne a Balaton nyugágyak és gumimatracok nélkül?

Összeállt a Best of Balaton idei listája, az azon szereplőkkel augusztus 26-án este, a Balaton Ünnepén, a Strand Fesztiválon találkozhatunk, ahol a Mol, az MBH Bank és az Index is különdíjakat ad át. A Best of Balaton kínálata mindig is deklaráltan szubjektív, kurátorai ugyanis kivétel nélkül olyan ismert személyiségek, akik nem csupán hitelesek, de köztudott róluk, hogy rajonganak a Balatonért.

Az elmúlt két évben több mint 70 ajánlás gyűlt össze, 2023-ban pedig a közönség csaknem ezer ajánlatából választottak ki a kurátorok huszonkettőt. Ma a Balatonhoz kapcsolódó művészeti jelölteket mutatjuk be.

A művészeteink sokfélék, sokszínűek. A balatonalmádi BLOKK Art&Design helyszíne négy fő funkcióval működik: két kiállítótérrel, workshopzónával, dizájnshoppal és a hűsítő italoknak, zenei programoknak otthont adó közösségi térrel vár mindenkit.

Best of Balaton 2023 | Balaton és művészet | Blokk art



A Balaton Offseason fotói a Balaton azon arcát mutatják be, amelyeket nem tarkítanak színes törülközők, nyugágyak, felfújható gumimadarak. Ezek a képek a Balaton csendjét őrzik. Ebben is megmutatkozik, hogy a művészet egyfajta megnyugvást, kikapcsolódást jelent az embernek.

Best of Balaton 2023 | Balaton és művészet | Balaton Offseason

