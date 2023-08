Paloznakon mindenkinek jut a Balatonból

A balatoni csobbanás sokak számára még mindig elérhetetlen álom, ha beköszöntenek az első melegebb napok. A Best of Balaton 2023-as listáján egy olyan kezdeményezés is szerepel, amely azokra is gondol, akik segítség nélkül nem jutnának el a magyar tengerhez.

Újabb huszonkét ajánlattal bővült 2023-ban a Best of Balaton listája, amelynek összeállításában idén először a Balaton-rajongó közönség is segíthette a kurátorokat. Bármit és bárkit lehetett ajánlani, és a csaknem ezer javaslat között igazi különlegességek is felbukkantak.

Az utolsó kategóriában egy nemes ügy képviselteti magát: a Paloznaki Meseközpont, a Világszép Alapítvány munkája. A kezdeményezés olyan gyerekeknek biztosít egyhetes táborozást, akik állami gondozásban élnek, hogy ők is megtapasztalhassák az egyénre szabott figyelmet és azt, hogy számukra is szép a világ. A helyszínen mókuscsaláddal, kecskecsapattal és több mint 300 madarat számláló madárházzal várják a táborozó gyerekeket.

Best of Balaton 2023 | Balatoni ügy | Világszép Alapítvány palóznaki táborhelye

Augusztus 26-án este, a Balaton Ünnepén, a Strand Fesztiválon találkozhat a Best of Balaton idei listájának szereplőivel, akiknek a Mol, az MBH Bank és az Index is különdíjakat ad át.