Tóth Gabi és Krausz Gábor először jelennek meg ugyanazon az eseményen a szakításuk óta

Tóth Gabi énekesnő és Krausz Gábor sztárséf augusztus elején jelentették be, hogy elválnak. A napokban arról is lehetett hallani, hogy Tóth Gabi és új párja már jó ideje kerülgették egymást.

A páros egyre bonyolódó kálváriája most újabb fejezetbe léphet, miután Tóth és Krausz ugyanarra a rendezvényre hivatalos. Szétköltözésük óta a páros először jelenik meg egyszerre nyilvánosan, mégpedig a Városligeti Mentőnapon, ahová már korábban elköteleződtek. Krausz Gábor a főzőverseny zsűrijeként teszi tiszteletét az eseményen, Tóth Gabi pedig élő fellépéssel örvendezteti meg a nagyérdeműt.

Krausz két nappal a szakítás híre után beszélt erről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalára feltöltött videóban. „Idén is meghívtak, ahogy tavaly is, hogy zsűrizzem a főzőversenyt. Idén másodmagammal érkezem, egy meglepetésvendégemmel zsűrizem a csapatok ételeit” – magyarázta a videóban Krausz Gábor.

Az, hogy Tóth Gabi is ott lesz a rendezvényen, csak a napokban derült ki. Ő egy Instagram-videóban jelentette be, hogy vele is találkozni lehet a Városligetben.

Évek óta támogatom az Országos Mentőszolgálatot. Tavaly a Covid miatt sajnos nem tudtam ott lenni a Városligeti Mentőnapon, de idén ott leszek, fellépek Csóka Péter gitárosommal, és igyekszünk egy nagy bulit csapni

– mondta az énekesnő.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál a Blikk megkeresésére elmondta, hogy „a szereplést Tóth Gabi már tavaly elvállalta, és nem részesül tiszteletdíjban, ezzel kívánja támogatni az életmentőket”.