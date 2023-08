A rajongók Radics Petit akarják Shrek új magyar hangjának, megszólalt a youtuber

Liptai Claudia korábban azt mondta, nem engedi meg, hogy a mestereséges intelligencia segítségével keltsék életre Gesztesi Károly hangját a készülő ötödik Shrek filmben. Sokak szerint egy népszerű magyar youtuber lehetne az ogre új magyar hangja. Radics Peti most elmondta, mit gondol erről.

Miután kiderült, hogy visszatér a mozivászonra Shrek, sokakban felmerült a kérdés, hogy az ogre korábbi magyar hangja, Gesztesi Károly halála után ki kölcsönözhetné a hangját a karakternek. A magyar rajongók, de még a szinkronrendezők is annyira szerették a színész orgánumát, hogy mindenkinek nehezére esett elképzelni, hogy ne Gesztesi hangján szólaljon meg magyarul Shrek.

Éppen ezért felmerült, hogy a mesterséges intelligencia segítéségével keltenék életre a színész hangját, hogy a készülő ötödik Shrek-filmben újra a megszokott hangon szólaljon meg a népszerű ogre.

Liptai Claudia, a színész volt felesége Osváth Zsolt 1Kanapén című műsorában elmondta, hogy a lányuk, Panka nemrég kapott egy levelet, amelyben arról érdeklődtek, hogy mit szólna a család ahhoz, ha a mesterséges intelligencia segítségével ismét Gesztesi adhatná a hangját Shreknek.

Az első gondolatom az volt, hogy nem, aztán a Panka mondta, hogy de mégis, mi lenne… De azt mondtam, nem. Több szempontból sem. Nem lehet. Egyrészt az nem ő, hanem egy robot. Az hazugság, és azzal megágyazzuk az emberiség, a művészet sírját. Ő azt mondaná, hogy gyerekek, akkor vége, nincs szükség rám. Ő neki erre nincs szüksége, ő a Shrek marad úgyis

– fogalmazott a műsorban a tévés.

Ezt követően a rajongókban felmerült, hogy a népszerű magyar youtuber, Radics Peti lehetne az aki megszólalhatna Shrek hangján az új filmet, mégpedig azért, mert korábban ezt már többször is megtette. A videós ugyanis a YouTube-csatornáján többször is kölcsönözte a hangját az ogrénak a saját készítésű paródiáiban.

Radics Peti az ezzel kapcsolatos találgatásokra most a közösségi oldalán reagált. Mint írta, ezt az ötlet már korábban is felmerült a rajongók részéről, azonban ő nagyon elutasító volt, ami mostanra annyiban változott, hogy még elutasítóbb, de ugyanakkor engedékenyebb is lett.

„Megtisztelő a kedves publikum részéről, hogy bennem látják a potenciált Gesztesi művész úr által hagyott űr betöltésére, de attól, hogy valami egy paródiában működik, nem biztos, hogy egy mozifilm esetében is siker lenne” – fogalmazott a videós a Facebook-oldalán.

Úgy folytatta, hogy szerinte olykor valóban sikerült „elcsípnie Gesztesi hangjátékát”, de úgy véli, hogy ez önmagában nem elég.

„Egy szinkron paródia esetében jópofa a hasonlóság, de amikor komolyra lenne fordítva a szó, akkor csak egy olcsó utánzat lenne és elégedetlenséget szülne. Egy művész pedig legyen önmaga, ne utánozni próbáljon! Az nem jó a közönségnek és a művésznek se” – tette hozzá Radics Peti.

Gesztesit nem lehet pótolni, ő marad Shrek magyar hangja. Bízom benne, hogy találnak jogi megoldást az AI által nyújtott lehetőség kihasználására. Amennyiben így valósulna meg a projekt, úgy örömmel állnék rendelkezésre hang donorként, hogy ismét visszahozzuk Gesztesi úr orgánumát

– zárta bejegyzését a videós.

