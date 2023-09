Tóth Gabinak leizzad a háta, ha kettesben marad Majkával

Mint azt a TV2 programizgatója, Fischer Gábor korábban közölte az Indexszel, a csatorna szeretné felvenni a versenyt az RTL tehetségkutatójával, a The Voice-szal, így a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának második részét egy idősávban vetítették le vele, majd vasárnap érkezett a harmadik. A szombati adás nem volt drámától mentes, mivel Tóth Gabi és Majka egy versenyző miatt – aki a rapper csapatába akart kerülni, viszont neki nemigen tetszett a produkciója –, olyannyira összerúgta a port, hogy az énekesnő kivonult a stúdióból. Pingponglabdaként repkedtek az egymást becsmérlő kommentek, ám nem ez volt az egyetlen érdekesség a második adás során.

A versenyzők igazi Valmar-lázban égtek, sokan próbálták megszemélyesíteni a színpadon Marics Petit, viszont közülük csak Karapancsev Kristóf járt sikerrel, aki a zenekar mindkét tagját jól tudta hozni a színpadon. Váradi János az Arcade című dalt énekelve szakította le a stúdió plafonját a hangjával, ám annál kevesebb lelkesedéssel fogadta a zsűri Császár Péter előadását, aki az Ave Mariát vitte színpadra. A produkciója előtt a zsűritagok kieszelték, hogy vizet vesznek a szájukba, majd úgy próbálják meg átvészelni a soron következő versenyző szereplését. Pápai Joci néhány másodpercnél már feladta, míg Majkának a végéig sikerült tartania magát. A műsor második adásában látottak fényében pedig kérdéses volt, a vasárnapi részben Tóth Gabi és Majka között újra szent lesz-e a béke, vagy újabb csatározásnak lehetünk szemtanúi.

Nincs Sztárban sztár leszek! Titanic nélkül

Az ítészek már a műsor legelején kitettek azért, hogy a tévénézők ne kapcsoljanak el. Majka látni akarta Pápai Joci „lábkarláncait”, aki az asztalra fellépve mutatta meg bokaláncait, hozzátéve: „Csak megvillantom a lábamat, és a nők elalélnak”. Szót ejtettek Tóth Gabi és Majka előző napi csörtéjéről is, kijelentve, kiveszekedték magukat egy időre. Már az adás első versenyzője próbára tette őket, Jakucs Tamás, aki Janza Katától hozta a Titanicot – magyarul a Titanic főcímdalát, a My Heart Will Go On magyar verzióját, amit Janza Kata énekel –, aminek sorait szinte azonnal elfelejtette. Előadását a zsűritagok igen mókás megjegyzésekkel illették:

Éreztem az ütközést, a süllyedést

– jegyezte meg Köllő Babett, míg Majka kérdőre vonta:

Miért nem jéghegynek öltöztél?

A versenyző egyébként átöltözött, és egy fekete, öltönyös szerelésben tért vissza, abban bízva, hogy átvághatja majd a zsűritagokat. Nagy Balázsként mutatkozott be, egy villanyszelőként, és annak ellenére, hogy nem tudta megvezetni őket, engedték, hogy énekeljen. Whitney Houstontól adta elő az I Will Always Love You című dalt, ami pont annyira sikerült pohárrepesztőre, mint a Titanic főcímdala azelőtt.

Egy nap alatt kétszer még nem dobtam ki palit, de most kénytelen leszek megtenni

– mondta neki Köllő Babett, majd a versenyző később harmadjára is visszatért egy piros boával a nyakában, hogy Cserháti Zsuzsától előadja az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem nótát. Mire befejezte a dalt, a zsűri és a közönség is kivonult.

A Karen, akit mind szeretünk

A harmadik adásban sokan próbáltak a keményebb zenei műfajokban helytállni, de sok mellényúlást lehetett látni. Az egyik versenyző produkcióját követően, aki egy System of a Down dalt hozott, Majka meg is jegyezte, náluk minden egyes fürdetés egy System of a Down koncert. A zsűritagok viszont némileg megkönnyebbültek, amikor színpadra lépett a kanadai származású Novák Karen – nem az a Karen, akivel semelyikünk nem akar ujjat húzni –, aki az AC/DC-től adta elő a Thunderstruck című dalt, hűen utánozva a zenekar volt énekesét, Bon Scottot. Az előadás első másodperceiben azonnal kiderült, a nótát mintha ráöntötték volna.

Novák a férjével érkezett, aki egyébként a zenekaruk gitárosa, és az év végén már vissza kell utazniuk Kanadába, hogy több mint öt hónapon át turnézzanak. A versenyzőt mindegyik zsűritag a csapatában szerette volna tudni, ám végül beadták a derekukat Tóth Gabi javára.

Ismét civakodás

A szombati adásban látott csetepatéhoz hasonló nézeteltérés alakult ki a zsűritagok között Petre Ricar miatt, aki az R-Go Létezem című dalát adta elő. Már a bemutatkozása alatt kissé csipkelődtek vele, mivel kiderült, erdészként végzett, így Majka azzal poénkopott, biztos a medvék meg a mókusok bátorították őt arra, hogy jelentkezzen a műsorba. Az előadását látva nehezen tudták eldönteni, kinek a csapatába kerüljön, és Majka azzal próbálta meg őt magához édesgetni, hogy kijelentette, nála jó a hangulat, északon – Tóth Gabinál – pedig hideg és depressziós. Némi egyezkedés után Köllő Babett került ki győztesen. Azon versenyzők után azonban nem kapkodtak ennyire, akik különböző koreai karaktereket, Süsüt vagy épp Pikachut vitték a színpadra, sőt akadt, aki nem is akart megszólalni magyarul, csak koreaiul.

Az adás egyik legemlékezetesebb pillanatát Bódi Józsefnek köszönhetjük, aki börtönlelkész, és a felesége vette rá, hogy jelentkezzen a műsorba. Takács Nicolas A boldogság Te vagy című dalával készült, a hangja megszólalásig hasonlított az énekesére. A produkciót követően felállva tapsoltak neki, sőt Tóth Gabi kijelentette, a Sztárban sztár leszek! egyik, ha nem a legjobb hangutánzását hallhattuk. Bár kezdetben mindenki szerette volna Bódit a saját csapatában tudni, Köllő Babett és Pápai Joci hátraléptek, így ismét Tóth Gabi és Majka között dőlt el, kihez kerül.

Olyan fura, hogy kussban van a Majoros. Ilyen fenyegető az aurája

– jelentette ki az énekesnő, hozzátéve:

Amikor kettesben maradok a Majorossal már leizzad a hátam.

Tóth szerencséjére Majka átadta neki a lehetőséget, hogy hozzá kerülhessen Bódi, akinek színpadról való levonulása után valószínűleg Köllő Babett is megbánta, hogy lemondott róla, így egy papírra azt írta: „Csicska vagyok”.

Képtelen voltak megegyezni az ítészek az örmény származású, szintén óriásit éneklő Szologhjan Edgar kapcsán is, aki John Newmant utánozta a színpadon, legalább annyira jól, mint előtte Bódi József. Mivel semelyikük nem tudott lemondani róla, a versenyzőnek kellett döntenie, ő pedig Majkát választotta.

„Rugós Beke vagyok a TikTokról”

A versenyzők között indult Rugós Beke, akit a legtöbben a TikTokról ismerhetnek, korábban Majkának szólt be egy dalban. A magát cigány Tupacnek nevező Rugós azt állította, nagyobb nézettségért cserébe csinálta mindezt, és azután, hogy Majka felkereste őt telefonon, közölve vele, a mások bírálásába ölt energiát fordíthatná az önmegvalósításra, kibékültek. Plusz humorfaktort jelentett egyébként Köllő Babett éljenzése, amikor meghallotta, Rugós jól megmondta a magáét zsűritársának, mire Tóth Gabi kijelentette: már jöhet is a csapatába.

Rugós nem hangutánzással készült, hanem freestyle rappel, így megkérte a zsűritagokat, hogy mindenki írjon fel egy szót egy papírra, amit bele fog szőni a dalszövegbe, amit épp akkor talál ki. A versenyző rendesen odatette magát, és ámulatba ejtette az egész stúdiót az old school stílussal. Bár mindegyik zsűritag igent mondott, Rugó közbeszólt, kifejtve, azért szeretne Majkához kerülni, mert a változás szót írta fel a papírjára, amit karmikusnak ítélt meg, és tudja, neki is változnia kell.

Dopeman nem jelentkezett ebbe a műsorba? Az lenne a nagy fordulat

– jegyezte meg Majka.

Siából nem viszlát lett

Kikezdte a zsűri is és a közönség hallását Tóth Mónika előadása, aki Siától a Titanium dalt hozta, amit úgy énekelt el angolul, hogy egy szót nem lehetett kiérteni belőle. Ahogy a bemutatkozásában kifejtette, szereti a katonai indulókat, majd a produkció közben is úgy lépkedett a színpadon, mint egy katona. A mozgását látva Majka csak annyit tudott mondani, úgy festett, mint egy kiszabadult erdei gombász démon.

Akkor sem repestek az örömtől, amikor Pápai Joci megemlítette, elénekelhetné mégegyszer a dalt, hátha jobban sikerül. Ugyan nem lett kellemesebb a fülnek az előadás, felrobbantotta a stúdiót és a zsűritagok a közönséggel együtt táncoltak a színpadon. Sőt, akkora bulit csinált, hogy Köllő Babett adott neki még egy esélyt.

(Borítókép: TV2)