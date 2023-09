Tóth Andi kiakasztotta a stábtagokat, majdnem kirakták a sorozatból

Miután távozott a zenész szakmából, színésznőként igyekezett folytatni karrierjét a 24 éves Tóth Andi. Sokszínű tehetségét már többször is bizonyította a magyar közönségnek, így nem ért senkit sem meglepetésként, amikor elvállalta a TV2 Hazatalálsz című műsorának egyik mellékszerepét. Orsi karakterét kellett megformálnia, akit a nézők is és Andi is egyaránt imádott. Kiderült azonban, hogy a forgatásokon nem volt minden fenékig tejfel.