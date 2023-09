Széchényi Lili nevét már most megtanulta az ország

Tóth Gabi után Pápai Joci csapata is összeállt, a Sztárban Sztár leszek! 42 éves mestere hosszas tanakodás után Szabó Fruzsinát, Széchenyi Lilit és Váradi Jánost választotta meg a legjobb háromnak, a 2023-as évad frissített szabályai alapján azonban egy negyedik versenyzőt is választhatott, ő Liza Akhrymenko lett.

Tovább folytatódott a Sztárban Sztár leszek!-dömping, ahogy azt ugyanis Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója is elmondta az Indexnek, a csatornának nem titkolt célja, hogy felvegyék a versenyt az RTL tehetségkutatójával, a The Voice-szal és a többi, hétvégén futó RTL-es műsorral – ennek köszönhető az, hogy szombaton és vasárnap is egy-egy új résszel jelentkezik a tehetségkutató.

Ahogy arról az Index is beszámolt, szombaton Tóth Gabi csapata állt össze, mely nem meglepő módon nem volt balhéktól mentes: egy fiatal énekes, a 15 éves Magdics Gréta miatt volt a legnagyobb egyet nem értés. A lány Camila Cabello Havana című számát adta elő, és úgy tűnt, a zsűritagok egyetértenek abban, hogy a fiatalnak nagyon jó hangja van – Tóth azonban ennek ellenére sem adott helyet a fiatal lánynak.

Ehhez hasonlóan Pápai Joci csapatának összeállítása sem volt drámától mentes, főleg annak köszönhetően, hogy az est legjobb produkcióját az utolsó versenyző vitte színpadra – de ne szaladjunk ennyire előre.

Továbbra sincs egyetértés

Ahogy azt már megszokhattuk, a mesterek ezúttal is teljesen különböző véleményen voltak bizonyos versenyzők megítélésével kapcsolatban – a Dua Lipát utánzó Barta Sára például egyáltalán nem hozta azt a szintet, amit az előválogatók során, a produkció után Tóth Gabi pedig nem is tudta magában tartani véleményét.

Lehet, hogy most nagyon gonosznak fogok tűnni, de ha te a válogatón jössz ezzel a produkcióval, akkor én biztos, hogy nem juttattalak volna tovább. Tehát ez most olyan volt, mintha nem tudnál énekelni, mert egy Dua Lipa-dalt is elrontottál, ami olyan disszonáns érzést vált ki belőlem, amitől nem tudom, hogy ki vagy te valójában, melyek a határaid

– magyarázta. Majka és Babett ennek ellenére mindenképp bizalmat szerettek volna szavazni Bartának, a fiatal lány korábban ugyanis Amy Winehouse-t szinte tökéletesen leutánozta; ennek köszönhetően Köllő egyik kedvenc versenyzője is lett. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy Joci végül leültesse az énekesnőt – Pápai szavaival élve az utánzás az egyik legnagyobb csalódás volt számára a műsor során.

Szerencsére voltak jók is

A csalódások ellenére ez az adás is számos meglepetést tartogatott, a Bonnie Tyler bőrébe bújó Szabó Fruzsina például olyan mesterein énekelte az Eclipse of the Heart című dalt, hogy egyik mester számára sem volt kérdés, hogy a lánynak széket kell kapnia.

Hasonlóan emlékezetes produkciót vitt színpadra Váradi János is, aki Ne-Yo Closer című dalával állt színpadra.

Itt ülök négy éve és az az igazság, hogy nagyon sok olyan énekest hallottunk itt, akik betotyogtak, nagyon jól énekeltek, a középdöntőben meg semmilyen szinten nem tudtak kimozdulni (a komfortzónájukból – a szerk.), pedig megígérték nekünk. Te vagy az első, aki ezt az ígéretet betartotta, egy akkora meglepetést okoztál nekem, amit még én sem néztem ki belőled

– fogalmazott Tóth Gabi az előadás után, akinek véleményét a többi mester is osztotta. Egyértelmű volt, hogy Váradinak széket kell kapnia.

Az est legnagyobb meglepetését ennek ellenére Széchényi Lili okozta, aki Rihanna We Found Love című slágerét adta elő, ami olyan volt, mintha már egy élő show-s produkciót láthattak volna a nézők. Az egyetlen probléma csak az volt, hogy Széchényi utolsóként lépett fel, akkorra pedig már Pápai összes székén ült valaki – így kénytelen volt egyik versenyzőjét felállítani. A választása végül Tasi Dávidra esett, akinek tehetségét ennek ellenére nem tudták elengedni a mesterek; az énekes Köllő Babett csapatában próbálhat szerencsét jövő héten, így még megvan az esélye arra, hogy bejusson az élő show-ba.

Pápai Joci csapatába végül Szabó Fruzsina, Széchényi Lili, Váradi János és Liza Akhrymenko került be – utóbbi annak köszönhetően, hogy idén megváltoztak a szabályok, így ők már biztosan ott lesznek a két hét múlva kezdődő élő show-ban. Jövő héten Majkán lesz a sor, hogy összeválogassa az élő show-kba szánt versenyzőit; szombaton 19.30-kor indul a következő adás.

(Borítókép: TV2)