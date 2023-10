A nevelőnő, akit száműzött a brit királyi család

A királyi család magánéletébe belelesni legalább akkora izgalommal ér fel, mint amikor gyerekként rátaláltunk a gondosan elrejtett karácsonyi ajándékunkra a szekrényben. A família tagjai már kiskoruktól kezdve megtanulják, hogy a lehető legkevesebb információt osszák meg a nyilvánossággal, és még akkor is leplezzék az érzéseiket, amikor életük legnehezebb szakaszában vannak – mint ahogy az ifjú Harry és Vilmos herceg is tette, amikor meghalt édesanyjuk, Diana hercegné. Ebből kifolyólag pedig ha a palota egyik legnagyobbra tartott alkalmazottja tud beszámolóval szolgálni a külvilágnak arról, hogyan kell elképzelnünk a család mindennapi életét, azok az információmorzsák igencsak felértékelődnek.

A királyi szolgálatot teljesítő dolgozók ugyanakkor nagy bizalmat élveznek, amivel nem célszerű visszaélni, mivel meglesznek a következményei. A 78 éves korában elhunyt Marion Crawford, aki II. Erzsébetet és Margit hercegnőt nevelte fel, saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen az, amikor a bizalom elveszik, és nem marad más helyette, csak megvetés.

Bizalmi viszony alakult ki

Marion Crawford még 1932-ben került az ifjú hercegnők mellé dadaként, tanítóként, amikor a néhai királynő öt, húga pedig két éves volt. Hamar a bizalmasukká vált és életük több fontos pillanatában is mellettük lehetett, köztük akkor, amikor nagybátyjuk, VIII. Eduárd lemondott a trónról, így apjuk, VI. György lett a király, majd ő segítette őket elbújni a második világháború alatt a windsori kastély alagsorában, mivel német bombázók robogtak el felettük. II. Erzsébettel volt akkor, amikor először találkozott későbbi férjével, Fülöp herceggel a Dartmouth Tengerészeti Főiskolán. Sőt, az elsők között láthatta születése után az akkor még herceg Károlyt. Kétségtelen, hogy a hercegnők és a dada kapcsolata kifejezetten szoros maradt – bár a kissé szabadszájú Margit hercegnő korábban tett olyan megjegyzéseket, miszerint ő szegényesebb oktatást kapott, mint nővére.

A mindig halkszavú nevelőnőt a kötelességtudat hajtotta, és még az esküvőjét is képes volt elhalasztani, hogy még tovább a királyi család szolgálatában maradhasson. Ennek következtében csak 38 éves korában ment férjhez, ám gyereke nem született. A hercegnőket, akik Crawfie-nak becézték őt, viszont szinte a sajátjaiként szerette. A származásuk ugyan arisztokrata volt, igyekezett némi normalitást csempészni a mindennapjaikba, amivel gyakran kihúzta a gyufát. Megesett, hogy nyilvános fürdőkbe vitte őket úszni, együtt utazott velük a londoni metrón vagy épp bevásárolni mentek a szupermarketbe. Mindezekért ugyan szóbeli megrovást biztosan kapott, a későbbiekben még rosszabb bánásmóddal kellett szembenéznie.

Milliókat ajánlottak neki

A dada 17 évet szentelt az életéből a királyi szolgálatnak, ami II. Erzsébet esküvőjét követően ért véget, ám ezután már senki nem volt rá kíváncsi a családból – bár tény, hogy tett azért, hogy megorroljanak rá. A 40-es évek végén a Ladies' Home Journal amerikai magazin tulajdonosai keresték meg őt, és 85 ezer dollárt – ami ma körülbelül 407 millió forintnak felelne meg – ajánlottak fel neki azért cserébe, hogy cikkeket jelentetnének meg az általa elmondott információk alapján. A jólfizető üzlet híre Erzsébet anyakirályné – II. Erzsébet és Margit hercegnő édesanyja – fülébe is eljutott, aki levélben írt a nevelőnőnek.

Határozottan úgy gondolom, hogy nem kéne cikkeket írnia a gyerekekről, mivel a nálunk bizalmi pozícióban lévő embereknek lakatot kell tenniük a szájukra. Ha abban a pillanatban, hogy befejezte Margit tanítását, elkezdene írni róla és Lilibetről, akkor soha többé nem szabadna bíznunk senkiben

– fogalmazta meg az anyakirályné, aki ennek ellenére beleegyezett abba, hogy a magazin fizetett tanácsadójaként működjön közre, amennyiben a neve nem jelenik meg a cikkeknél.

A probléma abból adódott, hogy Crawford nem nézte át tüzetesen a szerződést, amit aláírt, mivel az tartalmazott egy olyan záradékot, miszerint az anyakirályné beleegyezése nélkül is közzétehetnek szinte bármit. Ehhez valószínűleg elég volt az akkor még hercegnő Erzsébet jóváhagyása, vagy még az sem szükségeltetett hozzá, ám a leginkább aggodalomra okot adó kitétel szerint a dada információi alapján írt cikkeket a saját neve alatt publikálhatták. Az pedig csak olaj volt a tűzre, hogy 1949-ben Crawford egy íróval közreműködve látott neki memoárja megírásának, amelyet látva Erzsébet anyakirályné csak annyit mondott: elment az esze. Még ez sem szabhatott gátat a cikkek napvilágra kerülésének, amelyek óriási szenzációt keltettek akkoriban – és később a dada The Little Princesses, azaz A kis hercegnők című önéletrajzi kötetébe is belekerültek.

Száműzték a famíliából

A kötet megjelenésekor még mindig csak 1950-et írtunk, a televízió éppen elindult hódító útjára, az internet pedig még a kanyarban sem volt, így azon információknak, amelyeknek jelenleg a birtokában vagyunk a királyi családdal kapcsolatban, a töredéke állt rendelkezésre akkor. Ezt alapul véve nem véletlen, hogy Crawford cikkei, illetve a megjelent memoár mindamellett, hogy nagy botránnyal járt, – tekintve, hogy korábban még a palota egyik alkalmazottja sem árult el bensőséges információkat a famíliáról –, kíváncsisággal töltötte el az embereket. Sőt, a The Little Princesses az egyetlen mű, ami hitelesen meséli el, hogyan telt II. Erzsébet és Margit hercegnő gyermekkora.

A memoárban felelevenítette például, amikor II. Erzsébet még gyerekként egy francia óra alatt egy ezüst tintatartó tartalmát a saját fejére öntötte. Mint írta, a tinta csak úgy csurgott le az arcáról, míg szőke fürtjeit kékre változtatta. Visszaemlékezett arra is, hogy a néhai királynő igen rendszerető volt, és képes volt felkelni az éjszaka közepén, hogy megnézze, a cipői és a ruhái rendben vannak-e. Ahogy a kötetben megfogalmazta, a két hercegnő gyakran viaskodott egymással.

Lilibet gyors volt a bal horgával. Margit inkább közelharcos volt, alkalmanként harapni is tudott. Nem egyszer láttam olyan kezet, amin a királyi fogak nyomai voltak

– fogalmazta meg.

Bár a kötet napjainkban már történelmi jelentőséggel bír, és talán a királyi családban is akadnak olyanok, akik hálásak Crawfordnak a beszámolókért, viszont abban az időben árulónak nevezték őt. Szolgálata leteltét követően elhagyta korábbi lakhelyét, a Kensington-palotát és férjével, a korábban katonaként dolgozó George Buthlay-val elmenekült a skóciai Aberdeenbe, ahol minden boldogsága szertefoszlott. Párja 1977-ben halt meg, ami olyan mélyen érintette őt, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. Szomszédai úgy emlékeztek rá, mint egy magányos özvegyasszonyra, aki a kandalló előtt ücsörögve nézegette emlékekkel teli gyűjteményét. 1988-ban, 76 éves korában hunyt el, ám a temetésére sem Erzsébet anyakirályné, sem II. Erzsébet, sem Margit hercegnő nem küldött koszorút. Sosem bocsátották meg, amit tett – holott később Angela Kelly, a néhai királynő öltöztetője kétszer is engedélyt kapott arra, hogy könyvet írjon II. Erzsébetről.

Kincseket találtak

Egyes információk szerint Crawford a királyi szolgálata alatt felhalmozott emlékgyűjteményét II. Erzsébetre hagyta – az sosem fordult meg a fejében, hogy eladja őket. Úgy tudni, az emlékek között szerepeltek a királyi hercegnőkről készült fényképek, születésnapi és karácsonyi képeslapok mindkettőjüktől, illetve levelek Erzsébet anyakirálynétól. A dada végrendeletében úgy határozott, hogy otthonát annak minden holmijával együtt ügyvédje, George Smith családja örökli, akik gyakran látogatták meg, miután idősek otthonába került. Smith-ék a házban találtak egy dobozt, benne mindenféle üdvözlőlappal és kézzel készített karácsonyi képeslappal, amiket még II. Erzsébet és Margit hercegnő ajándékoztak neki.

Az ügyvéd felismerve, milyen kincsekre bukkantak, megkereste a Buckingham-palotát, akiktől azt az információt kapta, megtarthatja őket, ám titoktan kell tartania II. Erzsébet haláláig. Smith állta a szavát, és a gyermekei csak akkor bukkantak rá az emlékgyűjteményre, miután már ő is elhunyt. Az ereklyék némelyike a következő hónapban új gazdára lelhet, mivel a Smith család által talált kincsek közül 17, köztük a hercegnők által készített karácsonyi lapokkal, a Spink aukciósház által kerül kalapács alá.