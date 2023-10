Így lett nincstelenből kőgazdag a Kardashian család

A Kardashian család a világ legvagyonosabb famíliái közé tartozik, a becslések szerint az összvagyonuk 2 milliárd dollárra, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 736,8 milliárd forintra rúg – ami részben olyan vállalkozásaiknak köszönhető, mint a Skims, a Kylie Cosmetics vagy a KKW Beauty.

Életüket ugyan 20 évadon keresztül követhették nyomon a tévénézők a Keeping Up with the Kardashians című sorozatban, valódi személyiségükkel és birodalmuk kezdeti éveivel már annál kevesebben vannak tisztában.

A család feje, Kris Jenner, akinek összesen hat gyermeke született – (Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian, Rob Kardashian) két apától, Robert Kardashiantól és Bruce Jennertől –, és akit ma már Caitlyn Jenner néven ismerhetünk.

A famíliáról nemrég egy háromrészes dokusorozat készült House of Kardashian címmel, ami az amerikai Sky csatornán kerül képernyőre vasárnaptól. A produkcióban többek között megszólal Caitlyn Jenner is, aki 23 éven át élt házasságban Kris Jennerrel. Ez a két évtized pedig felölelte azt az időszakot, amikor Kardashianék világszenzációvá váltak. Mint kiderült, mindezt csakis Kris Jennernek köszönhetik.

Kris Jenner áll minden felett

A Kardashian család hódító útja 2007-ben kezdődött a róluk szóló szériával, ám Kris Jenner már előtte is azon ügyködött, hogy anyagi hátteret biztosítson szeretteinek. Első férjével még a 70-es években ismerkedtek meg, amikor ő még légiutas-kísérőként dolgozott.

Ennek köszönhetően találkozhatott Robert Kardashiannal, aki egy gazdag ügyvéd volt. 1978-ban házasodtak össze, ám 13 évvel később elváltak, mert Krisnek viszonya volt. A válás miatt elapadtak az anyagi forrásai is, viszont feltalálta magát.

Ahogy Caitlyn Jenner a szériában kifejti, mire a 90-es években egybekeltek, már jártas volt üzleti életben, így örömmel engedte át neki a gyeplőt.

Kris a semmivel kezdte, ma pedig több milliárd dolláros üzlete van. Ő építette fel ezt a dinasztiát. Mindig is szeretett mindent kontroll alatt tartani, a hírességek világában mindenki igyekszik irányítani a saját narratíváját, Kris pedig tudta, hogyan tegye mindezt. Valójában senki sem csinálta jobban, mint ő

– mondta, hozzátéve, volt neje felelt a pénzügyek 100 százalékáért, az elvégzett munka után is ő osztotta ki a fizetést.

Visszaemlékezései szerint házasságuk elején sem neki, sem exfeleségének nem voltak milliói a bankban, így sürgősen tenni akartak valamit, hogy ez változzon. Bár Kris feladatai közé kezdetben főleg a házkörüli teendők és a gyerekek nevelése tartozott, lelkesen foglalkozott a család üzleti ügyeivel.

Olyannyira biztos volt a dolgában, hogy még Jenner menedzserét is kirúgta, akivel 17 éven át dolgoztak együtt korábban, hogy saját csapatot állíthasson össze. Elsőként egy kisebb céget alapított, ami reklámok és tévéműsorok készítésével foglalkozott.

Fogalmam sem volt, mi van a bankban. Mindig volt egy-két játékszerem, egy szép autóm vagy egy kis repülőm, a kapcsolat nagyon jól működött így

– tette hozzá.

Az ördöggel kötöttek szövetséget

Jenner elmondása szerint volt neje még ennél is többre vágyott, ekkor merült fel a Keeping Up with the Kardashians ötlete, ami válaszként szolgált az akkor kifejezetten nagy népszerűségnek örvendő The Brady Bunch nevezetű sorozatra. Mint mondta, nevelt lánya, Kim Kardashian vágyott egy valóságshow-ra a leginkább, mivel már gyerekkorában arról ábrándozott, hogyan válhatna híressé.

A műsor középpontjában így ő állt, illetve akkori legjobb barátja, Paris Hilton, akinek abban az időben már volt saját valóságshow-ja. Az ismertség átka hamar utolérte a Kardashian lányt, mivel egy botrány közepén találta magát, amikor kiszivárogtatták a szexvideóját.

Az ördöggel kötött megállapodás arról szólt, hogy az életüknek nincsenek olyan részei, amelyek határokon kívül esnének, sem a csúcspontok, sem a mélypontok

– nyilatkozta a sorozatban Jeff Olde, az E! csatorna vezetője, amelyen korábban sugározták a Keeping Up with the Kardashianst. (Döntésük értelmében pedig a tévénézők nyomon kísérhették például azt is, amikor Rob Kardashian bosszúból pornóképeket osztott meg volt barátnőjéről, Blac Chynáról.)

A szériában mindezek mellett szót ejtenek arról, a Kardashian család jó vagy rossz hatással van-e a társadalomra. Ahogy Zoey Tur riporter kifejtette, Kardashianék tökéletesen bemutatják mindazt, ami nincs rendben az Egyesült Államokkal.

Ezeknek az embereknek több pénzük van, mint Istennek, és mit csináltak vele? Otthonokat építettek, magánrepülőket vásároltak, több ruhát vettek, mint amennyit bármelyikünk el tud képzelni, bárgyú életet élnek és semmivel sem járulnak hozzá korunk társadalmi problémáinak kezeléséhez

– jelentette ki Tur, akivel egyetértett Blac Chyna ügyvédje, Lisa Bloom is, hozzátéve, Kardashianék csak még materialistábbá tették a társadalmat. Mint kifejtette, „én nem feministáknak vagy a nők szószólóinak tekintem őket, sokkal inkább önmaguk szószólóinak”.