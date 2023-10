Will Smith reagált a hírre, miszerint hét éve külön élnek feleségével

Megtörte a csendet, először szólalt meg Will Smith azután, hogy felesége bejelentette, házasságuk mélypontra került, és már hét éve külön élnek egymástól. A színész The New York Timeshoz eljuttatott levelében belátta hibáit, és állítja, felesége szavai felébresztették őt.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, mégsem akkora az összhang Will Smith és Jada Pinkett Smith között, a színésznő a hónap elején egy interjúban ugyanis elárulta, hogy ő és Will Smith már 2016 óta külön élnek.

A különválást azzal indokolta, hogy már évek óta nem működött köztük a kapcsolat, bármennyire is mindvégig azon voltak, hogy megjavítsák a dolgokat.

Azt hiszem, mire eljutottunk 2016-ig, egyszerűen kimerültünk a próbálkozásban, és mindketten megrekedtünk a fantáziánkban, hogy milyennek kellene lennie a másiknak. Még mindig keressük a megoldást. Nagyon nehéz közös úton vagyunk túl együtt. Mély szeretetet érzünk egymás iránt, és azon vagyunk, hogy kitaláljuk, hogy hogyan működhet ez az egész köztünk

– fogalmazott a színésznő az interjúban.

Az interjú és a különélés kapcsán Will Smith eddig hallgatott, most azonban egy, a The New York Timesnak eljuttatott levelében reagált felesége szavaira.

A szavai felébresztettek. Ő mindig rugalmasabb, együttérzőbb és okosabb volt, mint én, viszont ha életed több mint felében együtt vagy valakivel, egyfajta érzelmi vakság lép fel, ami miatt elveszítjük azt a képességünket, hogy észrevegyük az apró szépségeket és a kapcsolat rejtett árnyait

– idézi a levelet a New York Post.

A pár 1997-ben házasodott össze, és két felnőtt gyerekük van, Jaden és Willow.

Korábban nyitott házaságuk okozott meglepetést

A pár 25 évnyi házassága mindig is beszédtémát szolgáltatott, ugyanis Will Smitht több alkalommal is azzal vádolták meg, hogy több szeretőt is tart felesége mellett, és mint később kiderült, ez kapcsolatuk egyik alappillére, ugyanis nyitott házasságban élnek.

Ki is jelentették, hogy házasságuk nem hétköznapi, és annak ellenére, hogy mindig szeretnének ott lenni egymásnak, nem a monogámiában látják a boldogságuk kulcsát.

A kapcsolatunk nagy részében a monogámiát választottuk, de nem ez az egyetlen út a boldogsághoz. Bizalmat és szabadságot adtunk egymásnak, hogy mindketten megtalálhassuk a saját utunkat. A feltétel nélküli bizalom az, ami a legjobban leírja a szerelmünket

– vélekedett korábban Will Smith, aki, úgy tűnik, történjen bármi, továbbra is kiáll felesége mellett.