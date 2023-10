Nem csak a TV2 stábját döntötte le a vírus Mexikóban

Múlt héten értesülhettek róla a nézők, hogy vírusfertőzés tizedelte meg az Ázsia Expressz stábját Mexikóban, a tévések közül egyszerre többen is kórházba kerültek. Varga Norbert mentőtiszt, aki a csapat egészségére vigyázott a helyszínen, erről Guatemalában beszélt az Indexnek, amikor néhány napra csatlakoztunk a forgatáshoz. A stábdoki azt is elárulta, hogy bizony őt is leterítette egy fertőzés, ami miatt infúziós kezelést kapott, de a 100-150 fős külföldi kollégákat sem kímélte, akiket szintén ő kezelgetett.

Idén új helyszínen, Közép-Amerikában forgatták az Ázsia Expresszt. A műsorban szereplő hét párosnak Mexikón és Guatemalán keresztül vezetett az útja, ahol áprilisban mi is meglátogattuk őket. A belga formátum magyar változatának kreatívproducere, Katona Andor a helyszínen részletesen mesélt a forgatás menetéről és arról, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a térségben, ahol nem éppen a legjobb a közbiztonság.

A szakember arról is beszélt, hogy a tévéseket és a szereplőket egy külön stáb védi az esetleges veszélyektől, akiknek a munkájáról a security team vezetője, Giovanni számolt be az Indexnek. Illetve egy orvos is elkísérte a csapatot, ha a forgatások alatt netán egészségi problémák merülnének fel. Guatemalában Varga Norbert mentőtiszttel is váltottunk pár szót, aki nem először csatlakozott az utazós kalandrealityhez.

2010 óta vállalom különböző televíziós produkciók egészségügyi ellátását, most már többnyire csak nagyobbakban, főleg külföldön forgó realitykben dolgozom. Az Ázsia Expresszből egyedül a harmadik évadot hagytam ki munkahelyváltás miatt, de most újra itt vagyok

– mondta Varga Norbert, akit Tikalban faggattunk a munkájáról.

Ugyan korábban nem járt még ezen a területen, a mentőtiszt nagyon felkészülten érkezett, hogy maximálisan el tudja látni azokat, akiknek esetleg szüksége lenne rá. Bár a korábbi munkái során már rengeteg tapasztalatot szerzett, mindennek utánaolvasott, és szakértőkkel is beszélt, sőt még Szlávik doktorral is konzultált a trópusi betegségek osztályáról.

Nyilván itt a trópusi betegségek a legveszélyesebbek, emellett persze sérülések, zúzódások is előfordulhatnak, illetve a kiszáradásra is oda kell figyelni. Előjöhetnek különböző utazó betegségek, hasmenés, hányás, láz, és persze nagy az ételfertőzés veszélye is. A komoly izzadás és az esetleges hasmenés miatt ügyelni kell az elektrolitok pótlására, és ezen a területen fokozottan fontos, hogy a szükséges védőoltások meglegyenek. Errefelé nagyon sok a kóbor kutya, így a tetanusz mindenképp ajánlott.

Komolyabb sérülés szerencsére nem történt a hathetes forgatás alatt, de ahogy arról már a nézők is értesülhettek, a stáb és a szereplők egy részét leterítette Mexikóban egy vírus. Többen kórházba kerültek és infúziót kaptak, köztük Varga Norbert is, bár elmondása szerint ő ételfertőzés miatt szorult ellátásra.

A stábot megtizedelte egy hányós, hasmenéses vírus, ami komoly kihívás volt, mert egyszerre tíz-tizenöten is elég súlyos hasmenéses tüneteket produkáltak. Emellett ketten, köztük én is, súlyos ételfertőzést kaptunk, kórházba is kerültünk, ahol vénásan adtak antibiotikumot. Később tablettás antibiotikumot, valamint húsz napig bélgyulladásra való gyógyszert kellett szednem.

A külföldi kollégák is kidőltek

A látogatásunk alatt valóban már semmit nem észleltünk a stábot megtizedelő vírusból, csak az ottlétünk utolsó napján került rossz állapotba az egyik szereplőpárost kísérő operatőr, ám másnapra szépen rendbe hozta őt Varga. A munka egészségügyi szempontból azon a héten rendben haladt tovább, a stábdoki is non-stop jelen volt a forgatásokon. A napi rutinjáról annyit mondott:

Igazából egy securitys autóban ülök egész nap, ami az első és az utolsó szereplőpáros között halad félúton, hogy lehetőség szerint mindenkinek a közelében legyek. A játékokon is igyekszem mindig ott lenni, nyilván logisztikát igényel, hogy melyik a nehezebb és a kevésbé veszélyesebb közülük

– magyarázta Varga, akinek egyébként nem csak a nagyjából 50 fős magyar stábra, hanem a velük együttműködő 100-150 külföldi kollégára is kellett figyelnie.

Miután egyedül vagyok, őket is ugyanúgy kezelgetem. Az a vírus, ami végigment a magyar stábon, a külföldi kollégákat sem kerülte el.

Varga egyébként azok közé tartozik, akik a nap végén a legkésőbb kerültek ágyba, a forgatások végeztével ugyanis a biztonságiak főnökével még végig kellett járnia azokat a helyeket, ahol a párosok megszálltak, a szállások mellett ugyanis a szereplők egészségügyi állapotát is le kellett ellenőrizni mindig.

