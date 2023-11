Tóth Gabi megszólalt a plágiumgyanúról

Tóth Gabi szerint most mindenki megpróbálja meglovagolni a nevét pár lájkért cserébe, és ezért ekézik a legújabb, Átkozott nyár című dalát is. Az énekesnő tiszta vizet öntött a pohárba a dal körül kialakult plágiumgyanúval kapcsolatban.

Tóth Gabi a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a legújabb, Átkozott nyár című dalával kapcsolatos sajtóhírekkel összefüggésben. Az énekesnő 24 óráig elérhető bejegyzésében azt mondta, szíve-lelke benne van ebben a dalban, nehéz volt a megalkotása érzelmileg, és nagyon köszöni a rajongóknak, hogy befogadták ezt a dalt, de úgy érzi, muszáj egy kicsit megint a negatívumokról beszélnie.

Mint mondta, vannak olyan szakmabeliek, kollégák és újságok, akik és amik az Átkozott nyár című dalát megpróbálják hitelteleníteni. Állítása szerint egyesek plágiummal is meggyanúsították, és több különböző dallal hasonlítgatják össze a számot, ezért szeretné tisztába tenni, hogy hogyan is alkották meg Szabó Zével ezt a dalt.

Az énekesnő elmondása szerint számára nagyon fontos, hogy az autentikus dalok, régi magyar népzenék megjelenjenek a modern, pop-rockos hatású dalaiban, ami a Szívbe emelő című számánál is így volt. Tóth Gabi emlékeztetett, hogy akkor az egyik kedvenc magyar népdalát, a Hidegen fújnak a szelek címűt használták fel, amelyhez hozzátoldottak, új szöveget írtak, és új hangszerelést adtak.

Az Átkozott nyár című szerzeménye körül kialakult sajtóhírekre reagálva elmondta, hogy a vádakkal ellentétben ők ezt a dalt nem lopták, hanem tudatosan használták fel. Mint mondta, a koncertjein is nagyon sok népzenét használnak fel és toldanak hozzá a modern zenékhez.

Mielőtt elburjánzana megint valami botrányszagú hülyeség, amivel most megint elkezdték a dalomat ekézni, mert ugye előszeretettel kell mindenbe beleállni most, ami velem kapcsolatos, mert nagyon működik a bulvárban. Tehát ha velem kapcsolatban írnak valamit, azt lehozzák, ezért mindenki meglovagolja egypár lájkért Tóth Gabi nevét. Bírom, nyugodtan, de nekik is üzenem, hogy mi teljesen tudatosan használtuk ezt az orosz százéves népdalt, ahogy a Szívbe emelőnél a Hidegen fújnak a szelek című népdalt is feldolgoztuk

– fogalmazott az énekesnő.

„Nem kell ennyire túlgondolni mindent”

„Itt is egy feldolgozás, egy átirat történt, amiben olyan dallamkörök jelennek meg, amik a régi melódiákban is felcsendültek. Teljesen tudatában voltunk ennek, és módosítani sem akartuk, örültük, hogy hasonlít rá, mert nagyon fontos számunkra, hogy a régi dallamok megjelenjenek a modern világunkban. Úgy érezzük, hogy kikopóban vannak azok az értékes zenei körök, zenei hangzások, amik a mieink, és ránk hagyták őket. Nekem ez küldetésem, hogy továbbvigyem őket” – folytatta.

Tóth Gabi egyúttal azt üzente mindenkinek, hogy „nem kell ennyire túlgondolni mindent”, majd megismételte, hogy tudatosan használták az Átkozott nyár című dalában „a régi melódiákat, régi dallamokat, népzenei betéteket”.

Mint mondta, azért használja fel újra ezeket a népi dallamokat, mert fontos számára, hogy fennmaradjanak, mert olyan értékeket képviselnek, amelyeket szerinte a művészeknek, zenészeknek is kötelessége továbbadni az utókornak, és emlékeztetni rá, hogy voltak és lesznek is még ilyenek.

Amint arról korábban az Index is beszámolt, Tóth Gabi nemrégiben erős mandulagyulladással küzdött, ami miatt még kórházi kezelésre is szorult. Betegsége miatt az Átkozott nyár című dalának október 24-i premierjét is el kellett halasztania. Már korábban elárulta, hogy ezzel a dallal próbálja átadni, mit is élt át az elmúlt hónapokban, miután kiderült, külön utakon folytatják Krausz Gábor séffel.