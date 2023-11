Pottyondy Edina: Szoboszlai Dominik „olyan, mint egy Disney-herceg”

A youtuber egy videót tett közzé, ahol szóba került a magyar válogatott Eb-kijutása, Tóth Gabi, de még Vajna Tímea is.

Vasárnap a magyar válogatott a Montenegró elleni 3–1-es győzelemmel csoportelsőként jutott ki a 2024-es foci-Eb-re. A meccs sztárja Szoboszlai Dominik volt, aki a mérkőzés után egy pálinkát is legurított a szurkolók nagy örömére.

Most Pottyondy Edina is közzétett egy videót erről. Bevallotta, hogy nem nézte a meccset, de nagyon örült annak, hogy kijutottunk, és hogy szerinte most tényleg jó teljesítményt nyújt a magyar válogatott, vannak kézzelfogható eredményeik.

Aztán Szoboszlai Dominik miatt is örülök, aki egy potenciális világsztár, ráadásul olyan, mint egy Disney-herceg. Gazdag, jóképű, végtelenül tehetséges – és szingli

– mondta, megjegyezve, hogy még a Disney-hercegek sem tudnak „90 perc loholás után olyan lazán bevágni egy pálinkát”, mint ő tette.

Legközelebb gólt lő, disznót vágnak a futballpályán

– fogalmazott.

Pottyondy Edina megjegyezte azt is, hogy nagyon nehezen tud ellenállni egy olyan válogatottnak, amelyben „van fekete, angol és német anyanyelvű, a többség pedig külföldön él és dolgozik. Olyanok, mint egy nagyon liberális ember Insta-ismerősei, egy igazi szivárványcsapat” – viccelődött.

Azt viszont kritizálta, hogy Marco Rossi a meccs után azt mondta: az a magyar, aki nála kevésbé szereti a válogatottat, szégyellheti magát. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Csak óvatosan, Márkító, nehogy jövőre Tusványoson beültessenek a Németh Zsolt helyére! Öregem, alig egy hónapja magyar állampolgár, és már úgy oktat szittya öntudatból, mintha nem egy digó bevándorló, hanem egy tősgyökeres kipcsak lenne, aki nyereg alatt puhította a carbonarát, meg a Vereckei-hágón verekedte magát keresztül, hogy itt élhessen.

Vajna Tímea és Tóth Gabi is kapott tőle

A youtuber arra is kitért, hogy a bulvársajtó összeboronálta „a 36. leggazdagabb magyart”, Vajna Tímeát és Arnold Schwarzeneggert. Mint mondta, sokakat még a pénz sem változtat meg.

És itt van Timi, aki még mindig Várkonyi Andrea éhségével falja az idősebb férfiakat. Persze az is lehet, hogy nincs is romantikus vonatkozása a szabadidő eltöltésének [...] a menekülő asszonyt és az ovizsarut összeköthető ezer más dolog

– fogalmazott, megjegyezve, hogy Schwarzenegger a nagyapja is lehetne Vajna Tímeának, aki 40 éve, a Schwarzenegger főszereplésével megjelent Conan, a barbár bemutatásának évében született.

És nem csak Timi, de Gabbenheimer sem nyugszik

– mondta Pottonydy Edina, áttérve Tóth Gabira, akit azért kritizált, mert – szerinte – egy Sümegen halálba kergetett fiú ügye apropóján sajnáltatta önmagát az előző héten.

„Mindezt egy 16 éves gyermek halála kapcsán. Gabi a marketingszakma csúcsára jutott. Itt nem osztottak lapot a gátlásoknak” – fogalmazta meg kritikáját, majd azt is szóvá tette, hogy Orbán Viktor szülővárosában százmillióból épül jégpálya, és kifigurázta a miniszterelnöknek a Fidesz-tisztújításon mondott beszédét is, amelyben nindzsakormányról beszélt.

A teljes videó itt megtekinthető: