Istenes Bence edzője: Az nem normális, hogy mindenféle b*zinak el lehet hordani a másikat

Ahogy az Index is beszámolt róla, vasárnap este lezajlott a Sztárbox első elődöntője, amelyben Berki Mazsi és Janicsák Veca, Brasch Bence és Szegedi Fecsó, valamint Istenes Bence és Rácz Jenő mérkőzött meg egymással. Utóbbi volt az est leginkább várt mérkőzése, miután az RTL műsorvezetője és a sztárséf már a közösségi médiában is összekapott egymással. Istenes ennek kapcsán már többször elismerte, hogy hibázott: nem vette észre, hogy a csokorba rendezett, majd az Instájára kiposztolt kommentek közé egy rasszista üzenet is került, ami Rácz Jenőt – függetlenül attól, hogy amikor jelezték neki, a műsorvezető azonnal korrigált –nagyon érzékenyen érintette. Istenes ezért az elmúlt napokban már többször és több helyen is bocsánatot kért, ám a sztárséf mégsem tudott túllépni a történteken. A kettejük közötti feszültség szépen rányomta a bélyegét a vasárnapi mérkőzésre, amit végül pontozással Rácz Jenő nyert meg.

A meccs végén Istenes nem akart kezet fogni az ellenfelével, amit azzal magyarázott, hogy Rácz Jenő sportszerűtlenül viselkedett, mert a ringben ordenáré dolgokat ordított neki. A műsorvezető azt ígérte, erről, illetve az elmúlt évben átélt dolgokról majd a saját podcastjének különkiadásában számol be. Rácz Jenő ugyancsak sportszerűtlenségről beszélt, szerinte Istenes többeket abuzált és megszégyenített a felkészülése alatt azokkal az üzenetekkel, amelyek a közösségi oldalán jelentek meg.

Az edző bundát emleget

Az ügyben most Istenes Bence edzője, Tóth Tamás is megszólalt. Szerinte az emberek kettős mérce alapján ítélik meg Istenes Bencét, aki belátta, hogy hibázott, bocsánatot is kért érte, mégis meghurcolják. A bokszberkekben Barbár néven ismert szakember vasárnap óta már többször visszanézte a meccset, és ugyanazt látja, amit a ring mellől: szerinte

ISTENESNEK TÖBB TISZTA TALÁLATA VOLT, MINT RÁCZ JENŐNEK.

Tóth Tamás úgy véli, valami olyan dolgot vittek be a szorítóba az elődöntő alatt, aminek semmi keresnivalója nincs a ringben – olvasható az rtl.hu oldalán. Azt mondja, többször is visszanézte a meccset, 25 éves tapasztalattal a háta mögött pedig úgy tudja, a tiszta találatokat kell pontozni, és hogy ki a jobb bokszoló. Ezen a meccsen viszont szerinte nem ez történt, itt

annak adták a meccset, aki megsajnáltatta magát. Ez a meccs nem a bokszról szólt. Ezt a mérkőzést Istenes Bence nyerte. Aki ért a bokszhoz, az látta.

Barbár szerint a technikai megoldások Istenes Bencénél voltak, és a védekezése is látványos volt, amivel az ellenfele nem tudott mit kezdeni. A szakember értetlenül áll azelőtt, hogy amikor Istenes három tiszta ütést bevitt Rácznak, miért nem számolt rá a séfre a bíró.

Ha rászámolt volna, az a menet még egyértelműbben 2 ponttal a miénk, de egy rászámolás után még kellemetlenebb lett volna Jenőt kihozni győztesnek. Ez egy rossz komédia!

– jelentette ki a portálnak Tóth, aki egyébként már a helyszínen is hangot adott a véleményének, mert érzelemorientált embernek tartja magát és nem értette a pontozóbírók értékelését.

Ezt úgy mondják, hogy bunda.

– fogalmazott a szakember, akinek álláspontja szerint a vasárnapi mérkőzésnél olyasmit vittek a ringbe, aminek semmi keresnivalója nem volt ott, mindezt úgy, hogy Rácz Jenő generálta. Hangsúlyozta: Istenes Bencét tíz éve ismeri és a tévéstől még soha nem hallott rasszista megjegyzést. A kommentekkel kapcsolatban szerinte csak abban hibázott, hogy nem nézte át, mi kerül ki az oldalra, de amikor érzékelte, egy órán belül korrigált, Rácz Jenő viszont másnapra posztolt egy videót erről. Tóth Tamás szerint a bíró sem kezelte megfelelően, ami a ringben történt, a séf ugyanis szabálysértést követett el azzal, ahogy meccs közben viselkedett.

Az nem normális, hogy a mérkőzés alatt egy bíró mellett mindenféle b*zinak el lehet hordani a Bencét, és a második menetben látszott is, hogy szólt ezért, de Jenő ezek után is folytatta tovább, pedig ezt a szabályzat tiltja

– mutatott rá a szakember, aki szerint a bírónak az első sértő szónál le kellett volna állítania a mérkőzést, és fel kellett volna szólítania Rácz Jenőt, hogy fejezze be ezt a viselkedést. Ehhez képest viszont Tóth állítása szerint a séf négy meneten keresztül gyalázta a műsorvezetőt, akit most azért ítélnek el, mert ezt megemlítette.

Amit Jenő kimond, arról kussoljunk, de amit nem mi csináltunk és beláttuk, hogy hiba volt és bocsánatot kértünk, azért a Bence még mindig meg van hurcolva. Ez a kettős mérce

– mondta Tóth Tamás.

A sértegetés sportszerűtlen a ringben

A pontozóbírók közül is azóta megszólalt valaki, Béki Piroska, aki civilben az ELTE egyetemi adjunktusa, az RTL Reggeliben fejtette ki álláspontját a vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban. Szerinte az első menetben Istenes Bence, a másik háromban Rácz Jenő volt a jobb. Leszögezte: a pontozóbírók önállóan pontoznak, csak a meccs végén szembesülnek a többiek pontszámaival, s bár nem számolják, ki volt a szabálytalanabb, amiért pontlevonás sem járt, szerinte Istenes Bence volt kevésbé szabálykövető. Abban viszont egyetértett, hogy

a sértegetés nem sportszerű a ringben, a sportolók még csak nem is beszélhetnek egymással, és hátat sem fordíthatnak egymásnak. Ha valaki mégis beszól a másiknak, akkor arra nem szabad reagálni.

Béki Piroska azt is megjegyezte: a hangzavarban nem hallotta, hogy Rácz Jenő mondott-e ordenáré dolgokat Istenes Bencének – írja az rtl.hu.

Az RTL műsorvezetője egyébként a mérkőzés után a Rádió 1 reggeli műsorában egy kérdésre válaszolva azt mondta, benne lenne egy visszavágóban Rácz Jenő ellen. A Sztárbox szakmai supervisora, Kovács Kokó István is úgy gondolja, hogy a vasárnapi öklözés visszavágóért kiált.

(Borítókép: Rácz Jenő és Istenes Bence mérkőzése a Sztárboxban. Fotó: RTL Sajtóklub)