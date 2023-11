Sok a feszültség Rácz Jenő és Istenes Bence összecsapása után, a Sztárbox bírói most elárulták, hogyan pontoznak

Nem múlt el eddig olyan este a Sztárboxban, hogy ne lett volna legalább egy kiütés, ugyanakkor bőven voltak olyan mérkőzések is, melyek nagyon szoros pontozással értek véget, ennek szabályaival azonban a bokszban nem jártasak nem feltétlenül vannak tisztában.

A pontozással kapcsolatos kérdések leginkább Rácz Jenő és Istenes Bence vasárnapi összecsapása után vetődhettek fel sokakban, ugyanis többen, köztük Istenes sem értett egyet a pontozóbírók döntésével, bár azóta már Kovács Kokó István is megvédte a bírók álláspontját, és a mérkőzést vezető bíró, Gábris Bulcsú is elmondta, hogy Istenes volt a szabálytalanabb.

A bokszban a most is használt pontozási rendszer az 1800-as évek végén alakult ki, a Queensberry rules megjelenéséig egy bokszmérkőzés addig tartott, amíg valakit ki nem ütöttek – hangzott el az RTL Fókusz című műsorában.

Korábban volt, amikor az ütéseket számolták, mostanra azonban kialakult az úgynevezett 10 pontos pontozási rendszer. A győztes minden menetben 10 pontot, a vesztes pedig a különbségnek megfelelően 9, 8 vagy 7 pontot kap és így tovább.

Kovács Kokó István, a Sztárbox szakmai szupervizora az RTL-nek elmondta, hogy a pontozóbírók a meccseken mindent kizárnak, és folyamatosan a két versenyző közötti térre koncentrálnak.

Az ökölvívásnak a pontozási rendszere természetesen a tiszta és pontos találatokra alapszik. Ez a legfontosabb kritérium. Ezeknek a száma, mennyisége, minősége roppant fontos

– mondta az egykori ökölvívó.

Béki Piroska az egyike azoknak a pontozóbíróknak, akik a sztárok meccseit értékelik. Elmondta, mi számít tiszta találatnak.

Tiszta találatnak az számít, ha az ökölvívókesztyűnek az érvényes ütőfelületével, fedezék nélkül tisztán, pontosan az érvényes találati felületre megy be az ütés

– mondta a szakértő.

Akkor van pontlevonás, ha az egyik versenyzőre rászámolnak, és folytatódik a küzdelem, vagy akkor is, ha az egyik versenyző nagyon szabálytalan, és a vezető bíró úgy ítéli meg, hogy meginti, ez mínusz egy pont szintén

– tette hozzá Béki.

Döntetlen ebben a sportágban nem létezik.

A műsorban elhangzott, hogy a Sztárbox pontozóbírói a szakma krémjéhez tartoznak, világversenyeken, olimpián és világbajnokságokon is vezettek már mérkőzéseket, sőt, van köztük olyan is, aki Klicsko meccsén is pontozott.

(Borítókép: Kovács Kokó István a Sztárbox műsorában. Fotó: RTL)