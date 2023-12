Molnár Gusztáv: Közölték velem, hogy pár hónapom van hátra

Novemberben volt egy éve, hogy Molnár Gusztáv felvette a küzdelmet az alkoholfüggőségével szemben. 2022-ben derült ki, hogy bipoláris zavarral, illetve alkoholproblémákkal is küzd. Ez utóbbi a kapcsolatára is rányomta bélyegét, ugyanis Viviennel, második feleségével májusban felbontották házasságukat.

265 napot töltött egy komlói klinikán Molnár Gusztáv, miután úgy döntött, felveszi a harcot az alkoholizmusával szemben. Sokáig nem adott hírt magáról, majd augusztusban egy terjedelmes bejegyzésben számolt be a vele történtekről.

Most a Fókusznak adott interjút, ahol elmondta, hogy hatalmas utat járt be az elmúlt időszakban. Egy hónapja töltötte be a 37-et, és ugyan nem ünnepelt, de még így is sokkal szebb volt ez a születésnapja, mint az előző.

Beszakadt dobhártyával mentem fül-orr-gégészetre, mert megvertek, véreztem, átküldtek a belgyógyászatra, és közölték velem, hogy pár hónapom van hátra, nem évek, hanem pár hónap

– mesélte a színész. Elmondta azt is, hogy miután megkapta a hírt, egy parkban zokogott egy 7 decis üveggel a kezében és ivott.

Bár voltak nehéz időszakok korábban is az életében, de a tavalyi évben annyira mélyre került, hogy az öngyilkosság is megfordult a fejében, azon gondolkozott, hogy vonat elé veti magát.

Ugyan felesége, Vivien sokáig kitartott mellette, de végül 2022-ben beadta a válópert. Ez volt Molnár Gusztáv számára az utolsó lökés, és végül egy barátjától kért segítséget.

Egy komlói rehabilitációs intézetben kezdte meg a felépülést, ahol sokat tanult saját személyiségéről és arról is, hogy milyen a viszonya az alkohollal. Elmondta, hogy 14 éves korában ivott először, már első alkalommal ájulásig, amit ekkor még viccesnek gondoltak a barátaival. Komlón viszont már elkezdett a fejében tisztulni a „tejfehér köd”, amit után pokoli felismerések következtek, mivel rájött arra, hogy milyen sokat veszített az alkoholizmusa miatt.

265 napot töltött az intézményben, ez idő alatt nem találkozott kisfiával sem, ami a legfájdalmasabb volt számára. Miután kijött a rehabról, a legfontosabb mérföldkő az volt, mikor újra megölelhette Benedeket.

A rehabilitáció után rengeteg a tennivalója, de semmit nem akar elsietni, mivel ez újabb krízishez vezetne. Azt mondta, bár nem jelenthet ki olyat, hogy soha többet nem fog inni, és senkit nem fog megbántani, de próbálja máshogy csinálni, és bízik abban, hogy ez a továbbiakban is sikerülni fog.