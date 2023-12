A bérelt lakás gyorsabban öregíthet, mint a dohányzás vagy az elhízás

Nem csak mindennapos fejfájást okozhat az albérletben való élés, hamarabb meg is öregedhetünk miatta – derült ki az Adelaide-i Egyetem friss kutatásából. A tanulmány arra is rámutatott, hogy a bérelt otthonban lakás akár a dohányzásnál és az elhízásnál is jobban növelheti a biológiai életkorunkat.