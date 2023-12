George Clooney gyermekei egészen máshogy képzelik apjuk munkáját

Az Oscar-díjas színész egyszer elvitte egy forgatásra hatéves ikreit, akiknek meggyőződésük azóta, hogy édesapjuk mást sem csinál munkaidőben, csak úszkál. Arról is mesélt Clooney, hogy mit szokott tenni, amikor csemetéi nem akarnak szót fogadni.

Ahogy arról a Bang Premier is beszámolt, George Clooney hatéves ikrei – Ella és Alexander – édesanyjukkal egyszer meglátogatták apjukat egy film, Az éjféli égbolt forgatásán. Az ott látottak alapján a gyerekeknek határozott elképzelésük van, hogy apjuk mit is csinál munka címszó alatt.

Azt hiszek, hogy mást sem teszek, csupán játszom a vízben

– idézi az oldal a színészt. Ezt azzal magyarázza, hogy:

Néhány évvel ezelőtt csináltam egy filmet Az éjféli égbolt címmel. Fel kellett vennünk némi anyagot egy medencében (…) Ott vagyok, érti, ruhában, de egy medencében, és ők annyit látnak ebből, hogy úszkálok. Úgyhogy azóta bármikor azt mondom, hogy megyek dolgozni, ők azt hiszik, úszni megyek.

Clooney nemrég arról is beszélt, hogy miként zabolázza meg rakoncátlan csemetéit, amikor nem akarnak szót fogadni. Szimplán annyit tesz, hogy „felhívja” a mikulást, és beárulja a lurkókat neki. Erre a feladatra van is egy kedves barátja, akit rendjére keresni szokott, ha a gyerekek nem értenek a szép szóból.

Gyorshívón a Télapó

Még mindig imádják a mikulást, ami nagy szerencse, mert amikor a gyerekek rosszalkodnak, mondjuk júliusban, hirtelen keres a télapó. Mondom: »Hé, télapó, hogy vagy?« Erre ő: »Minden rendben. Mi újság a gyerekekkel?« Azt felelem: »Hát, nem is tudom. Srácok, hogy érzitek magatokat?« És ezzel meg is oldok mindent. Gyakorlatilag van egy haverom, aki ha hív, a telefonom azt jelzi ki: »Télapó«.

Nemrég a The Drew Barrymore Showban arról beszélt a színész, hogy amikor megtudta, ikrei lesznek, teljesen kétségbe esett. Alapból aggódott a gyerekvállalás miatt, hiszen már akkor is 56 éves volt. Bementek az orvoshoz, aki nézte a monitort és mondta, hogy lát egy kisfiút – hatásszünet – és egy kislányt is.

Clooney kisebb sokkot kapott, de párja testvérének is ikrei voltak, így a lehetőség benne volt a pakliban. Most már fantasztikusan örül ennek, de akkor még az életkora miatti aggodalom némileg felülírta ezt az örömöt. Noha nem volt a terv része, utólag boldog, hogy ikrei születtek.