Krausz Gábor és Mikes Anna együtt vacsorázott

A Dancing with the Stars nyertes párosa, Krausz Gábor és Mikes Anna barátaik társaságában töltötték az estét csütörtökön, a jó hangulatú eseményről Marics Peti készített videót – szúrta ki a Glamour.

A portál szerint habár a műsor véget ért, azonban a volt táncpartnerek továbbra is jó kapcsolatot ápolnak egymással, és fontosnak tartják, hogy minőségi időt töltsenek együtt.

A sajtóban már többször felröppent a hír, hogy a páros nem csak a táncparketten talált egymásra, azonban egyelőre nem tudni, hogy több van-e köztük barátságnál. Mindenesetre a Dancing with The Stars műsor után Krausz Gábor bevallotta, lelki társra talált Mikes Anna személyében.

Én ezalatt a három hónap alatt tényleges erőre kaptam, önbizalmat nyertem, és egy lelki társat találtam, akivel nagyon-nagyon sok mindenben hasonlítunk. Biztos vagyok benne, most nem az történik, hogy megkaptuk, és mindenki megy jobbra-balra. Ezt nyilván az idő fogja eldönteni, nagyon megszerettünk egymás társaságában lenni, és nyilvánvalóan a kémia eddig is működött, és ezután is fog