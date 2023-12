Az év végéhez közeledve a legtöbb cég és vállalat egy évzáró, karácsonyváró bulival zárja az esztendőt, amely hol kisebb, hol nagyobb felhajtással zajlik le. Egyes helyeken az igény vagy éppen az erre szánt költségvetés szűkös kerete miatt a parti kimerül egy batyus buliban, és a mindenki számára egyesével kiosztott ajándék szaloncukorban, más helyeken pedig olyan bulikat rittyentenek, amelyet a legtöbben megirigyelnének.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, ilyen buli volt kilátásban a felcsúti milliárdos üzletember, Mészáros Lőrincz vállalati csoportja, a Mészáros Csoport esetében is, ugyanis azt már a céges buli előtt tudni lehetett, hogy a december 20-i eseményen a műsorvezetésért Stohl András és Ördög Nóra felel majd, a fellépők között pedig ott lesz a Hooligans, a Neoton Família, valamint az Akusztik Duó is – sőt azt is bejelentették, hogy egy meglepetéselőadóval is készülnek a szervezők.

A szerdán a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban megrendezett esemény másnapján pedig a fellépő neve is kiderült,

Mészárosék sztárvendége nem más, mint a kanadai Bryan Adams volt.

A Blikk információi szerint Adams fél 10 körül lépett színpadra Felcsúton, ám a bulin résztvevők személyesen ennek ellenére sem találkozhattak a zenészikonnal, sőt a fellépés miatt szigorú titoktartási szerződést kellett aláírnia mindenkinek, aki részt vett az extravagáns karácsonyi partin.

A bulvárlap a fellépés kapcsán megkereste a Mészáros Csoport kommunikációs osztályát további részletekért, azonban kérdéseikre nem érkezett válasz, Mészáros Lőrincz felesége, a korábbi televíziós műsorvezető Várkonyi Andrea azonban készségesen mesélt a lapnak a tegnapi buli részleteiről.

Mivel a Mészáros Csoport Magyarország legnagyobb magánvállalata, így a céges karácsonyi rendezvény egy kicsit más léptékű a megszokottnál. Ilyenkor »szűk körben«, 1500 meghívott vesz részt és közel 200 díjazott van. Ez az este nálunk is arról szól, hogy a tulajdonos megköszönhesse a munkavállalók egész éves teljesítményét és honorálja az eredményeket. Ennek része a meglepetés fellépő is, aki idén a Neoton Família és a Hooligans mellett Bryan Adams volt, aki valóban egy végtelenül kedves és közvetlen ember

– árulta el a Blikknek Várkonyi Andrea, aki elmondása alapján, nem nagy meglepetésre azon kevés szerencsések közé tartozott, akik személyesen is találkozhattak a rocksztárral.

Mészáros Lőrincz felesége hozzátette, kilétét olyannyira sikerült titokban tartaniuk, hogy a két rutinos műsorvezető, Ördög Nóra és Stohl András is csak pillanatokkal a fellépés előtt tudta meg.

Egy ilyen kaliberű előadó esetében érhetően azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon mennyibe kerülhetett az, hogy felcsútra csábítsák Adamsszet, erről azonban egyelőre nem derült ki bővebb információ.

Karácsonyi rendezvényről lévén szó, az ajándék árát nem illik firtatni...

– reagált a lap erre vonatkozó kérdésére jó kommunikációs szakemberhez méltón a korábbi műsorvezető.

Az interneten fellelhető információk alapján természetesen kiderül, hogy alapvetően a zenész fellépései tényleg nem olcsók, 300-500 ezer dollárba (105-175 millió forintba) is kerülhetnek, ám a cégbirodalom sikereit ismerve ez valóban más szintet képvisel a többi, hazai céges karácsonyi bulihoz képest.