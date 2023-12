Poszttraumás stressz keserítheti meg Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságát

Hiába tűnik úgy, hogy minden rendben van, és nagyobb a boldogság, mint valaha Jennifer Lopez és Ben Affleck között, a tavaly összeházasodó sztárpár 20 évvel ezelőtti kapcsolata – amely egy eljegyzés felbontásával ért véget – azóta is kísérti a feleket. Legalábbis néhány momentuma egészen biztos, amely miatt a mai napig posztraumás stresszel küzd a sztárpár.

Mint egy igazi tündérmese – gondolhatja a hollywoodi sztárpár Jennifer Lopez és Ben Affleck párkapcsolatáról a legtöbb ember, a jelző pedig meglehetősen jól le is írja a kapcsolatukat. Tavaly áprilisban ugyanis húsz év után – korábbi párkapcsolatuk sikertelensége ellenére – eldöntötték, hogy összekötik az életüket. Az első eljegyzésüket még felbontották, a második eljegyzés azonban már az oltárhoz vezetett, a házasok pedig a hírek szerint boldogabbak mint valaha.

Korábbi rosszul elsült próbálkozásuk ezzel együtt a mai napig kísérti őket, ami sokszor az önfeledt boldogságuk útjába is áll. Jennifer Lopez ugyanis a Variety-nek adott interjújában a napokban arról mesélt, hogy az akkori történések miatt azóta is a poszttraumás stresszel küzdenek, ami a házasságukat is sokszor megnehezíti.

A PÁROS TAGJAIT UGYANIS NAGYON MEGVISELTE AZ, AHOGYAN A MÉDIA KORÁBBAN SZINTE LEVEGŐT VENNI SEM HAGYTA ŐKET, ÉS KAPCSOLATUK MINDEN EGYES PILLANATÁBAN VÁJKÁLTAK.

Az akkori nehéz időszak foszlányai pedig bizony újra elő-elő kerülnek, hiszen amióta újra egy párt alkotnak és összeházasodtak a reflektorfény ismét rájuk irányul, amit mára már azonban sokkal jobban viselnek a PTSD tünetei ellenére is.

Most már idősebbek és bölcsebbek vagyunk, tudjuk azt, hogy mi az igazán fontos az életben, csak az számít, mi hogyan érzünk, nem szabad mások véleményével foglalkozni. Ez arról szól, hogy hű legyél magadhoz, és ahhoz, akivel vagy

– magyarázta a lapnak a színész- énekesnő, aki hozzátette, mint művész a szívét kell követnie, így mindig azt csinálja amit jónak érez, még akkor is ha mások megkérdőjelezik azt.

„Bennifer”, ahogy a 2000-es évek elején gyakran hívták őket, röviddel azután szakított, hogy 2003-ban lemondták az esküvőjüket. Ezt követően mindeketten a saját útjukat járták, Jennifer Lopez hozzáment Marc Anthonytól, majd nem sokkal később el is váltak, kapcsolatukból egy ikerpár született. Eközben Afflecknek három gyermeke is született ex-feleségétől, Jennifer Garnertől, akivel 2005 és 2018 között voltak házasok.

A pár ezután, 2021-ben élesztette újjá románcát, majd 2022-ben összekötötték az életüket Las Vegasban.

(Borítókép: Jennifer Lopez és Ben Affleck az ELLE's Women In Hollywood ünnepségén Los Angelesben, 2023. december 5-én. Fotó: Kevin Winter / Getty Images)