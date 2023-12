Valósnak bizonyult a pletyka, hét év után szakított Mariah Carey és párja

Idén már biztosan nem neki szólt az All I Want For Christmas Is You. Bryan Tanaka saját közösségi oldalán erősítette meg a napok óta terjedő pletykákat – hét év együttélést követően szakított Mariah Carey és táncos-koreográfus párja. A férfi Instagram-bejegyzésében hálával gondolt vissza az együtt töltött időre, elmondása szerint a döntést közösen hozták meg, és békében válnak el egymástól.

A karácsonyt megelőző napokban még csak pletykabombaként robbant a bulvároldalakon a felvetés, miszerint a mindannyiunk ünnepében valamilyen formában megjelenő Mariah Carey és párja, a táncos-koreográfus Bryan Tanaka hét év után szakítottak, most azonban a férfi a közösségi oldalán hivatalosan is bejelentette, hogy külön utakon folytatják.

A 40 éves Tanaka Instagram-bejegyzésében leírta, hogy annak ellenére, hogy szakítanak, mindenért nagyon hálás, amit a kapcsolattól kapott, és nem haragban válnak el egymástól.

Vegyes érzelmekkel osztom meg a hírt, miszerint hét együtt töltött év után békésen véget ért a párkapcsolatunk Mariah Carey-vel. A döntésünk, hogy külön utakra indulunk, kölcsönös, mélységes tisztelettel és elsöprő hálával gondolunk vissza az együtt eltöltött időre. Az általunk teremtett emlékek és a művészi együttműködések örökre a szívembe vésődtek. Szeretném kifejezni szeretetem és hálám Mariah és a gyermekei felé. Izgatottan várom, hogy folytassam utam, tudván, hogy az inspiráció, a tánc és a kreatív művészetek iránti szenvedélyem jelen lesz a következő fejezetekben is

– írta,

Bryan Tanaka és Mariah Carey akkor találkoztak először, amikor a férfi csatlakozott a 2006-os The Adventures Of Mimi turnéjához mint háttértáncos. Az énekesnő később feleségül ment Nick Cannon amerikai tévésztárhoz és komikushoz, a most 12 éves ikrei, Moroccan és Monroe apjához, akivel 2014-ben szakítottak.

Az All I Want For Christmas Is You énekesnője először 2017-ben erősítette meg kapcsolatát Tanakával. A válásukkal kapcsolatos találgatások novemberben kezdődtek, amikor a rajongók észrevették, hogy a férfi nem csatlakozott Carey turnéjához, a találgatások karácsony előtt pedig újra felerősödtek. Az énekesnő továbbra sem kommentálta a szakítást.

