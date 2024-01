Családi dráma árnyékolja be az új dán uralkodó trónra lépését

II. Margit dán királynő Európa leghosszabb ideje trónon lévő uralkodójaként december 31-én, újévi beszédében jelentette be, hogy lemond. A döntése értelmében a dán királyi család élére a fia, Frigyes herceg került. Korábban voltak sejtések azzal kapcsolatban, hogy a 83 éves királynő amiatt mondhatott búcsút az uralkodásnak, hogy helyrehozza gyermeke házasságát. A herceget ugyanis egy mexikói színésznővel, Genoveva Casanovával kapták lencsevégre, akivel együtt mulattak. Tekintve, hogy a királyi sarj felesége, Mária hercegné a legnépszerűbb a famíliában, erre alapozták azt a feltételezést, hogy II. Margit azt szerette volna, ha a családban marad, mivel a távozása könnyen jelenthetné a monarchia bukását is.

A Frigyes herceg vélt hűtlenségéről szóló híreszteléseket ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg. Genoveva Casanova színésznő tagadta a pletykákat, illetve a királynő lemondása óta Mária hercegné minden eseményen a férjével együtt jelent meg, ami jelzésértékű. A párra január 14-én ugyanakkor nagy nap vár, mivel aznaptól már királyként és királynéként élik tovább az életüket. A rendezvényen Mette Frederiksen dán miniszterelnök a Christianborg-palota erkélyéről fogja kikiáltani X. Frigyes királynak az új uralkodót, akinek onnantól kezdve királyi feladatainak kell eleget tennie.

Feszültség van a családban

Évtizedek óta nem köszöntött új uralkodót Dánia, így egy jelentős eseménynek nézünk elébe, azonban a hírek szerint ennek ellenére nem a teljes királyi család lesz jelen. Az újdonsült uralkodó öccse, Joakim herceg például a felesége – aki szintén a Mária hercegné nevet viseli – és a gyerekei nélkül fog érkezni, aminek logikus okai vannak. A királyi palota sajtófőnökének közleménye szerint a herceg családja Washingtonban fog maradni, ahol ő attaséként a védelmi minisztériumnál dolgozik. A nyilatkozatban az áll, nincs különösebb oka a döntésnek, a gyerekek iskolába járnak az Egyesült Államokban, így vélhetően emiatt nem akarták őket Dániába repíteni. Illetve közölték, hogy Joakim herceg az esemény másnapján visszautazik Amerikába.

A közleménnyel ellentétben viszont mégis van további oka is, amiért így határozhattak. Már egy éve lehet némi feszültséget érzékelni a dán királyi családban, mióta II. Margit úgy döntött, hogy Joakim herceg gyerekeitől, az első házasságából született Miklós monpezati gróftól és Félix monpezati gróftól, illetve a jelenlegi feleségétől született Henrik monpezati gróftól és Athéna monpezati grófnőtől elveszi a királyi fenség címet. Ehelyett adományozta nekik a Monpezat grófja és grófnője címet, az intézkedés 2023 elején lépett életbe. Akkori beszédében Joakim herceg úgy fogalmazott, szomorúak a döntés miatt, és nem jó érzés látni, hogy rosszul bánnak a gyerekeivel, akik nem is értik, mi történik. A királynő erre adott reakciója ezt követően a közösségi oldalain jelent meg, miszerint:

Királynőként az a kötelességem és vágyam, hogy biztosítsam, hogy a monarchia az idővel együtt formálódjon. Ez néha azzal jár, hogy nehéz döntéseket kell hozni, ahogy a megfelelő időt is mindig nehéz lesz megtalálni erre. A királyi cím viselése számos kötelezettséggel és feladattal jár, amelyek a jövőben a királyi család kevesebb tagját fogják visszatartani.

A trónöröklési rend hatodik helyén álló Joakim herceg csak hónapokkal később ismerte el, hogy a gondot az jelentette, hogy nem megfelelően kommunikálnak a királyi családon belül. Egy helyi hírügynökségnek nyilatkozva azt állította, sokat kell még dolgozniuk ezen, de úgy érzi, jó úton haladnak. A herceg mindemellett arról is beszámolt: azt követően, hogy II. Margit úgy döntött, megfosztja a királyi fenség címtől gyerekeit, csak öt napot adtak neki arra, hogy közölje velük a hírt, mielőtt azt nyilvánosságra hoznák. Mint mondta, gyermekeit kifejezetten bántotta nagyanyjuk döntése.

Májusban előterjesztettek egy tervet, amely nagyjából arról szólt, hogy amikor a gyerekek mindegyike betölti a 25. életévét, ez fog történni. Erre most öt napot kaptam arra, hogy elmondjam nekik

– nyilatkozta a herceg a királynő bejelentését követően a dán Ekstra Bladet című lapnak, illetve feleségével együtt egy helyi hírügynökségnek kiemelték, nem ápolnak túl rózsás viszonyt Frigyes herceggel és nejével (így nem meglepő, hogy a király nagy napján is csak az öccse fog részt venni).

Mária hercegné népszerűbb

Trine Villemann királyi szerző elmondása szerint ugyan vasárnaptól Frigyes hercegé a trón, a hatalom mégis Mária hercegné kezében lesz, mivel sokkal jobban kommunikál, mint a férje, és a dánok már Mária királynak hívják – utalva ezzel arra, hogy a nép szemében övé a trón. Mint mondta, a hercegné sokkal több elismerést kap, mint a királyi család bármelyik tagja. Egy nemrég készített felmérés alapján X. Frigyes király és I. Mária királyné a dánok több mint 80 százalékának támogatását élvezi. Míg az emberek 82 százaléka gondolja úgy, hogy Frigyes herceg alkalmas a királyi szerepre, addig 86 százalékuk akképp vélekedett, hogy Mária hercegnéből remek királyné lesz. A kutatás szerint tehát az uralkodó neje nagyobb népszerűségnek örvend. Kim Bach királyi kommentátor elmondása szerint a hercegné előnye férjével szemben valószínűleg a férfi hűtlenségéről szárnyra kapott pletykáknak köszönhető.

Frigyes herceg és Mária hercegné már 19 éve alkotnak egy párt, négy gyermeket nevelnek közösen: Keresztély herceget, Izabella hercegnőt, Vince herceget és Jozefina hercegnőt. A pár megismerkedését egy igazi tündérmesének írják le, mivel 23 évvel ezelőtt egy sydney-i kocsmában futottak össze, a herceg akkor 32, míg neje 28 éves volt. A királyi sarj – aki amiatt járt épp az országban, hogy Dánia vitorláscsapatának szurkoljon az olimpián – el is kérte a hercegné telefonszámát, akinek sejtése sem volt arról, kivel kezdett bele egy románcba. Egy évig távkapcsolatban voltak, illetve Frigyes herceg titokban utazgatott hozzá. A hercegné végül 2001-ben Dániába költözött, hogy dán nyelvet tanuljon a koppenhágai Studieskolenben. Kapcsolatukat 2003-ban ismerte el nyilvánosan II. Margit, és azon év őszén már el is jegyezték egymást. A hercegné azzal nyerte el különösen a dánok szívét, hogy elkötelezettnek mutatkozott a monarchiával és az országgal szemben. Mindemellett több jótékony ügy mellé is odaállt, már több mint 25 nemzetközi szervezet védnöke, illetve 2007-ben The Mary Foundation néven elindította saját jótékonysági szervezetét.

(Borítókép: Mária dán koronahercegné és Frigyes dán koronaherceg érkezik az Amalienborg-palotába a hagyományos újévi fogadásra 2024. január 1-jén Koppenhágában. Fotó: Patrick van Katwijk / Getty Images)