Gáspár Győző: Jellemző, hogy a retkes cigány kifejezés ott virít a hozzászólások között

A múlt héten attól volt hangos a sajtó, hogy Gáspár Győzőt Novák Katalin köztársasági elnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is levélben köszöntötte fel születésnapja alkalmából. A hírt több közéleti szereplő sem hagyta szó nélkül.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese Novák Katalin köztársasági elnöknek ment neki a születésnapi köszöntés miatt. „Kossuth-díjat is kap Győzike?” – tette fel a kérdést Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette, a politikában minden cselekedetnek oka és szimbolikus üzenete van.

Szerinte Gáspár Győzővel kapcsolatban nem igazán lehet értelmesen meghatározni, hogy micsoda. „Magyarország köztársasági elnöke pedig begyakorolt mozdulattal tollat ragadott, és aláírta a »showmant« felköszöntő levelet” – fogalmazott, és megjegyezte azt is, hogy a jelek szerint „a Fidesz szavazatfelhajtó reklámszakembereit” és Novák Katalint sem érdekli a köztársasági elnöki hivatal tekintélye.

Gáspár Győző most a Mandinernek elmondta, azért nem szólt napokig semmit, mert kíváncsi volt, „milyen hatása lesz Dúró Dóra tájékozatlan Facebook-bejegyzésének”.

De miután már az egyik lap az olvasóit is megszavaztatta, helyes-e, hogy Novák Katalin köztársasági elnök felköszöntött a születésnapomon, itt az ideje, hogy Dúró képviselő asszony felhevült Facebook-követőtábora is értesüljön a valóságról.

A showman elárulta, hogy Novák Katalin köztársasági elnök és Szijjártó Péter külügyminiszter levelének volt előzménye. Mint mondta, nagyra becsüli őket, s ennek reményében – bár tudta, kevés az esély rá, hogy eljöjjenek – meghívta őket a születésnapjára, ahol csaknem kétszázan voltak.

Úgy véli, emberi gesztust gyakoroltak, ám Dúró Dóra – anélkül, hogy tudta volna a történet hátterét – nekirohant Novák Katalinnak. A Mi Hazánk elnökhelyettesének azt üzente, hogy ő is csak egy születésnapos ember, aki meghívott két, általa nagyra becsült közjogi méltóságot, akik udvariasan megírták, nem tudnak eljönni.

„Ön szerint válaszra sem kellett volna méltatniuk? Ha meghívják egy születésnapra, akkor rá sem hederít? Válaszra sem méltatja? Vagy udvariatlan lenne?” – kérdezte Dúró Dórától, akinek szerinte fontosabb volt, hogy hergelje a követőtáborát a like-okért.

Az pedig jellemző, hogy a koszos cigány meg retkes cigány kifejezések ma is ott virítanak a hozzászólások között. Tudom, szólásszabadság van. Tudom, a Mi Hazánknak ez is belefér. Egy politikustól ugyanakkor az ember elvárná, hogy tájékozott legyen, és úgy szóljon a követőihez a Facebookon. Azt is írja nyakatekert okfejtésében, hogy miután engem felköszöntött Novák Katalin, »nem maradt a köztársasági elnöknek tartása, tekintélye, ennyire kell a szavazat«. Szerintem a Mi Hazánknak kellene nagyon a szavazat. Ezért született ez a Dúró Dóra-poszt is