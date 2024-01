Betörők fenyegetik Harry herceg és Meghan Markle otthonát

Harry herceg és Meghan Markle a napokban utaztak Jamaicára a Bob Marley: One Love című film premierjére, hogy támogassák a Marley családot. A látogatásukat, pontosabban Andrew Holness miniszterelnökkel való pózolásukat egyébként egyesek ízléstelennek tartották, mivel a jamaikai vezető arra készül, hogy leválasztja az országot a brit monarchiától. Mint ismert, Jamaica a nemzetközösségi királyságok részét képezi, amely korábbi gyarmatként továbbra is uralkodójaként ismeri el III. Károlyt.

A sussexi pár utazása azonban kapóra jöhetett a betörőknek is. A párt nemrég figyelmeztetésben részesítették azzal kapcsolatban, hogy egyre gyakoribbak a betörések Montecitóban, ahol a kastélyuk is van. Ezen a környéken él egyébként Katy Perry és Orlando Bloom is.

A legutóbbi betörés szerdán történt, mindössze öt percnyi autóútra Harry hercegék otthonától, amelyet követően Rachel Zick, a Santa Barbara megyei seriff riasztást adott ki.

Az elmúlt héten a megbízottak több betörési jelentést is készítettek, amelyek jelentős hasonlóságot mutattak a lakók elhelyezkedésében, az időpontokban és az elvitt tárgyakban

– mondta a tiszt a Mirror szerint. Hozzátette: bűnözők rendszerint lakatlan területeken, golfpályákon vagy az óceánparton húzzák meg magukat. Mint kiemelte, a legtöbb betörés este hat és tíz óra között történik, és a széfekre utaznak.

Nem ez az első eset, hogy Harry hercegnek és Meghan Markle-nek a háza miatt kell aggódnia, mivel 2022. júliusi jelentések szerint az odaköltözésük első 14 hónapjában hatszor kíséreltek meg betörni hozzájuk. A pár ugyanakkor rendelkezik biztonsági személyzettel, közéjük tartozik Christopher Sanchez, aki korábban Barack Obamának dolgozott, és Christopher Keenan, aki Hillary Clinton testőre volt egykor.