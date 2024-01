A hírességek legijesztőbb zaklatói miatt mi is kétszer megnéznénk, bezártuk-e az ajtót

A hírességekről – mivel általában ők akarták, hogy az egész világ felfigyeljen rájuk – gondolhatjuk, hogy nincs is olyasmi, ami miatt jogosan húzhatják a szájukat. A bankszámlájuk egyenlegét nézve érthető ez a felvetés, a sztárság árnyoldalai között azonban bőven akadnak olyan esetek, amelyeket vélhetően senkinek sem kívánnánk.

Ezek közé tartozik az irántuk szélsőségesen rajongók táborának állandó jelenléte is, amely sokszor valóban radikális, ijesztő formát ölthet. Ahogy azt már mi is megírtuk, legutóbb mindezt az igen nagy figyelmet kivívó amerikai énekesnő, Taylor Swift tapasztalhatta meg ismét, miután letartóztattak egy feltételezett támadót, aki megpróbált betörni manhattani lakásába.

A bozontos hajú férfit múlt héten a New York-i rendőrség kapcsolta le az énekesnő lakása előtt. Swift otthona a manhattani Tribeca-negyedben van, és a rajongók ismert gyülekezőhelyének számít, akik gyakran táboroznak itt abban a reményben, hogy megpillanthatják kedvenc előadójukat. Persze nem csak az ártatlan rajongókat vonzza a hely – ahogy azt az előadó korábban többször is hangsúlyozta, tart a fanatikusok táborától, emiatt pedig már kötszert is hord magánál, felkészülve egy esetleges erőszakos támadásra.

Az ijedtség sokszor nagyobb, mint a valódi veszély

Nem Taylor Swift az egyetlen, akinek elővigyázatosnak kell lennie. A Golden Globe-díjas magyar származású amerikai színésznő, Drew Barrymore a közelmúltban szintén ijesztő szituációba keveredett, amikor egy manhattani klubban volt jelenése. A 92nd Street Y New York egyik kulturális és közösségi központja Manhattan Upper East Side-ján, így gyakorta fordulnak meg ott hírességek is. Ezt használhatta ki a színésznő zaklatója is, aki a szemtanúk szerint fenyegetően közelítette meg a sztárt – írja a She Knows.

Chad Michael Busto vagyok. Tudod, ki vagyok. Mindenképp találkoznom kell veled, amíg itt vagyok New Yorkban

– kiabálta a rajongó a színésznő felé közelítve, akit végül csak a biztonságiak tudtak eltántorítani attól, hogy Barrymore közelébe férkőzzön.

Nem egy hétköznapi rajongó, hanem egy sokkal közelebbi hódoló, az énekesnő korábbi párja okozott felfordulást az azóta már külön utakat járó Brintey Spears és Sam Asghari 2022-es esküvőjén. Spears volt férje, Jason Alexander ugyanis megszakította a ceremóniát, ami miatt rendőri intézkedésre került sor, a férfit leteperték, majd le is tartóztatták, mert erőszakosan próbálta meghiúsítani az esküvőt. Ámokfutását ráadásul élőben közvetítette.

„Hol van Britney? Ő az első feleségem, az egyetlen feleségem. Én vagyok az első férje, és azért jöttem, hogy tönkretegyem az esküvőt” – ordította a férfi, aki a vallomása szerint bejutott a házba, és felment Britney Spears hálószobájának zárt ajtaja elé, mialatt a nő bent készülődött. Jason Alexander akkor sem volt hajlandó elhagyni az ingatlant, amikor felszólították rá, helyette megütött egy biztonsági őrt, aki megpróbálta eltávolítani a helyszínről, és egy ajtót is megrongált. Az események az egyébként is labilis énekesnőt nagyon felzaklatták, napokig a házát sem merte elhagyni. A férfi ellen végül távoltartási végzést rendeltek el, és 64 nap börtönbüntetésre ítélték súlyos birtokháborításért és testi sértésért.

2016-ban Selena Gomez találta magát szemben egy őrült zaklatóval, aki hajthatatlanul követte mindenhova. Az illető kezdetben folyamatosan üzeneteket küldött Gomeznek különböző közösségimédia-platformokon keresztül. Ezekben az üzenetekben először csak a feltétlen hűségét bizonygatta, majd az irkálás hamar fenyegetésekbe csapott át, ezzel megfélemlítve az énekesnőt. Ahogy a helyzet fokozódott, a zaklató egyre erőszakosabban próbált Gomez közelébe férkőzni, többször is feltűnt annak otthonánál. Annak ellenére, hogy megerősítették a biztonsági intézkedéseket, és jogi lépéseket is tettek az ügyben, a zaklató folytatta Gomez üldözését. Szerencsére nagy baj nem történt, a rendőrség összehangolt erőfeszítéseinek és a biztonsági csapat törekvéseinek segítségével a zaklatót elkapták, és bíróság elé is állították.

Szintén nehéz időszakon ment keresztül Robyn Rihanna Fenty, azaz Rihanna is. 2014-ben egy mentálisan zavarodott egyén kezdett el hajthatatlanul koslatni a kilencszeres Grammy-díjas barbadosi énekesnő után. A rajongás esetében is hamar megszállottságba fordult át, folyamatosan üzeneteket és fenyegetéseket küldött Rihannának mind online, mind pedig postai úton. A férfi indíttatását az táplálta, hogy úgy gondolta, romantikus kapcsolatban áll Rihannával, így az elutasítás csak még jobban felbőszítette, így hamarosan az énekesnő otthonába is többször megpróbált bejutni a zaklató, aki állandóan a ház körül lófrált. Végül sikerült távoltartási végzést szerezni a férfi ellen, aki temérdek álmatlan éjszakát okozott az énekesnőnek.

Gwyneth Paltrow színésznő sem úszta meg a hírnevét hátborzongató éjszakák nélkül. Az Oscar-díjas színésznőt Dante Michael Soiu nevű rajongója vette célba, aki évtizedeken át zaklatta őt. A férfi az évek során temérdek felkavaró levelet és ajándékot küldött neki, beleértve pornográf képeket és szexuális játékokat is. A rajongásnak végül nem lett jó vége, Soiu-t többször is letartóztatták, majd zaklatás miatt bíróság elé állították.

Vannak, akik ölni is képesek

Talán az egyik legismertebb hírességet érintő zaklatási eset John Hinckley Jr. nevéhez fűződik, akinek túlzott mértékű rajongása Jodie Foster színésznő irányába kis híján tragédiába torkollott. 1981-ben ugyanis Hinckley a ma már kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő, filmrendező figyelmét szerette volna felkelteni azzal, hogy rálőtt Ronald Reagan amerikai elnökre. Állítása szerint ő csak lemásolta az akkoriban divatos Taxisofőr című film egyik jelenetét, hogy megmentse a filmben játszó Jodie Fostert, akibe halálosan szerelmes volt. Az ország első embere szerencsésen túlélte az esetet. A támadót 2022-ben szabadlábra helyezték.

Ennyire már nem volt szerencsés a The Beatles zenekarral ismertté vált John Lennon, akinek az életét pont egy rajongója oltotta ki. Mark David Chapman 1980. december 8-án este ötször rálőtt az énekesre, amikor Lennon és felesége, Yoko Ono éppen Upper West Side-i lakásukba tartottak. Egy golyó mellé ment, a többi Lennon hátát és vállait érte, az egyik lövedék pedig az aortáját találta el. Lennon, akkor még mit sem sejtve, ugyanezen a napon adott autogramot Chapmannek, és dedikálta a Double Fantasy című albumának egy példányát is.

A hidegvérű gyilkos őrült rajongását jól mutatja, hogy tette után levette a kabátját, majd J.D. Salinger Rozsban a fogó című munkáját kezdte olvasni. A rendőrség perceken belül kiért, Chapman ekkor még mindig olvasott.

Később bevallotta, hogy csak a hírnév miatt gyilkolt, ám az évek során többször is elmondta, mára már bánja tettét. Mark David Chapman jelenleg húsz évtől életfogytig tartó szabadságvesztését tölti a New York-i Hudson-völgyben található Green Haven büntetés-végrehajtási intézetben.

Szintén tragikus véget ért a Grammy-díjas mexikói–amerikai származású texasi énekesnő, Selena Quintanilla-Pérez és rajongójának kapcsolata – az előadót 1995-ben gyilkolták meg. Azon év első hónapjaiban a Quintanilla család rájött, hogy Selena rajongói klubjának elnöke, bizonyos Yolanda Saldívar – akire Selena rábízta néhány butikjának vezetését – folyamatosan meglopta őt, ezért elhatározta, hogy elbocsátja. Nem sokkal később találkozót beszéltek meg egymással egy Corpus Christiben lévő szállodában az adósságok rendezésére, ahol Selena a pénzügyi papírokat próbálta tőle visszaszerezni. A találkozó azonban veszekedésbe torkollott, majd Saldívar

fegyvert rántott és hátba lőtte a szobából segítségért kirohanó Selenát.

A lány a kórházba szállítás után vérveszteség következtében, mindössze 23 évesen meghalt. Yolanda Saldívart harminc évig tartó szabadságvesztésre ítélték, legkorábban 2025-ben szabadulhat.

Itthon is volt szélsőséges eset

Ahogy a külföldi hírességek sem élhetnek nyugalomban, úgy a hazai sztárvilágon belül is okoztak már fejfájást a kedvencüktől eszüket vesztő rajongók. Az elmúlt évek egyik legnagyobb port kavaró esete Pásztor Anna énekesnőhöz fűződik, akit 2018-ban egy késsel felfegyverkezett férfi próbált megtámadni. A támadó a cipőjébe rejtett szúró-vágó eszközzel az Anna & the Barbies Budapest Parkban tartott koncertjén akart kárt tenni az énekesnőben. A késelésre készülő férfit végül a hely biztonsági emberei fogták el, majd ők adták át a rendőröknek. A férfi az akciót megelőzően már egy ideje azzal fenyegette az előadót, hogy a zenekarának és a családjának a tagjait is megöli, azonban szerencsére a gyilkossági kísérletet végül sikerült meghiúsítani.

Horváth Tamás énekes is évekig kapott kéretlen és sokszor fenyegető üzeneteket rajongóitól amiatt, mert jelenlegi párjával már akkor összejött, amikor az előzővel még együtt éltek.

A postaládámba folyamatosan fenyegető leveleket dobálnak be, amelyeken az áll, hogy megkapom a magamét, amiért két családot is tönkretettem. Az emberek, akikkel korábban jóban voltam, nem köszönnek az utcán, elfordulnak tőlem, az is szúrja egyesek szemét, hogy ennyivel idősebb nálam

– nyilatkozta korábban az énekes a Blikknek.

Pásztor Annáéhoz hasonló esetről számolt be tavaly az X-Faktor tehetségkutató legutóbbi szériájában mentoráló Herceg Erika is, akit szintén késsel akart megtámadni egy belé végtelelnül szerelmes rajongója. Az énekesnő a VIAGra lánybanda tagja volt még, amikor az illető a temérdek, férfiak által küldött üzenet közül is sikeresen felhívta magára a figyelmet. Persze korántsem pozitív értelemben: a rajongó egy alkalommal a levele mellé a skizofréniáját igazoló orvosi papírját is csatolta, az előadót pedig célpontjaként nevezte meg az üzeneteiben. A probléma akkor fokozódott, amikor a férfi egyre többször látta fotózkodni az énekesnőt egy fiúbanda tagjával, s emiatt féltékenységtől vezérelve késsel jelent meg a VIAGra egyik koncertjén – mesélte Herceg a Levente Klubja című YouTube-műsorban. Szerencsére akkor a biztonságiaknak már a bejáratnál sikerült lekapcsolniuk az illetőt, az X-Faktor mentora azonban még így sem lehet teljesen nyugodt, hiszen zavart rajongója a mai napig zaklatja, sőt a szülei címét is kinyomozta már.

A fent említett eseteket látva annyira mégsem paranoiás dolog az utcán néha-néha magunk mögé nézni, vagy lefekvés előtt többször is ellenőrizni, hogy magunkra zártuk-e az ajtót...

