Kiderült, idén mikor érdemes meglátogatni a népszerű, ám túlzsúfolt úti célokat

Talán senkinek sem kell különösebben bemutatni a jelenséget, amikor egy nyaralás során a világ legszebb pontjaihoz, látványosságaihoz megérkezve lélegzetelállító élményünk nem a látottaktól, hanem a velünk egy helyen zsúfolódó turisták tömegétől lesz.

Az egymást taposó, különféle nyelveken zajongó, össze-vissza fotózkodó emberáradat kétség kívül az egyik leginkább demotiváló tényező egy utazás során. Hiszen senki sem azért utazott órákat, és fizetett ki komoly összegeket a szállásért és a belépőkért, hogy a vakáció teljes ideje alatt a tömeg elkerülésén kelljen törnie a fejét, vagy egy-egy látványosság előtt több órát kelljen sorban állnia.

A növekvő turisztikai mutatók miatt ezek elkerülése azonban koránt sem egyszerű mutatvány, ha nem akarunk lemondani a népszerű úti célunkról. Az Utazási és Turisztikai Világtanács szerint az iparág 9500 milliárd dollárt hozott a konyhára 2023-ban – ami a világjárvány előtti szint 95 százalékát teszi ki. A koronavírust megelőző számok így nem, hogy visszaállhatnak, de hamarosan túl is szárnyalhatja azokat a turizmus.

Mindez természetesen az iparág számára hatalmas siker, a turisták azonban a saját bőrükön, a legnépszerűbb úti célok meglátogatásakor is érzékelhetik azt, hogy lépni nem lehet a zsúfolt tömegben, nem hogy megcsodálni az adott látnivalót. De melyek ezek a helyek, és az év melyik szakaszában kerülhetjük el idén a legnagyobb tömeget?

Márciusig élhető Amszterdam

Aki nem feltétlen melegre és tűző napsütésre vágyik, Hollandia, azon belül is Amszterdam tökéletes úti cél lehet a kikapcsolódásra. A város képét elnézve pedig érdeklődőkből nincs is hiány a biciklikkel tűzdelt városban.

Pedig az egyébként rendkívül nyitott és vendégszerető hollandok nem féltek megtenni olyan intézkedéseket, amelyek bizonyos látogatók ellen irányulnak. Tavaly az amszterdami turisztikai tisztségviselők nem voltak restek nem kívánatos személyként beállítani a fiatal brit férfiak csoportjait, akik az elmúlt években szabályosan ellepték a várost, ahol a sorozatos részeg randalírozásuk miatt hamar közellenséggé is váltak. A fővárosban a vörös lámpás negyedben és a marihuánafogyasztás kapcsán egyre szigorúbb szabályokat hoz a városvezetés, ám jelentősen ez sem csökkenti le az ide érkező turisták számát.

Persze Amszterdamban sem áll a bál egész évben, február és március a legkevésbé látogatott hónapok közé tartozik, ám ilyenkor az utazóknak fel kell készülniük a hideg, esős időjárásra.

A június már nyilván jobb időt hoz, de nagyobb tömeget is, ám még koránt sem annyit, mint később nyáron, mivel a hónap elején a legtöbb európai országban még tart az iskola.

Emellett azok az utazók, akik szeretnék megtapasztalni a holland kultúrát, rengeteg alternatíva közül választhatnak rövid vonatútnyira a fővárostól: Hága, Utrecht és Rotterdam is tárt karokkal várja a látogatókat.

Idén talán még az Akropolisznál is fotózkodhatunk

A rekkenő nyári idő és az egész Európán végig söprő hőhullám sem szegte az emberek kedvét, hogy Görögországba utazzanak, így a rendkívül gazdag történelmi örökséggel bíró Athénban sem lehetett egykönnyen elejteni egy-egy zsebkendőt 2023-ban ezekben a hónapokban.

Az Akropolisz, az ország leglátogatottabb régészeti lelőhelye annyira zsúfolásig megtelt, hogy szeptemberben a tisztviselők napi 20 ezerre korlátozták a nevezetesség látogatóinak számát egy foglalási oldalon keresztül. 2024 áprilisától

az új foglalási rendszer több mint 25 másik régészeti lelőhelyre és műemlékre is vonatkozik majd országszerte

– írja a CNN összeállítása. Az Akropolisz mellett tömegek nyüzsögtek Görögország legnépszerűbb szigetein is, köztük Szantorinin és Mykonoson egyaránt, ez a tendencia pedig minden bizonnyal fennmarad idén is.

A legnagyobb athéni zsúfoltság elkerülése érdekében mindenképpen érdemes a júliust és az augusztust is fekete listára tenni. Sokkal érdemesebb áprilisban és májusban elutazni, vagy a szezont követően szeptemberben, amikor az időjárás is kellemes már, fázni azonban még senki sem fog. Ami az Akropoliszt illeti, érdemes délutáni vagy kora esti időpontot foglalni, mivel a turisták nagy része – beleértve az óceánjárók utasait is –, általában reggel érkezik.

Barcelona már komoly lépéseket tett

Ha európai kiruccanás, akkor a katalán Barcelona is jó eséllyel ott van a legkedveltebb úti célok között. A városban azonban már több olyan intézkedés is életben van, amelyeknek köszönhetően a turisták sokaságát kicsit csökkenteni tudják.

Barcelona ugyanis az első európai városok között volt, amely betiltotta az új szállodák építését a város központjában, és szabályozta a rövid távú szobabérlést is. A 2023. májusi helyi és regionális választásokon a túlturizmus politikai hívószóvá fejlődött, és a város lépéseket tett a probléma megfékezésére.

A kikötői hatóságok által közzétett adatok szerint októberben Barcelona lezárta északi kikötői terminálját a tengerjáró forgalom előtt, miután megállapodást kötöttek a helyi hatóságokkal a hajók városon kívülre történő áthelyezéséről. Emellett 2024. április 1-től a turistáknak magasabb, 3,25 eurós idegenforgalmi adót kell fizetniük, szemben a 2023-as 2,75 eurós díjjal.

Sok más európai nagyvároshoz hasonlóan Barcelona is nyüzsgő nyáron, különösen júliusban és augusztusban, így ide is tavasszal vagy ősszel érdemes érkezni, a húsvéti hét kivételével, amikor is a tömeg és az árak még a szezonét is meghaladhatják.

Párizsban az olimpia tovább növeli a tömeget

A francia főváros kétség kívül az egyik legnépszerűbb úti cél az egész világon, a romantika fellegvára ehhez mérten a teljes évben komoly turistainváziónak van kitéve. Bárki, aki mostanában járt a francia fővárosban, mindezt érzékelhette is. Az olyan látnivalók, mint az Eiffel-torony vagy a Sacré Coeur hemzsegnek a turistáktól, különösen a tavaszi és nyári csúcsszezonban, illetve a karácsony előtti hetekben. Nem is véletlen, hogy 2022 júniusában

a Louvre Múzeum bejelentette, hogy napi 30 ezer látogatóra korlátozza a befogadó képességét.

Az ilyen, és ehhez hasonló lépések annak a nagyobb tervnek a részét képezik, amelyet Olivia Grégoire francia idegenforgalomért felelős miniszter tavaly júniusban jelentett be a túlturizmus elleni küzdelem érdekében.

Mindez meglehetősen időszerű, ugyanis Párizs különösen zsúfolt lesz 2024-ben, hiszen a város rendezi meg a nyári olimpiai játékokat, így a turistáknak is érdemes észnél lenni, mikor vadásznak repülőjegyre és szállásra. Az utazást mindenképpen érdemes a július 26-i start előttre időzíteni, ám vélhetően már az olimpiai előtti hetekben komoly korlátozások és lezárások lesznek érvényesek városszerte az előkészületek miatt. Emiatt sokkal érdemesebb szeptemberre vagy októberre időzíteni a párizsi városnézést, aki pedig nem szeretne addig várni, annak francia élményekért és életérzésért Lyon felé érdemes venni az irányt.

Bali sem minden esetben a nyugalom szigete

Az Ízek, imák, szerelmek sikere után Bali népszerűsége messze meghaladta a hagyományosan oda vonzódó, hátizsákos turisták és strandolók tömegét. A spiritualitásra vágyó utazók azonban csak egy részét képezik annak a turisztikai fellendülésnek, amely az egész indonéz régióra igaz, a digitális nomádoktól a rosszul viselkedő turistákig mindenki megfordul ott.

Az utóbbi időben az ellenőrizetlen látogatók különösen problémássá váltak. Olyannyira, hogy 2023 tavaszán Wayan Koster tartományi kormányzó megkövetelte, hogy a turistaútlevelekhez csatolják, mit szabad és mit nem lehet tenni a szigeten. A szabályok között szerepel például, hogy tilos a káromkodás, de szabályellenes a szent fák megérintése is. Emellett a Balira utazó nemzetközi turistáknak, akik 2024. február 14. után látogatnak a szigetre, már 150 ezer indonéz rúpia adót kell fizetniük, ami körülbelül 3300 forintnak felel meg.

Indonézia turisztikai és kreatív gazdaságokért felelős minisztere, Sandiaga Uno az egyes európai városok tömegturizmusának problémáira hivatkozva hangsúlyozta, át kell térni a fenntarthatóbb turisztikai modellekre, valamint olyan látogatókat kell vonzani, akik tovább maradnak szigeten és a helyi gazdaságba öntik a pénzüket, azaz ott adóznak.

Az esős évszak általában októbertől áprilisig tart, ami egyben kevesebb turistát is jelent – kivéve a decembert és a januárt, azaz különösen az újévet, amikor a sziget üdülőhelyein a strandpartik több ezer mulatozót vonzanak. Július és augusztus a legforgalmasabb hónapok a nemzetközi látogatók és az indonéz iskolai szünetek miatt, ezért ezeket a hónapokat is érdemes elkerülni.

(Borítókép: A párizsi Sacré Coeur bazilika. Fotó: Slimoche / Getty Images)