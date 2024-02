Tóth Gabi elmagyarázta, miért nem megy ki pénteken a Hősök terére tüntetni

A 24.hu szúrta ki azt a kommentet, amelyben pénteken Tóth Gabi egy bejegyzése alá érkező kérdésre válaszolva árulta el, hogy részt vesz-e a Hősök terére tervezett pénteki demonstráción.

Mint korábban megírtuk, pénteken Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért címmel hirdetett demonstrációt Pottyondy Edina youtuber, humorista, a Momentum korábbi elnökségi tagja a Hősök terére 18 órára az elmúlt napok közéleti történései miatt. A kezdeményezéshez már rengetegen csatlakoztak, ebben a cikkünkben név szerint megírtuk, hogy kik.

Majd ha lesz egy politikailag mindkét oldaltól független tüntetés, ami tényleg arról szól, hogy védjük meg a gyermekeinket a pedofiloktól (ami teljesen evidens részemről is), akkor elmegyek… Egy olyan tüntetésre, amit azok szerveztek, akik évek óta a lejáratásomon dolgoznak, akiket baloldali politikusok támogatnak, és felhasználják a gyermekvédelemi, pedofil témát a saját politikai céljaikra… Nos, köszönöm a meghívást, de egy ilyen eseményen nem veszek részt!

– írta Tóth Gabi az Instagramon válaszként arra a kérdésre, vajon ő csatlakozik-e a tüntetéshez.

A lap azt is észrevette, hogy a szóban forgó bejegyzés, amiben az énekesnő egyértelműsítette, hogy nem lesz ott a Hősök terén tartott demonstráción, azóta „elveszett”. A bejegyzésről azonban készült egy képernyőfotó, így a tartalom is jól kivehető.

Az énekesnő arról írt a törölt posztban, hogy elképesztő számára, hogy a tüntetés kapcsán „már-már fenyegető, és persze sértegető üzeneteket kap”.

Megírtam a véleményem, miszerint ez a tüntetés a gyermekvédelmet felhasználó tüntetés, és azt is, hogy természetesen a gyermekek mellett állok, aminek függetlennek kellene lennie. De erre is rákapaszkodott egy oldal, akiknek szereplői nem mellesleg az elmúlt években azon munkálkodtak, hogy nevetség tárgyává tegyenek, hiteltelenítsenek, lejárassanak…Az én gyerekemet megvédték ezek az aktivisták? Ki védi majd meg, ha ezért gúnyolják az iskolában, amiért ilyen videókat, mémeket készítettek rólam? Hogy anyagilag károsítottak, amit a gyerekemtől is vettek el?