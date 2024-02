Nagy Feró: Orbán Viktor zseniálisan vezeti az országot, de az Európai Unió nagy tévedés volt

Nagy Feró Kossuth-díjas énekes meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy mit gondol Orbán Viktor miniszterelnökről és a Fideszről. A Beatrice frontembere elmondta, hogy mindig is liberálisnak tartotta magát, emellett a kormány kritikusairól és az Európai Unióról is kifejtette a véleményét.

A Beatrice frontembere a Magyar Jelennek adott interjúban elmondta, hogy élete legfontosabb pártjának tartja a Fideszt, támogatja a helyi szervezetet, emellett a Békemenetek rendszeres résztvevője. Mint mondta, ha „Viktor kérné, akár a díszemelvényen is ott ülne”. Nagy Feró szerint Orbán Viktor többet próbál tenni Magyarországért és a magyarságért, mint eddig bárki a rendszerváltás óta.

Felidézte, hogy a Fidesz már négyszer nyert választást, és szerinte „már csak ezért is csendesebben kellene kritizálni” azt, amit a kormány képvisel.

Visszatérve Orbán Viktorra, én azt gondolom, ő zseniálisan vezeti az országot, annak ellenére, hogy ez az Európai Unió egy nagy tévedés volt a részünkről

– emelte ki a Kossuth-díjas énekes.

Megjegyezte, hogy a kormányfő nem él vissza a hatalmával, és már Európában is az egyik legfontosabb politikusnak számít. Nagy Ferót az sem zavarja, hogy Orbán Viktor a Liberális Internacionálé alelnöke is volt, mivel saját bevallása szerint mindig liberálisnak tartotta magát. Úgy véli, hogy rossz dolog, hogy a jobboldalon a liberális egy szitokszó lett, ugyanúgy, mint a demokrata, amelyet Amerikában járattak le.

A Fidesz gazdagodására kitérve elmondta, hogy a párt csak visszaveszi a dolgokat, mivel a rendszerváltás után „az egykori kommunisták mindenre rátették a kezüket”. Hozzátette, hogy örülnünk kellene neki, hogy végre a jobboldalon is van néhány gazdagabb ember. Véleménye szerint a politikában és a gazdaságban is a milliárdosok határozzák meg a tudatot, ezért is örül a Fidesz milliárdosainak.

Ahogy az Index beszámolt róla, szombaton Nagy Feró is feltűnt Orbán Viktor évértékelő beszédén. A Beatrice frontembere már több alkalommal kiállt a kormány mellett, legutóbb például Magyar Péter jogász kijelentéseit ítélte el, amelyekről úgy fogalmazott, hogy „ha valaki kiszáll valahonnan, akkor nem sz*rik vissza a fészekbe”.