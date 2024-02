J. K. Rowling vérre menő csatát vív

A Harry Potter minden idők egyik legnépszerűbb fantasyjának számít, amelynek megalkotása egy brit írónőhöz, J. K. Rowlinghoz köthető, aki több mint 500 millió kötetet adott el világszerte. Még a 90-es években kezdte el megírni a könyvsorozat első részét, ami végül 1997-ben jelent meg angol nyelven, majd 2007-ig bezárólag a további hat kötet is debütált a boltok polcain. A Harry Potter-univerzum olyasmire volt képes, amire akkoriban egy regény sem: annyira magával ragadta a fiatal olvasókat, hogy abba sem akarták hagyni az olvasást, így nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megszerettesse velük a kikapcsolódás ezen módját. A varázslóvilágról szóló legelső filmet, a 2001-es Harry Potter és a bölcsek kövét pedig már akkor játszani kezdték a mozikban, amikor az írónő még a következő könyveken dolgozott. A filmek mellett ugyanakkor az elmúlt évek során számtalan egyéb produkció, termék készült a Wizarding World franchise égisze alatt.

Bár eredetileg Rowling nem tervezett folytatást a könyvsorozathoz, mégis elkészült a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színházi darab, ami azt mutatja be, hogyan boldogulnak Harry Potter (Daniel Radcliffe) fiai a Roxfort varázslóiskolában. Spin-offként, a Harry Potter-univerzumot kiegészítve további öt film van tervben Legendás állatok címmel, amiből három már megjelent. A Harry Potter első részének, A bölcsek kövének a 20. évfordulójára elkészítették a Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba különkiadást, már készülőben van egy sorozat, és tavaly debütált a Hogwarts Legacy videójáték is – utóbbiban nem volt közvetlen szerepe az írónőnek, de a Wizarding World franchise minden termékéből részesedés jár neki.

A Harry Potter-filmek annak köszönhetően valósulhattak meg, hogy Rowling a karrierje kezdetén eladta a szerzői jogokat a Warner Bros. filmstúdiónak. A szerződésük viszont tartalmazott olyan záradékokat, amelyeknek köszönhetően továbbra is jelentős befolyással bír arra, miképp ábrázolják a Harry Potter-univerzumot a különböző alkotásokon keresztül. Az első filmek megjelenésekor egy olyan megállapodást kötöttek, amely sokkal nagyobb ráhatást biztosított a Warner Bros.-nak. Ezt az egyezséget némiképp felrúgva 2010-ben pedig arról tárgyaltak, hogy a merchökből befolyó összegből nagyobb részesedés járjon az írónőnek, ahogy abba is lehessen beleszólása, ki igazgatja a Wizarding World franchise dolgait. Rowling már egy ideje nem ápol túl közeli kapcsolatot a filmstúdióval, ám évente kétszer ülésezik velük – a vezetőség pedig hetekig ötletel azzal kapcsolatban, hogyan tudnák bővíteni a Harry Potter-univerzumot a jövőben.

Ahogy arról a Wall Street Journal egy jelentésben beszámolt, a találkozók olykor kiabálással és sírással telnek. Állításuk szerint ezeket az összejöveteleket az írónő úgy jellemzi, hogy a Mágiaügyi Minisztériummal tart megbeszélést – ami egy utalás a Harry Potter-könyvek egyik fő intézményére. A lap azt írja, ezen meetingek során Rowling nagyon összeszedett, megingathatatlan, és az általa felépített birodalom legapróbb részleteire is ügyel. Minél inkább igyekszik a kezében tartani az irányítást, így azt is szóvá tette például korábban, hogy az orlandói Harry Potter-témájú vidámparkban árult csokoládé miért van túlárazva. Sőt, azt sem nézte jó szemmel, hogy a varázsvilághoz kötődő mobiltelefonos játékokat fejlesztenek – attól tartva, hogy további vásárlásokra veszik rá a fiatalokat az alkalmazáson belül.

A hírek szerint J. K. Rowling bojkottálással is megfenyegette már az egyik, igen feszült hangulatban telt ülés alkalmával a Warner Bros.-t, így semmiképp nem felhőtlen a viszony a felek között. A filmstúdió azonban a legnagyobb kincsének tartja a szerzőt, ezért próbálnak mindenben a kedvére tenni. Egyes értesülések alapján az írónő már azt is fontolóra vette, mi lesz a hagyatékával a halála esetén, és a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy egy kinevezett képviselő veszi majd át a helyét.

Jön a sorozat

Az elkövetkezendő években ráadásul még egy produkcióval fog bővülni a Harry Potter-univerzum, miután bejelentették, hogy 2026-ban érkezik egy sorozat, amely a valaha készült legdrágább lesz – a pletykák szerint 250 millió dolláros a költségvetése –, és egy teljesen új nézőközönséget céloz meg. Az egyelőre hét évadra tervezett szériára természetesen Rowling is rábólintott, akinek vétójoga van, így amennyiben a sorozatba olyan történetszálak is bekerülnének, amelyek nem tőle származnak, közbeavatkozhat – ami le is lassíthatja a forgatási folyamatokat.

Fontos számomra, hogy a Max elkötelezett a könyveim integritásának megőrzése iránt

– nyilatkozta nemrég J. K. Rowling.

Nagyot kaszált a színdarabbal

A könyvek és a filmek mellett szintén busás összeg illeti meg J. K. Rowlingot a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színdarab miatt, amit Jack Thorne-nal és John Tiffanyval írt. Az előadást még 2016-ban mutatták be Londonban, ám azóta a világ több pontján is színpadra állították a produkciót. Köztük például Tokióban, San Franciscóban, Hamburgban, New Yorkban, Torontóban és Melbourne-ben. A Daily Mail információi szerint a HPTP Holdings Ltd. – amit még Rowling és ügynöke, Neil Blair hozott létre – által közzétett beszámolók alapján az írónő milliárdokat tehetett zsebre a színházi előadásnak köszönhetően.

AHOGY A JELENTÉSBEN ÁLL, ROWLINGNAK 8,25 MILLIÓ FONT (AZAZ JELENLEGI ÁRFOLYAMON 3,7 MILLIÁRD FORINT) OSZTALÉKOT FIZETTEK KI A 2023 MÁRCIUSÁIG TARTÓ ÉVRE,

míg a cég 5 millió fontos nettó nyereségről számolt be, szemben a 2022 márciusáig tartó év 1,3 millió fontjával. A cég 14 millió fontos bevételéből körülbelül 5,2 millió font származott az európai bemutatókból, 4,6 millió font az Egyesült Államokból, illetve 4,1 millió font a világ többi részéről. Ahogy a lap írja, a holdinghoz kapcsolódó egyéb társaságok által közzétett adatokból az is kiderül, hogy a 2022–2023-as időszakban közel félmillió jegy kelt el a londoni előadásokra, összesen 496 214, míg azt megelőzően a koronavírus-járvány miatt csak 195 683. A pénzügyi kimutatásokhoz mellékelt nyilatkozatok szerint a siker a Covid utáni újbóli fellendüléssel magyarázható.

(Borítókép: J. K. Rowling 2018. április 22-én New Yorkban. Fotó: Bruce Glikas / Bruce Glikas / FilmMagic)