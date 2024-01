J. K. Rowling milliárdokat kaszált tavaly a Harry Potterrel

Ugyan az utolsó Harry Potter-film, a Halál ereklyéi második része már sok évvel ezelőtt, 2011-ben jelent meg, míg a könyv 2007-ben, a varázslóvilág megalkotója, J. K. Rowling máig sok pénzt tesz zsebre műveinek köszönhetően. Bár eredetileg nem tervezett folytatást, mégis elkészült a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színházi darab, ami azt mutatja be, hogyan boldogulnak Harry Potter (Daniel Radcliffe) fiai a Roxfort varázslóiskolában.

Spin-offként, a Harry Potter-univerzumot kiegészítve további öt film van tervben Legendás állatok címmel, amelyből három már megjelent. A Harry Potter első részének, A bölcsek kövének a 20. évfordulójára elkészítették a Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba különkiadást, már készülőben van egy sorozat, és tavaly debütált a Hogwarts Legacy videójáték is – utóbbiban nem volt közvetlen szerepe az írónőnek, de a Wizarding World franchise minden termékéből részesedés jár neki.

Az előbbi felsorolást nézve felmerülhet a kérdés, hogy J. K. Rowlingnak, aki több mint 500 millió könyvet adott el világszerte, mennyi pénz üti a markát napjainkban a szerzői jogok miatt a különböző produkciókat tekintve. Egy friss jelentés pedig pontos képet adhat arról, a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színházi előadásból mekkora összeg illeti meg az írónőt.

A Harry Potter és az elátkozott gyermek című, J. K. Rowling, Jack Thorne és John Tiffany által írt darabot még 2016-ban mutatták be Londonban, ám azóta a világ több pontján is színpadra állították a produkciót. Köztük például Tokióban, San Franciscóban, Hamburgban, New York-ban, Torontóban és Melbourne-ben. A Daily Mail információi szerint a HPTP Holdings Ltd. – amit még Rowling és ügynöke, Neil Blair hozott létre – által közzétett beszámolók alapján az írónő milliárdokat tehetett zsebre a színházi előadásnak köszönhetően.

Ahogy a jelentésben áll, Rowlingnak 8,25 millió font (azaz jelenlegi árfolyamon 3,7 milliárd forint) osztalékot fizettek ki a 2023 márciusáig tartó évre,

míg a cég 5 millió fontos nettó nyereségről számolt be, szemben a 2022 márciusáig tartó év 1,3 millió fontjával.

A cég 14 millió fontos bevételéből körülbelül 5,2 millió font származott az európai bemutatókból, 4,6 millió font az Egyesült Államokból, illetve 4,1 millió font a világ többi részéről. Ahogy a lap írja, a holdinghoz kapcsolódó egyéb társaságok által közzétett adatokból az is kiderül, hogy a 2022–2023-as időszakban közel félmillió jegy kelt el a londoni előadásokra, összesen 496 214, míg azt megelőzően a koronavírus-járvány miatt csak 195 683. A pénzügyi kimutatásokhoz mellékelt nyilatkozatok szerint a siker a Covid utáni újbóli fellendüléssel magyarázható.

