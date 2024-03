Jelentős egészségügyi kockázatnak lehetnek kitéve a tokától bokáig kivarrt emberek

Lehet gyűlölni vagy éppen őrülten rajongani a tetoválásokért, azonban egy friss kutatás szerint azon nincs értelme tovább vitatkozni, hogy a jelenleg forgalomban lévő tinták és festékek között bizony akadnak olyanok, amelyek akár komoly egészségkárosodást is okozhatnak. A Binghamton Egyetem kutatói ugyanis a megvizsgált tinták 90 százalékában találtak olyan összetevőt, amelyet nem tüntettek fel a dobozán.

Az elmúlt évtizedek során hiába változott sokat a tetoválások, a tetovált emberek megítélése és társadalmi elfogadottsága, a mai napig parázs vita folyik arról, hogy a bőr felső vagy középső részébe kerülő tinta ártalmatlan, vagy éppen komoly veszélyt jelenthet az egészségre.

Mindkét állítás bizonyítása érdekében temérdek vizsgálat és publikáció született már, azonban egy friss tanulmány eredményei szerint valóban lehet min aggódnia a kivarrt embereknek. Ráadásul ezúttal nem a szúrós tekintetek miatt van félnivalójuk, a sokak életét érintő kutatás szerint ugyanis akár a szerveink is károsodhatnak a tetoválások miatt.

Mindez elsőre valóban egy újabb konspirációnak tűnhet, így a téma megértéséhez és magyarázatához először érdemes tisztázni, hogy milyen anyagok alkotják a legtöbb tetoválótintát. A napjainkban használt tinták zöme, 20-900 nanométer nagyságú pigmentszemcséből – amelyek készülhetnek ásványokból, szerves anyagokból és műanyagból – és folyékony vivőanyagokból áll, de található bennük tartósítószer és viszkozitást elősegítő anyag is – írja a ZME Science.

Hazudnak a címkéken

Ezek között valóban nem lehet komoly kivetnivalót találni egyik összetevőt illetően sem, azonban az Analytical Chemistry folyóiratban megjelent tanulmány készítői szerint az általuk

megvizsgált tinták 90 százaléka más összetevőket is tartalmazott, mint amelyek a címkén fel voltak tüntetve.

A Binghamton Egyetem kutatása megdöbbentő eltéréseket tárt fel a tetoválótinta-címkéken felsoroltak, és az ezekben lévő tényleges összetevők között. A kémiai elemzésnek alávetett, 9 különböző gyártótól származó 54 tintából 45 olyan pigmenteket és adalékanyagokat tartalmazott, amelyek nem szerepeltek a tintapalack hivatalos összetevői között.

A tesztek például kimutattak egy antibiotikumot, a propilén-glikolt, amelyet általában húgyúti fertőzések kezelésére használnak. Ráadásul a vegyületet korábban olyan allergiás reakciókkal is összefüggésbe hozták, amelyek bőrbetegségeket, például ekcémát okozhatnak, így a tetoválással díszített bőr könnyen nem csak a különböző motívumoktól lehetett mintás. A kutatók minderre akkor lettek figyelmesek, amikor a fény tetoválásokra gyakorolt hatását kutatták. Ez egy szélesebb körű vizsgálatot indított el, amely eredményeként megállapították, hogy a tintában talált másik vegyület, a polietién-glikol még nagyobb veszélyt jelenthet, hiszen akár

szervkárosodást, veseelégtelenséget okozhat.

A tetoválóművészek által a bőrbe juttatott tetoválótintát a makrofágok felszívhatják, amelyek aztán a bőrben tartják a tintát, így a tetoválás a helyén marad. A makrofágok a fehérvérsejtek egy csoportja, amelyek elsődleges feladata, hogy bekebelezzék és eltakarítsák a szervezetben a sejttörmeléket, baktériumokat, ráksejteket és általában minden idegen testet, amely nem hordozza felületén a megfelelő fehérjemolekulákat. Bizonyos esetekben azonban előfordulhat, hogy a szennyeződések kimosódhatnak a véráramba, és szétterjedhetnek az egész testben, növelve a nem kívánt mellékhatások, például a szervek károsodásának kockázatát.

Emellett hiába gondoljuk lejárt lemeznek, továbbra is érdemes megfontolni a bőrgyógyászok régóta hangoztatott tanácsát, miszerint a tetoválások megnehezítik a bőrrák felismerését, és olyan szennyeződéseket tartalmazhatnak, amelyek növelhetik a különböző fertőzések és a további szövődmények kialakulásának kockázatát. A tetoválófestékek esetenként gyulladást okozhatnak a nyirokcsomókban, ami károsíthatja az immunrendszert, így csökken a fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség is.

A legaggasztóbb az egészben talán mégis az lehet, hogy

NEM VILÁGOS, HOGYAN KERÜLTEK EZEK AZ ANYAGOK A TINTÁKBA, de meglehetősen valószínűtlen, hogy szándékos adalékanyagok lennének.

John Swierk, a Binghamtoni Egyetem kémikus adjunktusa elmondta, remélik, hogy „a gyártók a tanulmány eredményeit lehetőségként használják fel folyamataik újraértékelésére, a művészek és ügyfelek pedig arra, hogy jobb címkézést és gyártást szorgalmazzanak”.

Hiába a veszélyek, a hírességek nem restek szétvarratni magukat

A tetovált hírességek felsorolása talán akkor sem érne véget a hét végéig, ha a cikken az egész szerkesztőség éjjel-nappal dolgozna, így még szerencse, hogy akadnak közöttük olyanok, akik mindenkin túl tudnak tenni.

Közéjük tartozik az elmúlt hetekben a felsőtestét szinte teljesen feketére mázoltató Machine Gun Kelly, aki ugyan már eddig is tetőtől talpig tetoválásokkal volt tarkítva, a közelmúltban egy, az egész felsőtestére kiterjedő új koncepciót álmodott meg magának. Persze, mindez annyira nem meglepő, hiszen az előadó soha nem a visszafogott stílusáról volt híres, eddig is bátran bevállalta az extrémebb ruhákat, frizurákat, testékszereket. Mindezek ellenére most sikerült mindenkit meglepnie, ugyanis teljesen feketére üttette a mellkasát, vállait, és csuklójáig mindkét kezét, lefedve ezzel többek közt Megan Fox és megannyi személyes kötődésű, korábban készült mintáját.

Hozzá képest is volt olyan, akinek sikerült még magasabbra tennie a lécet. A Blink-182 dobosaként nem meglepő, hogy Travis Barker a tetoválások rajongója – hiszen ez a punk rock életérzés egyik kifejezési formája. Kourtney Kardashian szerelmének összesen több mint 100 tetoválása van, amelyek még a fejét is befedik.

Ha meghalok és elmentem, azt akarom, hogy az emberek ránézhessenek a testemre, és így újraélhessék az életemet valamilyen módon

– nyilatkozta még 2016-ban a dobos, akinek édesapja fiatal korában óva intette attól, hogy tetoválást készíttessen, hiszen ez akkoriban temérdek munkától elzárta volna fiút, aki azonban már ekkor eldöntötte, hogy vagy rocksztár lesz, vagy semmi. A tetoválások pedig nagyon úgy tűnik, hogy beváltak...

Talán az első nő Hollywoodban, aki igazán sokkolta a világot tetoválásaival, az Angelina Jolie volt, aki Billy Bob Thornton színésszel randevúzva még a nevét is felíratta a karjára. Ezt hamar meg is bánta, és állítólag öt alkalmat kellett eltöltenie a klinikán azért, hogy végül sikerüljön megszabadulnia a mintától. Azóta nem állt le, és állítólag mára összesen 19 minta borítja a testét, ezek azonban nem mind ismertek, ugyanis a korábbi színésznő igyekszik távol maradni a nyilvánosságtól és elbújni a lesifotósok kamerái elől.

Annak ellenére, hogy Jolie igazi úttörőnek számított, bőven akadnak olyan női hírességek, akik könnyedén lepipálták a tetoválásai nagyságát vagy éppen mennyiségét. Ilyen a szókimondó rapper Cardi B is, aki előszeretettel mutogatja a tetoválásait – talán az övé az egyik legszínesebb alkotás a tetkós hírességek táborán belül. A rapper leginkább a hátán, a combján és a fenéken elterülő nagy alkotásokkal hívja fel magára időről időre a figyelmet, amelyek sok fájdalmas órát jelenthettek az előadónak. A jobb combját borító páva eredetileg 2010-ben készült, de úgy döntött, hogy 2020-ban még nagyobbra rajzoltatja azt. Ugyanebben az évben Jamie Schene művész több mint 60 órát töltött azzal, hogy virágokat tintázzon a jobb vállától egészen a hátáig, a tetoválás pedig így már egészen a bal combjáig ér.

A futballisták rajonganak érte, tisztelendő a kivétel

Ahogy az előadók és a hollywoodi színészek körében, úgy a sztársportolók között is szinte már nincsen olyan ember, akinek a testét ne borítaná itt vagy ott egy kis tinta – a legnagyobb labdarúgócsapatok és a kosárlabdaklubok mind-mind rendelkeznek már legalább egy tetovált játékossal.

Elég csak a már visszavonult David Beckhamre gondolni, aki miután nekiállt tetoválásokkal díszíteni a testét, egyre több hírnévre vágyó futballista ment el a tetoválószalonba. Az évek során Beckham több mint 70 tetoválást halmozott fel a testén, kicsiket és nagyokat egyaránt. Annak ellenére, hogy teste meglehetősen sok tintával van díszítve, mindig ügyelt arra, hogy minden dizájn jelentős szentimentális értéket hordozzon a számára, legyen szó akár karrierje mérföldköveiről, vagy személyes élete különleges alkalmairól. Számtalan tetoválás készült gyermekei, Brooklyn, Romeo, Cruz és Harper, valamint felesége, Victoria Beckham kapcsán. Sőt, tetoválásai a gyerekeit is olyannyira inspirálta, hogy immáron mindhárom fián már több minta is megtalálható.

A tetoválásaim az életemben lévő legfontosabb emberekről szólnak, a feleségemről és a gyermekeinkről, akik szeretném, ha mindig velem lennének. Amikor engem és a tetoválásaimat látják, egyben azt is láthatják, mit érzek Victoria és a fiúk iránt. Ők a részeim

– nyilatkozta korábban.

Hiába azonban a futballisták közötti trend, nem mindenki ült fel a trendvonatra.

A portugál Cristiano Ronaldo ugyanis amiatt nem vállalt be egyetlen egy tetoválást sem, mert annyira elkötelezett a véradás iránt, hogy nem hajlandó magára varratni semmit, mivel így sűrűbben tud adni.

Természetesen arról szó sincsen, hogy a tetováltak ne adhatnának vért, azonban a varratást követően egy rövidebb időszakot, négy hónapot ki kell hagyniuk, mert fennállhat a fertőzés veszélye.

(Borítókép: davit85 / Getty Images Hungary)