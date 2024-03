Észak-Korea betör a streaming piacra, hamarosan bárki nézheti az állami propagandát

A streamingoldalak a koronavírus-járvány alatt váltak még inkább az életünk részévé, és azóta fokozatosan szipolyozzák el a nézőket a televíziók elől. A hazai viszonylatot nézve akadnak, akik már lemondtak a kábeltévé nyújtotta szórakozásról, és helyette inkább a Netflixet, az HBO Maxet vagy épp a Disney+-t böngészik, amelyek sikeressége megadja a kezdőlöketet a további streamingszolgáltatók elindításának is. Erre a hullámra ült fel nemrég a Chollima Front nevezetű lengyel szervezet, akik egy elég egyedi, a többi platformhoz aligha hasonlítható felületet álmodtak meg: a Shiwani TV-t, amelyen Észak-Koreában elérhető állami híradásokat – köztük katonai parádékat és rakétakilövéseket –, sorozatokat, szitkomokat, szappanoperákat és nyugatellenes propagandát terveznek sugározni.

A társaság – amely azt állítja, érti Észak-Koreát és annak kultúráját – tervei alapján a Shiwani TV az ősztől kezdve élőben közvetíti majd az észak-koreai állami tévét, illetve a hozzá tartozó rádióállomást. A Telegraph értesülései szerint körülbelül 7500 forintos havi áron juthat hozzá ehhez a szolgáltatáshoz a világ bármelyik államának polgára. Mint kiderült, a streamingoldal szóvivője úgy nyilatkozott, hogy már vagy ötvenen jelezték a számukra, értesítsék őket, amennyiben megnyílik a regisztráció. Az érdeklődők főként az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Lengyelországból, Japánból és Dél-Koreából származnak.

A Shiwani TV szóvivője ugyanakkor kihangsúlyozta: nem kötöttek szerződést a kommunista nemzettel, ahogy semmilyen díjat nem fizetnek nekik az előfizetők által befolyt összegből. A Chollima Front fő indíttatása az volt a platformmal, hogy szélesebb körben hozzáférhetővé tegyék az országról szóló, általuk leellenőrzött tartalmakat. Úgy tudni, a sugárzott produkciók között van az Our Neighbours, azaz Szomszédjaink című szitkom, ami egy phenjani lakásban játszódik. A széria erősen a propagandára épít, mivel azt sugallja, hogy azokat az állampolgárokat, akik hűek a rezsimhez, különböző divatos holmikkal és háztartási gépekkel halmozzák el. Emellett levetítésre kerülhetnek majd hősnek titulált katonák történeteit bemutató szappanoperák, Ri Chun-Hee híradós műsorai, illetve cenzúrázott felvételek olyan világhírű sporteseményekről, mint a wimbledoni teniszbajnokság.

Tekintve, hogy a streamingszolgáltató a világ minden pontján elérhető lesz, felmerül a kérdés, hogy az észak-koreai propaganda terjesztése nem jár-e törvénysértéssel az egyes országokat nézve. Úgy tudni, Észak-Korea varsói nagykövetsége támogatja a szolgáltatást, ám a kommunista állam szomszédjában lévő, és velük szinte folyamatosan hadban álló Dél-Korea esetében felmerülhetnek nemzetbiztonsági aggályok – és ez igaz az Egyesült Államokra is, ami szintén ősellenségé vált Észak-Koreának. Ahogy a Shiwani TV szóvivője kifejtette, a platform Lengyelország, Kanada és Németország törvényei szerint működik, valamint „betart bizonyos erre vonatkozó észak-koreai törvényeket”.

Ahol minden tilos

Egészen egyedülálló, hogy a Shiwani TV által bármelyikünk beleshet abba, mivel mossák ki emberek millióinak agyát Észak-Koreában. Az általuk tálalt jóléttel – amiben nyilvánvalóan Kim Dzsongunnak és családjának van része – elletétben az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) szerint a 25,9 millió lakosú országban mintegy 10,7 millió ember alultáplált. Sőt, a mérések alapján 2020-ban a teljes lakosság 60 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt. Az államban ráadásul rendkívül szigorú – sok esetben értelmetlen – törvények uralkodnak. Közéjük tartozik például, hogy halálbüntetés jár azért, ha valaki elalszik Kim Dzsongun beszéde közben, illetve rács mögé küldik azokat, akik nem porolják le a Kim Ir Szen elnököt ábrázoló képet, aminek minden házban ott kell lógnia. Sőt, lakástűz esetén előbb mentik ki a fotót, mint az ott élő lakosokat, különben három generációra visszamenőleg büntetéssel sújtják az adott családot.

Hasonlóképp büntetik azokat, akik külföldi kulturális termékeket fogyasztanak, ottani szlengeket használnak, vagy afféle ruházati stílusokat, frizurákat viselnek. A 2021-ben szigorított jogszabály értelmében, ha valakinél nagy mennyiségben dél-koreai, amerikai vagy japán médiaterméket találnak, azt halállal büntetik. Az ilyen típusú anyagok fogyasztásáért pedig akár 15 év munkatábort is kaphatnak a törvénysértők. A rezsim veszélyes méreganyagnak definiálta a külföldi termékeket, és a rendelet többek között egy olyan kitételt is tartalmaz, ami szerint ha egy gyerek a dél-koreai trendeknek megfelelően öltözködik, a szülőket is felelősségre lehet vonni – három tizenévest állítólag átnevelőtáborba küldtek, mivel k-pop sztárok által viselt frizurát hordtak. A ruhadarabok közül pedig betiltották már többek között a testhez tapadó nadrágot, a bőrkabátot, a márkás pólót és a szaggatott farmert. Bár Kim Dzsongun látszólag ellene van a nyugati kultúra beszivárgásának, nagy rajongója az ottani árucikkeknek, médiatermékeknek, a videójátékoknak, az amerikai kosárlabdának – ahogy azt is elnézi, ha a lánya épp Diort hord.

(Borítókép: Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részt vesz egy gyár építésének alapkőletételén Songchon megyében, Észak-Koreában, 2024. február 28-án. Fotó: KCNA / Reuters)