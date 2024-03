Ezt a harcot sztárok nélkül sokkal nehezebb lesz megnyerni

A filmiparban a környezetvédelem már az elvárható minimumnak számít, 2023 augusztusában több mint száz színész írta alá a Green Rider névre keresztelt dokumentumot az Egyesült Királyságban. A felhívás a környezettudatos filmforgatásokért készült, és a színészek szerződésekhez tudják csatolni. A környezetszennyezés évtizedek óta a filmkészítés egyik nagy problémája, kezdve a temérdek PET-palacktól és csomagolástól egészen az energiafogyasztásig és a folyamatos utazás okozta légszennyezésig, egy-egy forgatás rengeteg káros mellékhatással járhat.

Az Egyesült Királyság színészeit összefogó, Equity nevű szakszervezet ennek csökkentése érdekében hozta létre a Green Ridert. A kezdeményezéshez olyan sztárok csatlakoztak, mint Bill Nighy, Hayley Atwell, Gemma Arterton, Stephen Fry és Bella Ramsey.

Hollywood zöldenergiára áll át

A most 49 éves Leonardo DiCaprio egészen fiatalon kezdett a környezetvédelemmel foglalkozni, és számtalanszor hadat üzent a környezetkárosítóknak. Lemondott a magánrepülőgépek használatáról, és alternatív energiaforrásokkal, például napelemmel csökkenti ökológiai lábnyomát. 2016-ban, amikor átvette a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, a köszönőbeszédében ugyancsak felhívta a figyelmet a globális felmelegedés problémájára. Megalapította saját környezetvédelemi alapítványát, a Leonardo DiCaprio Foundationt, amely kihalás szélén levő fajok megmentésén fáradozik, de minden fontos környezetvédelmi kérdésben felemeli a hangját. DiCaprio közösségi felületein is rendszeresen foglalkozik a környezetvédelem kérdésével.

Edward Norton is példát igyekszik mutatni az életvitelével. Autó helyett a tömegközlekedést választja, szerepel a National Geographic Channel környezetvédelemmel kapcsolatos műsoraiban, és 2010 óta az ENSZ biodiverzitást képviselő jószolgálati nagykövete. A BP Solar Neighbors Program keretében pedig olyan családokat támogatott, akik anyagi problémáik miatt nem tudtak környezettudatosan élni. Ezzel is igyekezett rávilágítani arra, hogy a mindennapi környezetvédelem sok tekintetben pénzkérdés.

Eva Mendes is sokat tett a környezet megóvásáért, a színésznő élharcosa lett a divatipar környezettudatos működéséért küzdő kezdeményezésnek. Olyan tervezőkkel és gyártókkal működik együtt, akik partnerek az újrahasznosításban. Az idén ötvenéves sztár kampányt indított a PET-palackok használata ellen. Először saját életéből űzte ki a környezetkárosító összetevőt tartalmazó műanyag flakonokat, majd rajongóit is erre buzdította. Mint vallja, a PET-palackok újrahasznosítása nem alternatíva, az alumínium lényegesen jobb megoldás a bolygó védelmében.

Adele a házassága révén került közel a környezetvédelemhez, három évig volt Simon Konecki felesége, aki a Drop4Drop brit jótékonysági szervezet igazgatója. A cég a vízválság enyhítését tűzte ki célul fenntartható, lokális tiszta víz finanszírozásával. Adele a Twitteren írta ki, hogy ha 10 ezer embert sikerül rávennie, hogy támogassa a szervezetet, akkor ő is elkezd tweetelni – ez a húzása be is jött, azóta is szorgalmasan posztol, immár az X-en.

Érdemes kiemelni Julia Robertset is, aki szerepelt jó néhány környezetvédelmi témájú dokumentumfilmben, és az UNICEF égisze alatt népszerűsít alternatív üzemanyagokat. Veszélyeztetett gorillákról készített filmet Ázsiában, és kizárólag alternatív energiát használ otthonában. A gyermekeit is ebben a szellemben neveli, ami szerinte legalább olyan fontos a fenntartható jövő létrehozásában, mint a cselekvés.

Akit a börtön sem rettent vissza

Daryl Hannah egyike a legelszántabb környezetvédőknek. 2006-ban képes volt 23 napot tölteni egy fán, hogy megmentsen egy farmot. 2011-ben több mint 70 másik emberrel együtt őt is letartóztatták, amikor az Obama-adminisztráció által támogatott Keystone XL kőolajvezetékének megvalósítása ellen tüntetett. A Kill Bill színésznője egy 100 dolláros óvadék ellenében hazamehetett, de ez sem szegte kedvét – írta meg a Reuters. A vegetáriánus, majd később vegán színésznő az Instagramon épített fel egy konkrét brandet azért, hogy környezettudatosságra szólítsa fel rajongótáborát.

A Radiohead zöldlépéseit több generáció követi: turnéikon hajóval szállítják felszerelésüket, repülők helyett bioüzemanyaggal működő buszokon utaznak, nem használnak műanyag poharakat, és a rajongókat is felszólították, hogy a koncertekre ne autóval menjenek, hanem tömegközlekedéssel.

Cameron Diaz szintén a környezetvédelem élharcosa, a színésznő 2009-ben forgatott egy Cameron Diaz Saves The World, azaz Cameron Diaz megmenti a világot című dokumentumfilmet. A forgatás alatt átutazta az Egyesült Államokat, és hétköznapi emberekkel készített interjúkat, miközben felhívta a figyelmet a természeti erőforrások katasztrofális állapotára, valamint a víz- és légszennyezettség tarthatatlanságára. Emellett közreműködött egy környezettudatosságra nevelő könyv, a Green Book megírásában is, amelyben számos környezetvédelmi tanácsot fogalmaznak meg, érintve a szépségápolás, a sport, az étkezés és az utazás témaköreit is.

(Borítókép: Eva Mendes élharcosa lett a divatipar környezettudatos működéséért küzdő kezdeményezésnek. Fotó: Andrew Toth / Getty Images for New York & Company)