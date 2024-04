Letartóztatták Rod Wave-et lőfegyver birtoklásáért

A 25 éves rapper-énekes az elmúlt években egyre több emberhez jut el dalaival, amelyeket mára milliók hallgatnak a különféle zenei platformokon. Noha korábban már meggyűlt a baja a hatóságokkal, ügyvédei szerint sosem ítélték el.

Most a rendőrség mégis mint korábbi elítélt kezelte, amikor lőfegyvert találtak nála. Még rendőrségi fotó is készült az előadóról, akit a floridai Manatee megyei börtönbe vittek 2024. április harmadikán, szerdán – számolt be róla a TMZ.

Ügyvédei felháborítónak tartják az eljárást, ugyanis állításuk szerint ügyfelük nem bűnöző, mégis úgy kezelték, mint korábbi elítéltet.

Hibás eljárás?

„A letartóztatást végző rendőrök helytelenül jártak el. Ő nem egy elítélt bűnöző, és korábban sem volt az sosem. Azt reméltük, hogy alaposabb kutatást végeznek, mielőtt előterjesztenek efféle vádakat” – fogalmazott Bradford Cohen és Mark Rankin, Wave jogi képviselői. Hozzátették:

Mint bármely más esetnél, a hibáért felelős személyeket felelősségre fogjuk vonni.

A TMZ értesülései szerint a rappert azóta szabadlábra helyezték, noha a börtönnyilvántartásban még ott szerepelt a neve a cikk megjelenésekor.

Rod Wave korábban már szembekerült a törvénnyel, amikor néhány évvel ezelőtt családon belüli erőszakkal vádolták, azonban az ügyészség végül ejtette ellene a vádakat. Mivel más, nyilvánosan ismert ügye nincs,

ezért az ügyvédek felvetése, miszerint a zenészt korábban sosem ítélték el, valós lehet.

Rod Wave – született Rodarius Marcell Green – még 2019-ben Heart on Ice című dalával vált ismertté. Azóta többször felkerült számaival és lemezeivel a Billboard toplistáira.

Jelenleg közel nyolcmilliós havi hallgatottsággal bír a Spotifyon, a YouTube-on pedig több mint ötmillióan követik munkásságát.