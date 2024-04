Vádat emelt az ügyészség Herczeg Zoltán ellen

Lezárult a Herczeg Zoltán ellen indult nyomozás a Fővárosi Főügyészségen, vádemelésében a nyomozó hatóság letöltendő börtönbüntetést kért az ismert divattervezőre. Az Index megkeresésére Rab Ferenc, az ügyészség szóvivője közölte, hogy a divattervezőt kábítószer birtoklásának bűntette miatt, míg az ügy elsőrendű vádlottjával, egy 61 éves férfival szemben kábítószer-kereskedelem miatt, mindkettőjükkel szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz az ügyészség.

A vádirat lényege szerint egy 61 éves budapesti férfi 2022 tavaszától kezdve több alkalommal marihuánát adott el barátjának, az ügy másik vádlottjának. 2022. október 21-én az eladó 91 gramm marihuánát értékesített társának 350 ezer forintért. Az összesen átadott kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát. A 61 éves férfi csekély mennyiségben maga is fogyasztott marihuánát és kokaint, válaszolta az ügyész.

Az ügy másik vádlottja a barátján kívül más forrásból is szerzett be kábítószert, a marihuána mellett kokaint és DMT-t is, ami egy pszichedelikus drog. A férfi 2010-től kezdve évente néhány alkalommal, csekély mennyiségű marihuánával és csekély mennyiségű kokainnal kínálta meg egy barátját, amely kábítószereket közösen elfogyasztották, valamint 2022-ben egy másik személlyel közösen marihuánás cigarettát fogyasztott. A vádlott az elfogását megelőzően röviddel szintén kannabiszt fogyasztott. A férfi által megszerzett kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát.

Amint arról korábban az Index is beszámolt, 2022. október 21-én letartóztatták Herczeg Zoltán ismert divattervezőt, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán. A divattervező a kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte, azonban tagadta, hogy terjesztette is volna a szert.

Decemberben szabadlábra helyezéséért, valamint enyhébb kényszerintézkedésért nyújtott be fellebbezést, amelyet a bíróság elutasított, így a karácsonyt is a rácsok mögött töltötte.

Ügyét 2023 februárjában újratárgyalták. A nyomozó hatóság kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészség indítványozta Herczeg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását április 23-ig, majd házi őrizetbe került.

Idén januárban egy interjúban közölte, hogy a jövőben felhagy a divattervezéssel, és lakásfelújításokkal és a fenntarthatóság, klímavédelem népszerűsítésével kíván foglalkozni.