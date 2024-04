Új sztárfellépőkkel bővült az Armin van Buurent Szegedre csábító SZIN névsora

Harminc újabb hazai nevet jelentett be a Coca-Cola SZIN az Armin Van Buuren, Kamrad, Zara Larsson nemzetközi sor mellé, így már több mint félszáz fellépő ismert az idei nyárzáró buli előadói közül, amelyet augusztus 28. és 31. között rendeznek meg. A Szegedi Ifjúsági Napokon többek között Majka és Beton.Hofi mellett a Carson Coma és a Margaret Island is biztosan fellép.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a tavaly Balaton Soundon is fellépő holland lemezlovas, Armin van Buuren idén nyáron a SZIN-en készül hatalmas bulit csapni. A SZIN lapunkhoz is eljuttatott sajtóanyagából immáron az is kiderült, kik azok a hazai sztárfellépők, akik miatt szintén érdemes jegyet váltani a fesztiválra. Ráadásul a tavalyi érdeklődésre való tekintettel érdemes lehet mielőbb…

A hazai fesztiválszezont záró bulira, a Szegedi Ifjúsági Napokra ugyanis az elmúlt években már jóval a fesztivál előtt elkeltek a bérletek, tavaly pedig volt olyan nap, hogy a napijegyekből sem maradt. Persze ennek ellenére a szervezők szeme előtt nem csak a belépőjegyárak lebegnek. „Nem az a célunk, hogy rekordokat döntögessünk, hanem minden évben szeretnénk egy olyan fesztiválélményt nyújtani, ami emlékezetes lezárása a hazai, sokszínű zenei fesztiválévadnak.”

Az egy kiváló adottság, hogy Szeged belvárosához egy ugrásra, de a Tisza-parti természet közelségében építhetjük fel a fesztivált, ezt igyekszünk egy olyan programkínálattal feltölteni, melynek gerincét nemzetközi sztárok, nagy hazai fesztiválkedvencek adják, de szívesen mutatunk be minden évben feltörekvő új zenekarokat, előadókat is

– mondta Kolonics Erika, a fesztivál fő szervezője.

A nemzetközi sztárok mellett a hazai felhozatal is erős

A SZIN-re érkező nemzetközi sztárok listáját már korábban megismerhettük, nyár végén Szegedre érkezik a trance-mozgalom zászlóvivője, Armin Van Buuren, az I Believe című dalával a toplisták élére tört Kamrad és a svéd világsztár, Zara Larsson is, akinek új lemezét itt hallhatjuk Magyarországon először élőben. Nem kell aggódnia a Puskásba vágyóknak sem, ugyanis korábban már az is kiderült, hogy Azahriah a Coca-Cola SZIN-en zárja majd a nyarat.

A hazai listát ráadásul most 30 újabb névvel bővítették a szervezők. A Szegedi Ifjúsági Napokon színpadra áll a Carson Coma, Majka, Beton.Hofi, a Margaret Island, a Parno Graszt, a Blahalouisiana, a Honeybeast, a Punnany Massif, Ganxsta Zolee és a Kartel, 6363, Bruno x Spacc, az Esti Kornél, a Magna Cum Laude, az Anima Sound System, a Konyha, az Aurevoir., a Hűvös, ajsa luna, a Gypo Circus, Metzker & Friends, azaz Metzker Viktória, Koósz Milán, Pumped Gabo, Pixa, Szalonna és Bandája, a K-OSZ DISCO, OTL-IBBIGANG x Gyuris, kristoaf, Rácz Gergő és Orsovai Reni, valamint a Hangfoglaló program keretében érkező olyan feltörekvő zenekarok és előadók, mint a Gorg & Benzol, Lenkke_, Juhász Zoli és zenekara és a Vodka For Kids.

Az már korábban kiderült, hogy a hazai mezőnyből a Tisza-partra érkezik majd Dzsúdló, a Bëlga, Krúbi, Pogány Induló & Ótvar Pestis, Rúzsa Magdi, a Follow The Flow, az Analog Balaton, a CsakNekedKislány és a Wellhello is.