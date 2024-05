Daniel Radcliffe élesen kritizálta J. K. Rowlingot nézetei miatt

Ahogy arról a Deadline is beszámolt, nemrég egy interjúban faggatták a Harry Potter karakterét megformáló Daniel Radcliffe-et, hogy jelenleg hogyan vélekedik J. K. Rowlingról. A dolog pikantériája, hogy a színész az elsők között ítélte el az írónő megnyilvánulásait, amikor az 2020-ban a transzközösségeket felháborító véleményeket kezdett formálni nyilvánosság előtt.

Ez végtelenül elszomorít engem, mert amikor az emberre tekintek, akit megismertem, a találkozásunkra, a könyvekre, amiket írt, és a világra, amit teremtett, az számomra maga a mély együttérzés

– fogalmazott a Deadline szerint Radcliffe.

Amikor Rowling megfogalmazta első kommentjeit a transzügyben, Radcliffe aktív tagja volt a Trevor Projectnek. A kezdeményezés célja egyfajta prevenció – az LGBTQ-közösségek tagjainak, a különféle szexuális orientációjú, queer és transznemű emberek öngyilkossági kísérleteit igyekeznek megelőzni. A projekt ingyenes segélyhívót működtet, ahol szakemberek próbálnak segíteni azoknak, akik elbizonytalanodnak, és képesek lennének ártani maguknak.

Ellentétes nézetek

Daniel Radcliffe úgy érezte, nem teheti meg a projekt támogatójaként, hogy szó nélkül hagyja az ügyet:

12 évig dolgoztam a Trevor Projecttel, és úgy tűnt… nem is tudom… hatalmas gyávaság lett volna a szememben, ha nem mondok semmit. Meg akartam próbálni segíteni azoknak, akikre negatívan hatottak a megjegyzései. De azt is szerettem volna megerősíteni, hogy ha még ezek valóban Jo nézetei is, az nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanígy tekint a dolgokra, akinek köze van a Potter-franchise-hoz.

J. K. Rowling korábban kifejezte már egyet nem értését a kiskorúak nemváltása, a semlegesnemű mosdók kialakítása, valamint a véleménye szerint női jogokat sértő, transzneműeknek kedvező döntések miatt. A hónap elején igazolást talált néhány gondolatában, ahogy az Egyesült Királyság vezető gyermekorvosa aggodalmát fejezte ki a fiatalkorúak nemváltoztatását tekintve, mivel továbbra sincsenek komoly kutatások azzal kapcsolatban,

hogy miként hatnak a fiatalok szervezetére a hormonok és a pubertásgátlók.

Az írónő azt is elmondta, számos üzenetet kapott már olyan fiataloktól, akik megbánták döntésüket, és az orvosi jelentés „vízválasztó” lehet. A Deadline úgy idézi Rowlingot:

Azok a hírességek, akik részt vesznek a nők nehezen kivívott jogait csorbító mozgalmakban, vagy arra használják felületeiket, hogy támogassák a kiskorúak nemváltását, tartsák meg maguknak a traumatizált nemváltóknak vagy az egynemű helyiségekre szoruló, sebezhető nőknek szánt bocsánatkéréseiket.

A The Atlantic arra kérte Daniel Radcliffe-et, hogy reagáljon a fenti üzenetre, aki szimplán annyit mondott: „Továbbra is támogatni fogom az LGBTQ-emberek jogait, nem kívánok egyebet hozzáfűzni.” Emellett a színész azoknak is reagált, akik azzal vádolták, hogy hálátlan Rowlingnak, aki sztárt csinált belőle. Radcliffe, noha elismeri, hogy karrierében tagadhatatlan szerepet játszott a Harry Potter-filmsorozat, úgy véli, ez nem jelenti azt, hogy hátralevő életében az elveivel is tartozna az írónőnek.