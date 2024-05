Az énekes, aki évtizedek óta érzi a világ fájdalmát

Idén 48 éve, hogy megalapították a U2 zenekart, ami azért is nagy szó, mivel nem gyakran fordul elő az, hogy egy együttes ugyanolyan elánnal zenél még 40 után is, mint ahogy azt egyébként a U2 teszi. A két év múlva fél évszázados jubileumát ünneplő banda élén Bono – Paul David Hewson – áll, aki hamarabb nem is csöppenhetett volna bele a show-bizniszbe. Az 1960. május 10-én Dublinban született énekes egy vallásos családban nevelkedett. Gyerekként tagja volt egy Lypton Village nevű utcai bandának, amelyben több becenevet is kapott barátaitól. Közéjük tartozott a Steinhegvanhuysenolegbangbangbang, a Huyseman, a Houseman, a Bon Murray és a Bono Vox of O'Connell Street, ami végül Bonóra rövidült. A becenév 14-15 éves korában ráragadt, azóta pedig a közeli családtagjai és barátai mellett az egész világ így ismeri őt.

Azt hazudta, tud gitározni

A U2 az egyik iskolatársa, Larry Mullen jr. által feladott hirdetést követően születhetett meg, aki egy rockbandát akart alapítani. Bár Bono azt hazudta, tud gitáron játszani, hamar kiderült, hogy nem ért hozzá, ám az énekléshez annál inkább volt affinitása. A banda több nevet viselt, mielőtt a U2 mellett döntöttek, köztük Hype-ként is hivatkoztak magukra. Kezdetben feldolgozásokat szerettek volna készíteni olyan zenekarok dalaiból, mint a The Rolling Stones vagy a Beach Boys, ám a sikertelenség hatására inkább saját dalok írásába fogtak bele.

A hírnevüket az 1985-ben tartott Live Aid koncerten tudták még inkább növelni, miután Bono a közönséghez lemászva egy kiválasztott női rajongójával perdült táncra, ezt a jelenetet az esemény legemlékezetesebb momentumának tartják. Az együttes leghíresebb dalai közé tartozik többek között a Bad, a With Or Without You, a One, a Beautiful Day és a Pride (In The Name Of Love). Bono jelentős szerepet tölt be a zenekarban, mivel a dalaik többségét ő jegyzi, amelyek gyakran politikai töltetűek vagy épp valamilyen társadalmi problémát fogalmaznak meg, kiállva azokért, akik nem tudják eléggé hallatni a hangjukat.

A kétszeres Golden Globe- és huszonkétszeres Grammy-díjas énekes az utóbbi években a szólókarriert szintén kipróbálta, miután önéletrajzi könyvét egy koncertsorozattal reklámozta Észak-Amerikában és Európában. A fellépéseknek akkora sikere volt, hogy 2023 tavaszán további 11-szer lépett fel New Yorkban. Sőt, az innovatív megoldásokra mindig kapható, a technológia fejlődését kihasználó U2 2023 őszén az első zenekar lehetett, amely fellépett a világ legnagyobb, gömb alakú szórakoztató létesítményében, a Sphere-ben Las Vegasban. Amennyiben további érdekességekre kíváncsi a ma 64. születésnapját ünneplő Bonóról, tippelje meg a válaszokat az alábbi kérdésekre.

(Borítókép: Bono a Mediolanum Forum színpadán 2018. október 12-én Milánóban, Olaszországban. Fotó: Sergione Infuso / Corbis / Getty Images)