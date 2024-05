Újabb királyi esküvő a láthatáron, és Vilmos herceg sem szabadul

Legutóbb 2020. július 17-én került be a történelemkönyvekbe egy pár az Egyesült Királyságban, akkor ugyanis Beatrix hercegnő, II. Erzsébet királynő unokája mondta ki a boldogító igent Edoardo Mapelli Mozzinak. A királyi esküvők mindig is nagy hacacáréval jártak, ám tekintve, hogy csak a família prominens tagjait illeti meg ekkora felhajtás, nem sok menyegzőnek lehettünk szemtanúi az elmúlt időszakban. A hercegnőt megelőzően 2018-ban házasodott meg Harry herceg és Eugénia hercegnő, 2011-ben Vilmos herceg, 2005-ben pedig az akkor még herceg Károly vette el feleségül Camilla Parker Bowlest, azaz Kamilla királynét. Rajtuk kívül egyébként a család más tagjai is egy életre elköteleződtek, ám tekintve, hogy a brit trónöröklési rendben vagy nem szerepelnek vagy nem foglalnak el előkelő helyet, ezért ezen eseményekről aligha hallhattunk nemzetközi szinten.

Június 7. szintén nagy nap lesz a szigetországban, mivel Westminster hercege, Hugh Grosvenor aznap áll oltár elé. Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, az arisztokrata – aki nem mellesleg György herceg és Archie herceg keresztapja – esküvőjén ugyan nem lesz ott Harry herceg, ám különleges szerepet szántak Vilmos hercegnek. A trónörökös a több mint négyszáz fős násznépet kísérgeti majd, és igazítja el őket a helyszínen. Bár Hugh Grosvenor nem szerepel a trónöröklési rendben, édesapja, Westminter 6. hercege, Gerald Grosvenor révén igen közeli kapcsolatot ápol a királyi családdal.

Hugh Grosvenor 1991. január 29-én született az angol fővárosban Gerald Grosvenor, Westminster 6. hercege és Natali Grosvenor egyetlen fiaként. Édesanyja révén a Romanov orosz cári család leszármazottja, mivel ősei közé tartozik I. Miklós orosz cár, Alekszandr Szergejevics Puskin író, illetve annak felesége, Natalja Goncsarova. Különös összefonódása van a brit királyi családdal is, mivel keresztapja a király, III. Károly. Érdekesség továbbá, hogy Grosvenor édesanyja Vilmos herceg keresztanyja, Diana hercegné a testvére, Lady Edwina keresztanyja volt, míg ő maga Vilmos és Harry herceg legidősebb gyermekeinek, György és Archie hercegnek a keresztapja. A jelenleg 33 éves arisztokrata születésétől kezdve a Grosvenor grófja rangot viselte, ami egészen 2016-ig, édesapja haláláig így maradt. Gerald Grosvenor halálát követően megörökölte a Westminster hercege címet, pontosabban ő lett Westminster 7. hercege.

Hugh Grosvenor és három lánytestvére, Lady Tamara, Lady Edwina és Lady Viola mind a cheshire-i Eaton Hallban nevelkedtek, ahol a helyi általános iskolában tanultak. Az arisztokrata ezt követően tanulmányait a Mostyn House School magániskolában folytatta, majd az Ellesmere College-ban tanult, ahol a labdarúgócsapat kapitánya lett, itt szerezte meg első diplomáját közszolgálatból. 2011-ben ismét iskolapadba ült, és a Newcastle-i Egyetemen kapta meg másik diplomáját tájgazdálkodásból. Az iskola elvégzése után több területen kipróbálta magát a munkaerőpiacon, köztük ügyfélmenedzser volt a Bio-beannél – ami a kávéhulladék biotermékekké alakításával foglalkozik –, illetve a Wheatsheaf Group befektetési vállalkozásnál is szerzett némi tapasztalatot.

Westminster hercege

Életében nagy fordulópont következett be 2016-ban, miután édesapja 64 éves korában elhunyt. A halála egyet jelentett azzal, hogy ő is egy lépcsőfokkal feljebb léphetett a ranglétrán, azaz rá szállt apja korábbi rangja – ahogy III. Károly uralkodóvá válásakor is a trónörökös, Vilmos herceg kapta meg a Wales hercege címet, amit azt megelőzően még hercegként a király birtokolt. Az új titulus mellett a Grosvenor család akkoriban 9 milliárd fontra becsült vagyonát szintén ő örökölte, és némi részesedést adott a testvéreinek is.

Az örökséget egy vagyonkezelő cégnél tartják, aminek egyébként Hugh Grosvenor a tulajdonosa és elnöke. A Grosvenor Groupról van szó, ami egy ingatlanfejlesztő és befektetési társaság. A portfóliójuk városi és vidéki ingatlanokból áll Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában, valamint élelmiszer- és mezőgazdasági technológiai vállalatokba fektetnek be. Úgy tudni, a skóciai Sutherlandben például található egy 39 ezer hektáros birtokuk.

A mesés vagyon – aminek a férfi csak haszonélvezője, jogi értelemben nem tulajdonosa – ugyanakkor okozott némi felhajtást 2016-ban, édesapja halála után. Az örökösödési adó alóli mentesség miatt ugyanis nem kellett szembesülnie azzal a brit törvények szerinti 40 százalékos illetékkel, amelyet más családok kénytelenek befizetni az örökség után a szülők halála esetén. Grosvenor ugyanakkor nem herdálja el a pénzét, a koronavírus-járvány alatt 12,5 millió fontot adományozott különböző szervezeteknek, segít a brit veterán katonáknak, továbbá a Westminster Foundation jótékonysági szervezet kuratóriumi elnöke, ami a kiszolgáltatott fiatalok és családjaik megsegítésére összpontosít.

Rajta a világ szeme

Westminster hercegét legutóbb 2023 májusában láthattuk egy királyi eseményen, amikor is III. Károly megkoronázásán az egyik zászlóvivő volt. Sőt, abban az évben nevezték ki Cheshire megye helyettes lordhadnagyának, azaz a király megyei képviselője helyettesének. Idén június 7-én viszont nem a família más tagjain, hanem rajta lesz a világ szeme. Mint ismert, Grosvenor 2023 áprilisában jelentette be, hogy eljegyezte szerelmét, Olivia Grace Hensont, aki anno egy iskolában tanult Eugénia hercegnővel. A pár június 7-én házasodik össze a chesteri katedrálisban, és a hírek szerint nagy lakodalomra lehet majd számítani.

Úgy tudni, a pár több mint négyszáz fő részvételével pazar összejövetelt fog rendezni Eaton Hallban, a Grosvenor család 4450 hektáros birtokán, majd másnap egy kisebb fogadást tartanak a közeli családtagok és barátok számára ugyanitt. A Daily Mail információi szerint nemcsak Harry herceg, hanem III. Károly, Kamilla királyné, és az éppen rák ellen küzdő Katalin hercegné sem vesz részt az eseményen. Az uralkodó és neje egyébként azért hagyják ki a lagzit, mivel az esküvő előtti napon Franciaországba utaznak, hogy megemlékezzenek a normandiai partraszállás 80. évfordulójáról. Bár a trónörökös, Vilmos herceg is velük tart, ő előbb visszautazik a szigetországba, hogy képviselje a királyi családot Hugh Grosvenor esküvőjén.

(Borítókép: Vilmos herceg 2017. szeptember 12-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)