Csupán egy ügyes fogás, vagy az ellene folyó vizsgálat miatt tűnt el Whisper Ton?

Egyik pillanatról a másikra törölte magát az Instagramról a legértékesebb magyar influenszerek listáján második helyen szereplő Whisper Ton. Mivel minden magyarázat nélkül tette ezt, most mindenki azt találgatja, mi lehet az ok?

Ahogy arról mi is hírt adtunk, néhány héttel ezelőtt jelent meg a legértékesebb magyar influenszerek listája, amin Whisper Ton – alias Strenner Antal – az előkelő második helyen áll.

A fiatal véleményvezérnek a YouTube-on közel 400 ezer, a TikTokon több mint 1 millió, az Instagramon pedig 245 ezer követője van. Ám ha most rákattintunk az utóbbi felületen található profiljára,

nem találunk egyetlen bejegyzést sem.

Az Instagram-oldalon mindössze az látszik, hogy az influenszernek szombat este még volt egy 24 órán át elérhető Instagram-története – de hogy ebben mi szerepelt, az rejtély, ugyanis most már csak egy üres felület jelenik meg a posztra kattintva. A YouTube-on és a TikTokon továbbra is elérhetőek a tartalmai, viszont a profilképe, valamint a profilleírása ezeken a felületeken is eltűnt.

A GVH elől menekül, vagy a kormánypárti rendezvény állhat a háttérben?

Egyelőre mindenki csak találgat, mi lehet eltűnésének oka. Ahogy az Index is beszámolt róla, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított néhány influenszer, köztük Whisper Ton ellen is, mert hirdetési posztjaikban nem mindig jelezték, hogy az reklám.

A Blikk azt is felvetette, hogy az influenszer esetleg azért tűnhetett el, mert

egy – a magyar kormányzat által támogatott – rendezvényen való részvétel miatt kapott olyan támadásokat, amelyeket nem tudott feldolgozni.

Ez feltehetőleg a Budapest Influencer Trip volt, amely eseményt a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezte, és ahol a külföldi véleményvezérek mellett megjelent számos magyar is. Mindnyájuk feladata az lesz, hogy a közeljövőben Budapestet népszerűsítő posztokat gyártsanak. Ezen feltehetőleg Whisper Ton is részt vett, legalábbis erre utal, hogy sok követőjétől ezzel kapcsolatos negatív kommentet kapott, sőt többen ki is követték őt.

Melyik oldalon áll?

Valójában Whisper Ton eddig semelyik politikai oldal mellett sem tette le a voksát. Tavaly az amerikai nagykövet vacsoráján is részt vett, de idén már nem. David Pressman meghívásairól az egyébként szintén GVH-vizsgálat alá vont Dancsó Péter is kifejtette a véleményét.

Természetesen az sem kizárt. hogy a törlés csupán egy ügyes üzleti fogás, hiszen visszatértekor mindenki kíváncsi lesz az okokra, és ekkor alighanem rengeteg új követőt szerez majd.

Ez idáig Whisper Ton ügynöksége sem posztolt semmit arról, mi lehet az egyik legnépszerűbb ügyfelük felszívódásának oka.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)