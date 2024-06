A színész, akinek egy rossz mozdulat törte derékba a karrierjét

Megjelent a mozikban a Bad Boys – Mindent vagy többet, amelynek apropójából a film egyik főszereplőjének, Will Smithnek a munkássága kapcsán mérjük fel olvasóink tudását.

A héten debütált a hazai mozikban a Will Smith és Martin Lawrence főszereplésével készült Bad Boys – Mindent vagy többet, ami már a Bad Boys-filmsorozat negyedik része. A legelső még 1995-ben jelent meg, ami nagy sikert aratott, ám a folytatásra nyolc évet kellett várniuk a rajongóknak. E filmeknek köszönhetünk számos aranyköpést, amelyek máig visszaköszönnek a közösségi oldalakon – különösen a TikTokon. Ezen népszerű jelenetek közé tartozik, amikor Martin Lawrence karaktere, Marcus Burnett nyomozó a Bad Boys 2. – Már megint a rosszfiúkban számonkéri lánya, Meghan udvarlóját, hogy hány éves, majd a válasz hallatán meglepően közli: „30-nak nézel ki, cula.”

A filmsorozat első két részét Michael Bay rendezte, illetve Jerry Bruckheimer látta el a produceri feladatokat. Míg a harmadik és negyedik Bad Boys-film rendezői már Adil El Arbi és Bilall Fallah voltak, továbbá Jerry Bruckheimer mellé csatlakozott még producerként Will Smith és Doug Belgrad, a Bad Boys – Mindent vagy többet esetében pedig Chad Oman is. A produkciók sikere ugyanakkor a Will Smith és Martin Lawrence alkotta dinamitduónak köszönhető, akik tökéletesen kiegészítik egymást a filmvásznon.

Bár Will Smith kapcsán az elmúlt években nem a színészi munkásságáról lehetett hallani a legtöbbet, hanem a 2022-es botrányáról, amikor az Oscar-gálán a színpadon adott egy sallert a felesége betegségével viccelődő Chris Rocknak. A történtek komoly vizsgálatot vontak maguk után, és ugyan a színész bocsánatot kért, az amerikai filmakadémia döntésének értelmében tíz évig nem vehet részt a díjátadón. A nagy port kavart eset óta a filmes felkérések is elkerülik őt. 2022-ben, az oscaros csetepatét követően jelent meg az Apple TV-n az Emancipáció című film, amiben főszereplőként tűnt fel.

A következő szerepéig elég nagyot kell ugrani az időben, mivel a nemrég debütált Bad Boys – Mindent vagy többetről van szó. Azt figyelembe véve, hogy ő volt a film producere, illetve egyik kulcsszereplője, nem nagy meglepetés, hogy visszatér. Ezen felül pedig csak egy alkotás van, amin jelenleg dolgozik, A karate kölyök hatodik része, ami 2025-ben érkezhet a mozikba. Smith a producere volt már a legelső A karate kölyöknek, és úgy tűnik, hogy továbbra sem engedi el ezen univerzum kezét. Amennyiben további érdekességekre kíváncsi Will Smith életével és munkásságával kapcsolatban, tippelje meg a kérdésekre a válaszokat az alábbi kvízben!