Will Smith feleségének betegsége nem sétagalopp

A színész az idei Oscar-gálán okozott meghökkentő pillanatokat, amikor a színpadon rontott neki a vele és feleségével, Jada Pinkett Smithszel kekeckedő Chris Rocknak. Meglehetősen méltatlan bárki betegségével is viccelődni, függetlenül attól, mennyire komoly. Jada Pinkett Smith életét pokollá tette a kór, amiről talán nem is hallottak eddig olyan sokan.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a hétfő hajnalban tartott Oscar-gála a díjazottak terén nem okozott nagy meglepetéseket, mivel bevált a papírforma. A Dűne tarolt, tíz jelölésből hatot is díjra tudott váltani – amelyek egyike történetesen Sipos Zsuzsanna magyar berendezőé –, míg A kutya karmai közt egy Oscarral kullogott haza. Az este legemlékezetesebb pillanata azonban nem valamelyik díjhoz kötődik, hanem Chris Rock és Will Smith összecsapásához. Jól láthatóan a gálán főképp a humorra próbáltak építeni, már csak amiatt is, mert a három házigazda, Amy Schumer, Wanda Sykes és Regina Hall mind komikusok. Bár az este alatt jó párszor tolták túl a kretént, ami már inkább volt kellemetlen, mint vicces látvány. Az elismeréseket átadó, illetve a gálán részt vevő hírességek is sok esetben igyekeztek a poénkodással operálni, ám volt olyan, aki túllőtt a célon.

Mint megírtuk, a standupos Chris Rock a díjátadó egyik szegmensét vezette fel, ám nem szalasztotta el a lehetőséget arra, hogy jól bele is rúgjon egy-két, a közönség sorában helyet foglaló sztárba. A legnagyobb pofont, bár ekkor még csak képletesen értve, Will Smith, illetve a felesége, Jada Pinkett Smith kapta, ugyanis Rock elkezdett viccelődni Jada Pinkett betegségével. Rock pontosabban azt mondta, alig várja, hogy láthassa Jada Pinkett Smitht a GI Jane folytatásában – utalva ezzel arra, hogy Demi Moore leborotválta a haját a szerepért. Smith – aki a legjobb színésznek járó Oscart is bezsebelte, bár nem ezzel az alakítással – erre annyira bepipult, hogy felrontott a színpadra, és akkora tockost lekevert Rocknak, hogy azt nézni is fájt. Jól láthatóan Chris Rock egyáltalán nem vette figyelembe, Jada Pinkett Smith milyen nehéz időszakot köszönhet betegségének, ahogy azzal sem lehetett tisztában, hogy gyógyíthatatlan kórról beszélünk, ami emberek millióit érinti világszerte.

Mi is az alopecia?

Az alopecia az ókori görög nyelvből ered és rókabetegséget jelent, ez a ragadozó állatok vedléses folyamatára utal. Bár kissé durva megfogalmazásnak tűnhet, de valóban arról van szó, hogy az ezzel a kórral küzdő betegnek foltokban kezd el hullani a haja vagy a szőrzete. Van, akinek a szemöldökén vagy az arcszőrzetén jelentkeznek a tünetek, ám súlyosabb esetben teljes egészében elvesztheti a haját a beteg. Sőt, ritka esetben a test egészére is kiterjedhet, tehát mindenhol foltokban hiányozhat a páciens szőre – írja az Egészségkalauz.

A kór nemtől és kortól függetlenül kialakulhat bárkinél, bár nem ismertek a pontos okai. Ám ha egy családon belül valaki ezzel a betegséggel küzd, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy másnál is jelentkezni fog. A tünetek egyik napról a másikra jelentkeznek, ráadásul egy gyógyíthatatlan betegségről beszélünk, így az ennek következtében kialakuló állapotromlás pusztán lassítható. Mindezért egy autoimmun folyamat tehető felelőssé, amelynek során a beteg immunrendszere nem a kórokozókat támadja meg, hanem az emberi szervezet sejtjeit, ebben az esetben a hajtüszőket, ami hajhullást eredményez.

Az alopeciával küzdő betegek terápiára szorulnak, mivel kezelni kell a szervezetükben kialakuló gyulladásos folyamatokat. Ám az immunrendszerük által megtámadott hajtüszők szerencsére nem pusztulnak el, és abban az esetben, ha a páciensnél hatásosnak bizonyul a gyulladás mérséklését megcélzó kezelés, egy olyan terápiát is javasolhatnak, amely elősegíti a hajtüszők működését.

Már többször nyilatkozott a kórról

Jada Pinkett Smith még 2018-ban lett diagnosztizálva ezzel a betegséggel, ami olyan súlyos mértékben érintette a hajkoronáját, hogy kénytelen volt kopaszra nyírni a fejét. Ám a küzdelmét mindig is teljes nyitottsággal kezelte, nem tagadta le, milyen nehéz időszakon megy keresztül. Legelőször a saját, Facebookon futó, Red Table Talk című műsorában beszélt őszintén betegségéről. Mint kifejtette, nem kis gondjai akadtak a hajhullással.

Félelmetes volt, amikor kezdődött. Egyik nap a zuhany alatt álltam, és többmaréknyi haj maradt a kezemben, egyből arra gondoltam: 'Istenem, megkopaszodok?'

– mondta akkor, illetve azt is kifejtette, igazi királynőnek érezte magát a frizurája miatt. Sokan meg is kérdezték tőle, parókát visel-e, mivel olyan sok haja volt, így nem is olyan meglepő, miért érintette ilyen mélyen a betegsége.

Ahogy azt akkor megjegyezte, mindenféle vizsgálaton átesett, ám kezdetben nem tudták, mi lehet a baja, csak később derült ki, hogy alopecia. Sőt, azt is hozzátette, talált egy kezelést a hajhullás lassítására, ám más módszerekre is nyitott.

Kapom a kis szteroidinjekcióimat, és úgy tűnik, hogy segítenek, de nem gyógyítanak meg

– magyarázta akkor.

Jada Pinkett Smith ezt követően 2021 júliusában döntött úgy, hogy leborotválja a fejét. Sőt, arról is beszámolt, hogy a lánya, Willow vette rá erre. Willow egyébként szolidaritást is vállalt édesanyjával, így ő is kopasz lett, és azóta is az.

A döntésem hátterében egyrészt a spiritualitás állt, másrészt azt gondoltam: 'A hajszálak egyszer majd visszanőnek ide, szóval miért is ne tenném meg akár most'

– nyilatkozott korábban arról Jada Pinkett, miért vált meg a hajkoronájától. Mint megjegyezte, felszabadító érzés volt számára, hogy megszabadult hajától, mivel azt érezte, az ezzel együtt járó aggodalomnak is búcsút intett.

Legutóbb 2021 decemberében szólalt meg betegségével kapcsolatban. Akkor a közösségi oldalára töltött fel egy videót, amelyben megmutatta kopasz fejét, sőt azt is elmondta, ő és az alopecia barátok lesznek.

Le kell szednem a hajam a fejbőrig, hogy senki ne gondolja, agyműtéten estem át

– hangzik el a felvételen, amelyen azt is megjegyezte, most már tudja humorral kezelni betegségét, és meg kell tanulnia együtt élni vele.

Más is alopeciától szenved

Nem Jada Pinkett Smith az egyedüli híresség, akinek eddig szembe kellett néznie ezzel a kórral, ugyanezen betegségben szenved például az Oscar-díjas színésznő Viola Davis, a Gotham szereplője, Anthony Carrigan, A Péntek 13-ból ismert Derek Mears és Kevin Bull sportoló is. A 2004-ben elhunyt színésznél, Christopher Reeve-nél is alopeciát diagnosztizáltak a bénulása után.

