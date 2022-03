Sipos Zsuzsanna újabb Oscar-díjat szerzett a magyaroknak

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, bár Bergendy Péter filmje, a Post mortem nem jutott be a legjobb nemzetközi filmek shortlistjébe, így nem indult egy alkotás sem ebben kategóriában, azonban akadt más, akiért izgulhattunk. A Magyarországon forgatott Dűnének köszönhetően kaphatott jelölést ugyanis a legjobb látvány kategóriában Sipos Zsuzsanna magyar berendező, illetve a kanadai Patrice Vermette.

A nagy esélyesek közé tartoztak, mivel a Dűne a BAFTA-díjátadón már jó pár díjat bezsebelt, erre lehetett számítani az Oscaron is, ahol bejött a papírforma. A Dűne szó szerint tarolt, szerencsére a legjobb látvány kategóriában is a hazánkban forgott alkotás került ki győztesen, így Sipos Zsuzsanna átvehette első Oscar-díját.

Nagyon sírós típus vagyok, de sokat jelent nekem ez a díj. Köszönöm a csapatomnak és mindenkinek a lehetőséget

– mondta köszönőbeszédében Sipos, aki magyarul is hálát adott a díjért.





Here’s the production design speech with a shout out to the late director Jean-Marc Vallee pic.twitter.com/Ex1i31mYFt — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) March 27, 2022

Mint arról Sipos a korábbiakban beszámolt a Nők Lapjának, marketingesként kezdett el tanulni a főiskolán, azonban nem érezte azt, hogy ez a szakma neki lenne való, úgyhogy be is iratkozott egy lakberendező iskolába.

Amikor a lakberendező iskolába jártam, találkoztam az első nagy szerelmemmel és az ő édesapja az egyik legnagyobb cateringes cég tulajdonosa volt. Ezek a cégek látják el étellel-itallal a forgatáson dolgozókat. Amikor Magyarországon készült Steven Spielberg München című filmje, megkérdezték, nincs-e kedvem ott dolgozni

– fejtette ki Sipos, aki ezt követően büfésként kezdte a filmeseknél, ám a lakberendező iskola elvégzése után kezdett el kibontakozni berendező karriere.

Először reklámokban kaptam munkát, aztán később külföldi filmekben. Az első nagy a Borgiák című sorozat volt, abban asszisztensként működtem közre, aztán szépen lassan bekerültem a nagyfilmek világába

– magyarázta az immáron Oscar-díjas Sipos, akinél családban marad a szakma, mivel férje is filmes berendező.

Több világklasszis filmnél közreműködött

A Dűne díszletesei között volt egyébként még Lázár Tibor is ott volt, aki az Atomszőke, a Vörös Veréb és a Szárnyas Fejvadász 2049 forgatásán is segédkezett, ám végül csak Sipos került be a jelöltek közé. Utóbbi filmen dolgozott Sipos Zsuzsanna is, aki a Will Smith főszereplésével készült Gemini Man, a Viharsarok, Az utolsó király, illetve a szintén hazánkban forgatott The Alienist című sorozat kellékeinek, díszleteinek megépítéséért volt felelős.

A kanadai Patrice Vermette-nek azonban nem ez volt az első Oscar-jelölése, mivel korábban már két kategóriában is esélye volt megnyerni az arany szobrocskát. Akkor Az ifjú Viktória királynő, illetve az Érkezés című filmeknél nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, ám végül nem kapott díjat, így Sipos Zsuzsannához hasonlóan neki is ez az első Oscar-díja.

(Borítókép: Sipos Zsuzsanna és Patrice Vermette. Fotó: Brian Snyder / Reuters)