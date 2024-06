P. Diddy botrányához lehet köze Beyoncé eltűnésének

Hiába robbant hatalmasat Beyoncé Knowles legutóbbi albuma, a rajongók hetek óta azt találgathatják, hova tűnhetett az énekesnő. Pedig minden oka meglenne arra, hogy a rivaldafényben fürdőzzön, hiszen az Act ll: Cowboy Carter című új lemeze az első helyet szerezte meg a Billboard countryalbumainak listáján, és ezzel ő lett az első fekete nő, aki a lista élére került.

A Page Six információi szerint ehelyett azonban az énekesnő közösségi oldalán kívül teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, amelyre a zeneipar bennfentesei már magyarázatot is találhattak.

Az énekesnő és szintén előadó férje, Jay-Z állítólag amiatt kerüli a rivaldafényt, a lesifotósokat és az újságírókat, mert

attól tartanak, hogy hírbe hozzák őket az erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt P. Diddyvel, akivel közeli barátságot ápolnak.

Mindez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy közük lenne a vádak bármelyikéhez is, a bulvárlapnak nyilatkozó bennfentes szerint ez lehet az oka annak, hogy a páros eltűnt a nyilvánosság elől. Mindez amiatt is különös, ugyanis a legtöbb előadó egy új album megjelenése után főként a lemez promóciójával és népszerűsítésével van elfoglalva, ezúttal azonban a megjelenést követően csupán néhányszor állt színpadra az énekesnő, aki új albumával új stílust is teremtett.

Ütős album, még ütősebb barát

Ahogyan arról korábban az Index is több ízben beszámolt, egyre ingoványosabb a talaj a kilencvenes és kétezres évek egyik legnépszerűbb rappere, P. Diddy, azaz Sean Combs alatt, akit több korábbi barátnője is erőszakkal vádolt meg – az egyik támadásról pedig nemrég egy videófelvételt is nyilvánosságra hoztak.

A rapper már 2017 óta néz szembe különböző vádakkal, amikor is volt szakácsa, Cindy Ruela szexuális zaklatás miatt jelentette fel őt, majd 2019-ben sikerült peren kívül megegyezniük. Ezt követően 2023 novemberében érkezett a következő hideg zuhany az előadó számára, amikor volt párja, Cassie Ventura keresetet nyújtott be ellene. Azt állította, az ismert zenész alkohollal tartotta ellenőrzés alatt, és arra kényszerítette, hogy férfi prostituáltakkal szexeljen. A vád szerint a rapper köthető Kid Cudi autójának a felrobbantásához is, mivel akkoriban Ventura épp vele volt együtt.

A felek peren kívül egyeztek meg, ám a rapperrel szemben napokkal később további két keresetet nyújtottak be szexuális zaklatás miatt. 2023 decemberében pedig azzal vádolták meg, hogy 2003-ban megerőszakolt egy 17 éves lányt. Idén februárban Rodney „Lil Rod” Jones producer indított ellene eljárást, kijelentve, Combs kábítószerekkel elkábította, és szexuálisan zaklatta őt. P. Diddy eddig minden vele kapcsolatban felmerült vádat tagadott.

(Borítókép: Brooks Kraft / Getty Images Hungary)