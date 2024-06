Tovább nyöghetjük a pandémia hatásait, már a nyaralás sem a régi

Az életünket korábban teljesen felülíró koronavírus-járvány évekkel a pandémia lecsengése után is komoly hatást gyakorol a mindennapjainkra. Legalábbis ami a napirendünket illeti, biztosan, a szerencsések ugyanis a lezárások megszűnése után is élhetnek a távmunka vagy az online oktatás lehetőségével, ami egyben lehetővé teszi számukra azt is, hogy az év bármely szakában elutazzanak. Hiába azonban a rugalmasság, ez nagyban átvariálhatja az elő-, a csúcs- és az utószezon alakulását, ami miatt már nem csupán nyáron szenvedünk majd a tömegnyomortól a népszerű nyaralóhelyeken, hanem szinte egész évben. A globális felmelegedés ráadásul még jobban elmoshatja a határokat.