Kitálalt a magánnyomozó, aki Johnny Depp után kémkedett

Amber Heard jogi csapata a saját igazuk alátámasztása végett bérelte fel Paul Barresi magánnyomozót, akinek az volt a feladata, hogy mindent előkutasson Johnny Depp múltjából. Olyan esetek után kellett keresnie, amelyek arra utalnak, hogy másokkal is erőszakosan viselkedhetett. A nyomozó a napokban egy könyvben számolt be arról, milyen megállapításra jutott, bár a véleménye pont nem Heardék álláspontját erősítette.

Az évszázad perének titulálták Johnny Depp és Amber Heard bíróságon való egymásnak feszülését, az ügyük végére még 2022-ben került pont. Mint ismert, a pár 2009-ben ismerte meg egymást a Rumnapló című filmnek köszönhetően, amelynek Depp volt a producere. Heard akkor Tasha Van Ree-vel volt kapcsolatban, míg a színész párja Vanessa Paradis volt, ám a színésznő elmondása szerint Depp kitartóan üldözte őt. Négy évvel később, 2013-ban jelentek meg először együtt egy eseményen, ezzel elismerve, hogy egy párt alkotnak, majd 2015-ben kötötték össze életüket. Alig egy év telt el az esküvő után, és Heard már távolságtartási végzést kért férje ellen, akit 14 alkalommal elkövetett családon belüli erőszakkal vádolt.

A válásról sikerült megegyezniük, azonban 2018-ban ismét előkerült az ügyük, miután a The Sun napilap feleségverőnek nevezte a színészt, aki erre válaszul elindította az évszázad perét – 39 millió fontot követelt – annak érdekében, hogy tisztára mossa a nevét. Bár a cikkben nem említették őt név szerint, könnyen kikövetkeztethető volt, hogy róla van szó. A bíróság végül úgy határozott, hisz Heardnek, így a színész elvesztette a pert a lap ellen. A cikk eredményeként ugyanakkor Depp karrierje nagy törést szenvedett, így 50 millió dolláros rágalmazási pert akasztott Heard nyakába, aki ellentámadásként 100 millió dollárra perelte be volt férjét. Végül Deppnek hitt az esküdtszék, és 15 millió dolláros kártérítés kifizetésére kötelezték Heardöt.

A pert az egész világsajtó figyelemmel kísérte, és a tárgyalások előrehaladtával csak újabb csontvázak kezdtek kihullani a szekrényből. A rajongók továbbra is Johnny Depp oldalán álltak, viszont sokakban felmerült a kérdés, mi van akkor, ha Heard csak részben is, de igazat állít. Márpedig a színésznő mindenképp be szerette volna bizonyítani, hogy a vele történtek akár mással is megeshettek már, így jogi csapatával felbéreltek egy magánnyomozót, Paul Barresit, akinek azt adták ki feladatul, hogy kutakodjon Depp múltjában, és találjon olyan nőket, akikkel hasonlóképp bánhatott el, mint Hearddel a saját bevallása szerint.

A színész és a The Sun napilap jogi hercehurcájáról az HBO Maxon korábban megjelent már egy kétrészes dokusorozat, a Johnny vs. Amber, amelyben Barresi is nyilatkozott, kiemelve, ugyan kapcsolatba lépett Depp volt barátnőivel, köztük Winona Ryderrel, Kate Moss-szal és Traci Lords-zal, senki nem tudott rosszat mondani Deppről. Sőt, azt állították, túl nagylelkű, fizeti a barátai albérletét, orvosi számláit, és mindig ott van, ha segíteni kell. Hogy a nyomozó pontosan mire is bukkant a kutakodás során, arról a július 5-én angol nyelven a boltok polcaira került, Johnny Depp's Accidental Fixer című könyvben számol be – tovább erősítve a sorozatban megfogalmazott állításait.

Mégsem olyan rossz ember?

Barresi a kötetben úgy fogalmaz, megdöbbentette az a meginghatatlan támogatás, amit Depp felé tanúsítottak, annak ellenére, hogy milyen vádakkal nézett szembe. Összesen száz emberrel beszélgetett el a színész kapcsán, de szinte mindegyikük egy úriembernek írta le őt, aki tiszteli és imádja a nőket – ami ellentmond mindannak, amit Heard állított vele kapcsolatban. A nyomozó elmondása szerint még annak ellenére is arra törekedett, hogy felfedje az igazságot, hogy az értesülései nem épp az általa felbérelt jogi csapat álláspontját erősítették. Bár az nem derült ki, hogy a Deppet és Heardöt érintő peres ügyek közül melyikben volt érintett, a kötetben azt írja, azt az utasítást kapta, ásson elő tanúvallomásokat, videókat, fényképeket, amelyek alátámaszthatják Heard Depp elleni állításait – azaz bizonyítékul szolgálhatnak arra vonatkozólag, hogy a színész más nőkkel szemben is fellépett már fizikálisan.

A nyomozó ugyanakkor kiemelte, amint elkezdett beszélgetésbe elegyedni a Depphez közelálló személyekkel, rá kellett döbbennie arra, hogy a színészről kialakított kép pozitívabb, mint azt Heard ügyvédei remélték. Megemlítette például a 2018-as Hazugságok Városa film forgatásán történteket. A produkció egyik munkatársa, Gregg Brooks testi sértés miatt perelte be Deppet, azt állítva, erőszakosan viselkedett vele – és a férfi személyi asszisztense is arról számolt be, hogy Depp 100 ezer dollárt ajánlott fel főnökének, hogy megüthesse őt, majd kétszer ököllel támadt neki a teste alsó tájékának. A film rendezője, Brad Furman ugyanakkor mindig vitatta ezt a történetet, és Barresinek is azt állította, a kakaskodásuk nem fajult fizikai küzdelemmé, kijelentve, Depp elragadó személyiség. Míg a Los Angeles-i Rendőrség egyik nyugalmazott tisztje, aki szintén dolgozott a produkción, úgy fogalmazott, a Brooks és Depp közötti harc jelentéktelen volt.

Fotó: Wikipedia Paul Barresi

Elutasítják a vádakat

Barresi azt írja, megkérdezett egy díszletkészítő asszisztenst is, aki kedvesnek titulálta Deppet, míg Carre Otis modell, hallva, hogy erőszakos vádakkal illetik a színészt, egyszerűen nevetségesnek nevezte ezen állításokat. A Charlie angyalai sorozat színésznője, Olivia Barash – aki Depp klubjában, a The Viper Roomban dolgozott – szintén nem tudta elképzelni, hogy a színész fizikailag bántani tudna akárkit, kiemelve:

Johnnynak egy rosszindulatú csont sincs a testében.

Hasonlóképp vélekedett Chuck Weiss énekes, aki azt mondta, a jelenlétében Depp mindig is tiszteletét és hódolatát fejezte ki a nők iránt. Seven McDonald újságíró egyenesen óva intette Barresit attól, hogy sötét foltot keressen Depp múltjában, mivel nemigen fog találni semmit. Elmondása szerint sosem látta erőszakosnak a színészt, sőt olyan személynek írta le őt, aki a szennyvízcsatornába is hajlandó lenne lemászni, hogy megmentsen a fulladástól egy macskát. Depp egyik közeli barátja, Jonathan Shaw tetoválóművész ennél még konkrétabban fogalmazott. Emberfeletti lénynek nevezte őt, hozzátéve, kizárólag egyetlen dologban segítene az általa aranyásónak nevezett Heardnek: megtöltené azt a fegyvert, amivel el akarta venni a saját életét.

Nem csak jó véleménnyel voltak róla

A nyomozó a könyvben egyébként nem kizárólag Depp számára hízelgő történeteket elevenített fel. Elmesélte például, hogy Mark Ebner újságírót állítólag azzal fenyegette meg a színész a The Viper Roomban, hogy fel fogja gyújtani őt. Barresi is kiemeli, hogy ez egybecsengett azzal az SMS-sel, amit Depp anno egyik barátjának, Paul Bettanynak írt, kifejtve, hogy fel kéne gyújtaniuk Heardöt. Hozzátéve, aligha elképzelhető, hogy ezt valóban véghez is vitte volna. Míg a színész egy másik barátjának, Isaac Baruch-nak a volt felesége azt állította, Depp ugyanolyan manipulátor, mint egykori házastársa.

Barresi ugyanakkor összességében egy pozitív képet kapott Deppről, aki iránt mély empátiát érzett a küzdelmei és a győzelmei miatt. A kötetben azt írja, a száz emberrel készített interjú során lehetőséget kapott arra, hogy megértse a jellemének összetettségét, kiemelve:

Ezzel az utazással közös emberiségünk tiszteletére törekedtem, megvilágítva a mítoszok mögött meghúzódó embert, egy valódi, megértésen és együttérzésen alapuló narratívát kínálva.

(Borítókép: Johnny Depp távozik a bíróságról 2022. április 18-án. Fotó: Samuel Corum / Consolidated News Pictures / Getty Images)