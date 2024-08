Rátaposott a gázra a Disney, film- és sorozateső érkezik

Augusztus 9-én, pénteken vette kezdetét az idei D23 Anaheimben, amelyen a legnagyobb Disney-fanok teszik tiszteletüket. Az első este megkoronázásaképp ráadásul a Honda Centerben tartott Disney Entertainment Showcase eseményen a cég azt is bejelentette, milyen produkciókkal készülnek. Az ebben az évben megrendezett D23-ra az Index is meghívást kapott, így az elsők között tudhattuk meg, mire számíthatunk a jövőben a Disney-től.

Utoljára 2022-ben került sor a Disney-fanok kitartó rajongását megháláló, kétévente megrendezett D23-ra, ami egy több napon át tartó rendezvénysorozat a kaliforniai Anaheimben. Ahogy 2022-ben, úgy az Index idén is a helyszínről kísérheti végig az eseményt – ami nevében a Walt Disney által életre hívott cég alapításának évére, 1923-ra utal, illetve a Disney kezdőbetűjére –, amelyet ezúttal augusztus 9. és 11. között tartanak. Tekintve, hogy a háromnapos, több mint kétszáz programmal bővelkedő D23-ra minden jegy elfogyott, számítani lehetett arra, hogy a nyitás napján őrültek háza lesz. Nem is tévedtünk, mivel a különböző karakterek, köztük szuperhősök, Disney-hercegnők bőrébe bújt fanok szinte megrohamozták az ajándékboltokat, majd inkább zsákra hajazó, színültig pakolt szatyrokkal távoztak. A rendezvény kialakítását tekintve ugyanakkor több újdonsággal is készültek. Többek között egyes tévéműsorok szereplőinek, ikonikus tárgyainak élethű mását helyezték el a területen, így közös képet lehet készíteni például A Simpson családdal, a Doctor Who-ban látható telefonfülkével, A mackóból ismert étteremben ülve, sőt még mikrofonhoz is lehet állni, amennyiben valaki Taylor Swift The Eras Tourjának plakátja előtt akar bizonyítani énekesként – de lundákkal is lehet fotózkodni a National Geographic standjánál.

Az idei D23 egyik legnagyobb dobása viszont a Marvel szekcióban található, ahol az AI és a Disney StudioLab csapatának hála úgy alkották meg A galaxis őrzőiből ismert Mordályt, hogy kvázi hologramként jelenik meg a képernyőn, és valós időben képes reagálni arra, amit mondanak neki. Ottjártunkkor például arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy celebféleség lett belőle, mire ő felhúzta magát ezen, és kikérte magának a hallottakat, mondván, már sztárnak számít. Szintén újdonság, hogy a D23-on idén egy autóshow-t is felvonultatnak, amelyen ereklyének számító járgányokat látni. Köztük két kocsit, amit maga Walt Disney is használt, a 101 kiskutyából és a Szörnyellából ismert fekete-fehér autót, továbbá a High School Musical 3.-ban feltűnő, Sharpay által vezetett rózsaszín kocsit. Emellett egy egész univerzumot képzeltek el az Avatarnak és a Marvel-filmeknek, a kiállított díszletekben sétálva pedig bárki az említett alkotások által megteremtett képzeletbeli világban érezheti magát. Bár a külcsínből már önmagában lerítt, hogy a Disney idén nem kevés pénzt és energiát szentelt annak, hogy kielégítse a rajongók vágyait, jelentősen túllépett minden elképzelésen.

A 2009 óta létező D23 esemény rendszerint remek alkalmat biztosít a Disney-nek arra, hogy előrevetítse, mire lehet számítani tőlük az elkövetkezendő időszakban, így azt is előre tudni lehetett, hogy a rendezvénysorozaton több bejelentésre is számítani lehet majd. Erre augusztus 9-én este a Honda Centerben rendezett Disney Entertainment Showcase-en került sor, amelyet Bob Iger, a The Walt Disney Company vezérigazgatója nyitott meg, hálálkodva a rajongóknak, többször is hangsúlyozva a jelentőségüket.

A rajongókkal való mély kapcsolatunk, amely több mint egy évszázados történetmeséléssel alakult ki, ma erősebb, mint valaha

– mondta.

Az Yvette Nicole Brown színésznő-humorista által levezényelt este folyamán Iger mellett más ismert személyek is színpadra léptek, például a Disney Entertainment társelnöke, Alan Bergman, a Pixar Animation Studios kreatív igazgatója, Pete Docter, a Disney Animation kreatív igazgatója, Jennifer Lee, valamint a Marvel Studios elnöke és producere, Kevin Feige. Hírességek is érkeztek a színpadra, köztük Dwayne Johnson, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Jared Leto, Jude Law, Gal Gadot, Aubrey Plaza és Evan Peters, akik mind feltűnnek a következő években valamilyen Disney-produkcióban.

Elsőként a Moana 2. – amelyben Dwayne Johnson hangján szólal meg Maui – eddig még nem hallott egyik dalát, illetve az új előzetesét mutatták be, ám az este előrehaladtával egyre erőteljesebb bejelentések következtek. Például, hogy a 2025 novemberében érkező Zootopia második részében egy új szereplő tűnik majd fel, Gary, akinek az Oscar-díjas Ke Huy Quan adja majd a hangját. Szintén biztossá vált, hogy 2027-ben érkezik a Jégvarázs harmadik része, míg a vasárnap Disney Legends elismeréssel jutalmazott James Cameron rendező elárulta, hogy az Avatar soron következő, harmadik részének Avatar: Fire and Ash lesz a címe, és 2025. december 19-én érkezik a mozikba. A főszerepben ők tűnnek fel: Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss és Bailey Bass.

Pete Docter, a Pixar Animation Studios kreatív igazgatója is nagy hírekkel szolgált, kijelentve, mivel az Agymanók 2. minden idők legsikeresebb animációs filmje lett, készítenek hozzá egy spin-offot, Dream Productions címmel, ami egy négyrészes sorozat lesz, és 2025-ben debütál. Ezen felül a Pixar elkészítette az első saját gyártású sorozatát, a Win or Lose-ot, ami 2024. december 6-án érkezik a Disney+-ra. Ugyancsak a Pixar készíti az Elio című filmet, ami 2025. június 13-án érkezik a mozikba, továbbá a Hooperst, ami csak 2026-ban debütál.

Film készül A Mandalóriból

Ahogy Andrew Stanton, a Toy Story-univerzum egyik megalkotója bejelentette, 2026. június 19-én számíthatnak arra a rajongók, hogy egy újabb fejezettel, az ötödik résszel bővül ki ez a világ. Az alkotásban a film főhősei, Woody és Buzz azzal a nehézséggel találkoznak, hogy a gyerekek már nem játékokkal, hanem az okostelefonjukkal játszanak. Emellett a közeljövőben érkezik A hihetetlen család 3., illetve film készül A Mandalóriból, A Mandalóri és Grogu címmel. Utóbbi 2026. május 22-től lesz megtekinthető a mozikban, és olyan színészek tűnnek majd fel benne, mint Pedro Pascal, míg a rendező Jon Favreau lesz. Utóbbi elmondása szerint az elmúlt hetekben kezdték el a forgatást. Az oroszlánkirály univerzumának részeként 2024 decemberében jelenik meg az élőszereplős Mufasa: The Lion King, bemutatva a később királlyá vált Mufasa felcseperedését. A péntek esti eseményen a film két új dalát, az I Always Wanted a Brothert és a Ngomsót is élőben hallhatták a jelenlévők, a dalokat Lin-Manuel Miranda írta, míg a produkció rendezője Barry Jenkins. A stábtagok között szerepel még Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Seth Rogen, Billy Eichner, Theo Somolu, Braelyn Rankins, Anika Noni Rose, John Kani, Tiffany Boone, Kagiso Lediga, Preston Nyman, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lennie James, Keith David, Donald Glover, Blue Ivy Carter, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis, Dominique Jennings és Beyoncé Knowles-Carter.

Az ikonikus Disney-rajzfilmek közül szintén remake készül a Hófehérkéhez, ami 2025. március 21-től lesz megtekinthető, Rachel Zeglerrel és Gal Gadottal a főszerepben. A produkció dalait Benj Pasek és Justin Paul szerezték. Míg az élőszereplős Lilo & Stitch-re 2025 nyaráig kell várni. A filmben Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Chris Sanders, Courtney B. Vance és Zach Galifianak is alakítanak, a rendező Dean Fleischer Camp. A legnagyobb tapsvihart ugyanakkor nem az előbbiekben felsorolt produkciók kapták, hanem az, hogy érkezik a Nem férek a bőrödbe folytatása. A Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan főszereplésével készült film legelső része még 2003-ban jelent meg, azóta pedig csak rebesgették, hogy újra visszatérhet. A színésznőkkel készített interjúk során rendre előkerült ez a téma, ám péntek este a Honda Centerben már megerősítésre került a hír, amit mi sem bizonyított volna jobban, mint hogy Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan mindketten tiszteletüket tették a színpadon, majd lejátszották a film előzetesét is. Mint kiderült, angolul a Freakier Friday címet kapta (az első részt Freaky Friday-nak hívták), ám azt nem tudni, magyarra hogyan fordítják majd le. A színésznőkön kívül egyébként szintén szerepel az alkotásban Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky és Rosalind Chao.

A felsoroltakon felül az alábbi újdonságokat jelentette még be a Disney: