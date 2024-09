Magára maradt Bródy János fia a börtönben, a vagyonáért harcol

Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar művész fiát, Bródy Dánielt tavaly decemberben ítélték két év börtönre és 529 ezer dollár megfizetésére az Egyesült Államokban, miután szabotálta korábbi munkahelyének belső informatikai rendszereit. A férfi folyamatosan azért küzd, hogy enyhítsék ítéletét és hogy oldják fel vagyona zárolását. Az is kiderült, hogy ügyvédje már nem dolgozik neki.

Mint megírtuk, tavaly decemberben két év börtönbüntetésre és 529 ezer dolláros kártérítés megfizetésére ítélték Bródy Miklós Dánielt, Bródy János fiát, miután bosszúból szabotálta korábbi munkahelyének belső informatikai rendszereit. A San Franciscóban élő férfi a First Republic Bank munkatársa volt.

A férfi munkaviszonyát azután szüntették meg, hogy megsértette a vállalati szabályzatot azzal, hogy pornográfiát tartalmazó USB-meghajtót csatlakoztatott a céges számítógépekhez. Az elbocsátást követően B. Miklós Dániel nem volt hajlandó visszaadni a munkahelyi laptopját, ehelyett a még aktív céges fiókját arra használta, hogy belépjen a bank számítógépes hálózatába, s ezzel, a becslések szerint, több mint 220 ezer dolláros kárt okozott.

Többek között törölte a bank egyes kódtárolóit, rosszindulatú szkriptet futtatott, gúnyolódásokat hagyott a banki rendszer kódjai között, és más banki alkalmazottaknak adva ki magát munkameneteket nyitott a nevükben. Emellett elküldte magának azt a védett banki kódsort is, aminek értéke meghaladta az ötezer dollárt. Az amerikai igazságügyi minisztérium dokumentumai szerint B. Miklós Dániel 2023 áprilisában bűnösnek vallotta magát.

15 évet is kaphatott volna

Bródy Dániel akár 15 évet is kaphatott volna, és a bíró jóindulatán múlt, hogy csak két év börtönbüntetésre ítéltek. A zenész fia a Blikk beszámolója szerint

azonnal fellebbezett az ítélet ellen , ugyanis nem tartotta jogosnak a büntetést.

William H. Orrick bíró azonban a kiszabott büntetés módosítására vonatkozó beadványt elutasította. Mindeközben Bródy Dánielnek február 9-én be kellett volnulnia a börtönbe.

A hatóságok a férfi vagyonát is zárolták a letartóztatáskor, és Bródy Dániel egymás után adja be a kereseteket, hogy legalább azt oldják fel. Ez azért lenne fontos számára, mert ebből a pénzből szeretné kifizetni a Federal Deposit Insurance Corporation, azaz a Szövetségi Betétbiztosítási Intézmény számára fizetendő 186 millió forintnyi pénzbüntetést és a korábbi ügyvédjét is, akiről kiderült, hogy már nem dolgozik Bródy Dánielnek. Ügyei további intézéséhez a férfi kijelölt védőt igényelt.